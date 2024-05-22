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влажный лес после дождя добавил новых ярких красок. Здесь я впервые почувствовала запах воздуха ❤️🙏. Через минут 15 после старта, мы стали одним целым с лошадьми. Животные очень спокойные, ухоженные, контактные и каким то чудесным образом подстраиваются под всадника! Спасибо большое конникам за их труд!!!! Очень позитивные и приветливые ребята🙏❤️ После прогулки положительные эмоции переполняли долгое время ❤️❤️❤️ Обязательно снова вернусь и возьму прогулку на весь день!!!! Спасибо большое 🙏🙏🙏❤️❤️❤️