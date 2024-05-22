1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Конный маршрут в долине Пседаго: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу древней долины Пседаго на лошадях. Откройте для себя скалистые ущелья и каскадные водоемы в компании опытного гида
Начало: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Расписание: ежедневно, 10:00, 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка к водопадам «Дм Дм Бон»
Начало: С. Барановка, Березовый переулок, 5а
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 мая 2024Захватывающие дух впечатление, я в восторге. Инструктор Алена- очень компетентная в своем деле. Всем буду советовать эту экскурсию и еще не раз приеду!!! 👍👍👍
- ААртём19 мая 2024Прогулка отличная, почувствовал себя в средневековье, прогулка по пересечённой местности, скалы, реки, горы, сквозь лесные тропы. Очень круто!
- ААнжелика4 мая 2024Прекрасное путешествие по заповедным местам Мы словно окунулись в другой мир! Шум горной речки, шум водопада, чудесное пение птиц, аромат цветов,
- ИИван2 мая 2024Все понравилось! Приедем еще покататься!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
- ННадежда24 февраля 2024Экскурсия прошла хорошо. Мы благодарны Анне за структурированный рассказ и за комфортную поездку. В стоимость экскурсии входит страховка, при встречи
- ООльга19 октября 2023Хочу порекомендовать экскурсию в Солох-аул! Прекрасная спортивная увлечённая знающая и надежная экскурсовод! Комфортный, но очень насыщенный разными впечатлениями маршрут! Восхитительная природа! От всей души рекомендую!
- ААндрей26 сентября 2023Великолепная экскурсия! Большая часть удивительных мест и дивных красот природы не входит в групповые автобусные экскурсии! Анна - замечательный человек, отличный организатор и высококлассный специалист своего дела!
- ААнастасия26 сентября 2023Большое спасибо за незабываемые впечатления ❤️ Хорошее место, просто удивительные красивые лошади, послушные, воспитанные, классная девушка инструктор Алёна и маршрут, рекомендую 😋
- ГГеоргий31 августа 2023Водопады "Фагуа" и знаменитые "Корыта"Были на экскурсии 30.08, гидом был Пётр, остались под большим впечатлением от красот, которые нам показали! Пётр - прекрасный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии в Дагомыс, Сочи»
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