Экскурсии в Дагомыс, Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии в Дагомыс, Сочи» в Сочи, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный маршрут «Долина Пседаго»
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Конный маршрут в долине Пседаго: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу древней долины Пседаго на лошадях. Откройте для себя скалистые ущелья и каскадные водоемы в компании опытного гида
Начало: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Расписание: ежедневно, 10:00, 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500 за человека
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
7 отзывов
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
Начало: С. Барановка, Березовый переулок, 5а
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
Солох-Аул - родина русского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
    Захватывающие дух впечатление, я в восторге. Инструктор Алена- очень компетентная в своем деле. Всем буду советовать эту экскурсию и еще не раз приеду!!! 👍👍👍
  • А
    Артём
    19 мая 2024
    Конный маршрут «Долина Пседаго»
    Прогулка отличная, почувствовал себя в средневековье, прогулка по пересечённой местности, скалы, реки, горы, сквозь лесные тропы. Очень круто!
  • А
    Анжелика
    4 мая 2024
    Конный маршрут «Долина Пседаго»
    Прекрасное путешествие по заповедным местам Мы словно окунулись в другой мир! Шум горной речки, шум водопада, чудесное пение птиц, аромат цветов,
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    влажный лес после дождя добавил новых ярких красок. Здесь я впервые почувствовала запах воздуха ❤️🙏. Через минут 15 после старта, мы стали одним целым с лошадьми. Животные очень спокойные, ухоженные, контактные и каким то чудесным образом подстраиваются под всадника! Спасибо большое конникам за их труд!!!! Очень позитивные и приветливые ребята🙏❤️ После прогулки положительные эмоции переполняли долгое время ❤️❤️❤️ Обязательно снова вернусь и возьму прогулку на весь день!!!! Спасибо большое 🙏🙏🙏❤️❤️❤️

  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Все понравилось! Приедем еще покататься!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    24 февраля 2024
    Солох-Аул - родина русского чая
    Экскурсия прошла хорошо. Мы благодарны Анне за структурированный рассказ и за комфортную поездку. В стоимость экскурсии входит страховка, при встречи
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    мы подписывали договор, что также повышает уверенность. Снизили оценку из-за самого маршрута экскурсии. Было немного скучно, локации в феврале выглядят очень грустно и серо. Те плантации, что входят в состав экскурсии - это парочка куцых кустиков. Есть предложение показывать действительно красивые чайные плантации, как в Мацесте.

  • О
    Ольга
    19 октября 2023
    Солох-Аул - родина русского чая
    Хочу порекомендовать экскурсию в Солох-аул! Прекрасная спортивная увлечённая знающая и надежная экскурсовод! Комфортный, но очень насыщенный разными впечатлениями маршрут! Восхитительная природа! От всей души рекомендую!
  • А
    Андрей
    26 сентября 2023
    Солох-Аул - родина русского чая
    Великолепная экскурсия! Большая часть удивительных мест и дивных красот природы не входит в групповые автобусные экскурсии! Анна - замечательный человек, отличный организатор и высококлассный специалист своего дела!
    Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!
  • А
    Анастасия
    26 сентября 2023
    Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
    Большое спасибо за незабываемые впечатления ❤️ Хорошее место, просто удивительные красивые лошади, послушные, воспитанные, классная девушка инструктор Алёна и маршрут, рекомендую 😋
  • Г
    Георгий
    31 августа 2023
    Водопады "Фагуа" и знаменитые "Корыта"
    Были на экскурсии 30.08, гидом был Пётр, остались под большим впечатлением от красот, которые нам показали! Пётр - прекрасный гид,
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    сразу объяснил, куда лучше поехать, показал самые примечательные места, по пути рассказывал истории, связанные с городом. Даже посоветовал нам место для ужина по приезде с экскурсии! В общем, остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии в Дагомыс, Сочи»

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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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