Природные жемчужины Сочи

Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Мы посетим лучшие природные локации в окрестностях Сочи. Вековые каньоны и ущелья, субтропические водопады, чайные плантации — всё это ждёт вас на экскурсии.

Вы познакомитесь с историей чаеводства в регионе, послушаете истории об образовании известняковых каньонов, и сделаете море атмосферных кадров.
Природные жемчужины Сочи© Эдуард
Природные жемчужины Сочи© Эдуард
Природные жемчужины Сочи© Эдуард
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Экоферма «Вольница». Прекрасное место для прогулок. На территории есть озёра и вольеры с животными — кроликами, козами, лошадьми, павлинами. По желанию вы можете их покормить, чему они будут очень рады.

Семёновский водопад, укрытый свисающими по руслу реки лианами. К нему мы прогуляемся пешком (10 минут), а по пути сделаем шикарные кадры.

Плантации фабрики «Мацеста чай». Здесь вы узнаете об истории и способах производства чая в Сочи. Если захотите, мы проведём для вас чайную церемонию.

Змейковские водопады. Мы пройдём по берегу реки Дикарька, которая впадает в Мацесту. Маршрут по тропе несложный. В летнее время вы сможете искупаться у подножья водопадов.

Навалищенское ущелье. Место невероятно живописное! Ущелье образованно из известняковых пород, сквозь которые прорастают деревья и свисают лианы. Мы посетим смотровую площадку, по желанию можно проплыть по ущелью до порогов.

Каньон «Чёртовы ворота», образованный из-за разлома горной породы. Мы прогуляемся по подвесному мосту, спустимся к началу каньона и пройдём по части тропы «Тисо-Самшитовой рощи».

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Сочи, Адлера или Сириуса
  • Экскурсия проходит на Hyundai Elantra или внедорожнике УАЗ Патриот
  • Мы угостим вас домашним пирогом и травяным чаем, по желанию сварим кофе в турке
  • К участию допускаются дети любого возраста в сопровождении родителей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Змейковские водопады — 300 ₽
  • Экоферма «Вольница» — 200 ₽
  • Чайные плантации — 300 ₽
  • Обед — по желанию

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1547 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,
читать дальше

то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Природные жемчужины Сочи (Юлия)Природные жемчужины Сочи (Юлия)Природные жемчужины Сочи (Юлия)Природные жемчужины Сочи (Юлия)Природные жемчужины Сочи (Юлия)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Елена)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Ирина)Природные жемчужины Сочи (Сергей)Природные жемчужины Сочи (Сергей)Природные жемчужины Сочи (Сергей)Природные жемчужины Сочи (Сергей)Природные жемчужины Сочи (Наталия)Природные жемчужины Сочи (Наталия)
Елена
Елена
7 ноя 2025
Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи. Удачи и процветания всей вашей команде!
Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.Спасибо Эдуарду за прекрасно проведенный день на фоне каньонов, водопадов и других природных красот великолепного Сочи.
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Поездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. Вайб нашей группы сложился в идеальный пазл, конечно же не без участия нашего гида Артура!
читать дальше

Отличное чувство юмора, прекрасная подача и блестящие коммуникативные навыки Артура сделали поездку незабываемой. Также участники группы Светлана, Ирина и Артем привнесли в поездку хорошее настроение, интересное общение и в целом создали особенно приятную и непринужденную обстановку. Большое спасибо организаторам за поездку.

Поездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. ВайбПоездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. ВайбПоездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. ВайбПоездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. ВайбПоездка прошла просто замечательно! Организация хорошо продумана, маршрут составлен идеально. Полное погружение в атмосферу локаций. Вайб
Елена
Елена
2 ноя 2025
Экскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всем советую посетить данные места обязательно)
Экскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всемЭкскурсия просто супер) маршрут очень грамотно построен, гид Артур очень интересно рассказывает) веселей активный парень, всем
Ирина
Ирина
31 окт 2025
Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей, просто идёшь и наслаждаешься видами, любопытными ремарками, на стоянках для вас сварят вкуснейший кофе
читать дальше

или нальют чай со всякими плюшками. Но самое главное, ты как будто оказываешься в давно знакомой и проверенной компании друзей, так по крайней мере прошла наша "вылазка", с шутками и в непринуждённой обстановке. Наш гид Артур оказался просто находкой, очень внимательный и предупредительный, человек, который любит свое дело и вкладывает в него душу! Огромное спасибо организаторам за доставленное удовольствие ❤️

Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,Я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой замечательной! Организаторами все продумано до мелочей,
С
Сергей
30 окт 2025
Огромное спасибо Артуру за прекрасный день! Всей семьёй получили удовольствие от прогулок по замечательным локациям. Организация на высшем уровне: даже был подготовлен термос с чаем и организована возможность сварить кофе. Количество семейных фотографий на данном маршруте превысило аналогичный показатель за несколько предыдущих лет.
Особая благодарность за организацию солнечной погоды;-)
Огромное спасибо Артуру за прекрасный день! Всей семьёй получили удовольствие от прогулок по замечательным локациям. ОрганизацияОгромное спасибо Артуру за прекрасный день! Всей семьёй получили удовольствие от прогулок по замечательным локациям. ОрганизацияОгромное спасибо Артуру за прекрасный день! Всей семьёй получили удовольствие от прогулок по замечательным локациям. ОрганизацияОгромное спасибо Артуру за прекрасный день! Всей семьёй получили удовольствие от прогулок по замечательным локациям. Организация
Н
Наталия
28 окт 2025
Супер тур для тех, кто не боится походить ногами и хочет успеть увидеть много за один день. Гид Артур просто топ😃 Очень позитивно, на одном дыхании. Много локаций, которые просто
читать дальше

нереально посетить за один день самостоятельно. Ещё Артур и супер фотограф,готовый на всё ради ваших кадров😆 так что шикарные фото обеспечены! Я в восторге, жду новых встреч! Спасибо, что есть такие классные ребята, которые показывают в какой красивой (самой красивой) стране мы живём!

Супер тур для тех, кто не боится походить ногами и хочет успеть увидеть много за одинСупер тур для тех, кто не боится походить ногами и хочет успеть увидеть много за одинСупер тур для тех, кто не боится походить ногами и хочет успеть увидеть много за одинСупер тур для тех, кто не боится походить ногами и хочет успеть увидеть много за один
Александр
Александр
20 окт 2025
Поездка прошла превосходно, спасибо году Артуру за то что подстраивался под наши пожелания, провёл по местам до которых мы даже не додумались, местами был безжалостен, но это того стоило, места
читать дальше

были изумительные.
Музыка в машине соответствовала настроению, исторические справки интересные, много смешных, веселых, добрых моментов, атмосфера была незабываемая.
Все прошло прекрасно, мы даже не заметили, что погода была не очень.
Одним словом - СПАСИБО!

А
Анастасия
19 окт 2025
Замечательный тур и блестящий гид!

Мы очень долго выбирали тур, хотелось охватить всё и сразу. Остановились на этом предложении — и ни капли не пожалели!

Все организационные вопросы решались быстро и оперативно.
читать дальше

В назначенный день за нами заехал гид Артур. Он покорил нас с первой же минуты! Его рассказы были невероятно интересными, без занудных деталей, но с изрядной долей юмора. Атмосфера в течение всего тура была максимально комфортной, и время пролетело незаметно.

Отдельное спасибо за заботу: нам предоставили воду, чай и легкий перекус.

Словами не передать всю красоту, которую мы увидели за один день. Безусловно, без этого тура мы бы не смогли посетить все эти места даже за неделю отдыха. Очень советуем!

Отдельный респект Артуру! Он был настолько дружелюбным, отзывчивым и инициативным, что даже уговорил моего мужа, который обычно в кадре только за спиной, сделать несколько памятных снимков.

В общем, тур — супер, а Артур — ещё лучше!

Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!Замечательный тур и блестящий гид!
Марианна
Марианна
18 окт 2025
Всем привет! Только что закончилась эта экскурсия)
Впервые решила написать отзыв - это просто восторг!
Локации, природа, водопады! Великолепные виды!
Спасибо большое нашему гиду - Артуру. Он создал очень крутую обстановку, было много полезной информации, но подача - отдельная тема) Чувство юмора великолепное!
Было чувство, что мы своей компанией вышли тусить) очень рекомендую!
О
Ольга
13 окт 2025
Чудесная экскурсия. Тема водопадов раскрыта полностью)Больше всего понравилась чайная плантация. Великолепный вид. Спасибо Эдуарду за чудесное время препровождения. Вкусный чай и пирог)
Чудесная экскурсия. Тема водопадов раскрыта полностью)Больше всего понравилась чайная плантация. Великолепный вид. Спасибо Эдуарду за чудесноеЧудесная экскурсия. Тема водопадов раскрыта полностью)Больше всего понравилась чайная плантация. Великолепный вид. Спасибо Эдуарду за чудесное
Мария
Мария
9 окт 2025
Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻
Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻Поездка состоялась с замечательным гидом Виталием. Все прошло отлично, каждая локация прекрасна по-своему👍🏻
Юлия
Юлия
9 окт 2025
Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!

Посетили очень живописные, красивые места в Сочи: водопады, каньоны, ущелье, чайные плантации. Программа очень насыщенная, море впечатлений!

Также в программе было предусмотрено чаепитие на чайной плантации с
читать дальше

домашним пирогом. Вкусно и очень по-душевному 😊

Экскурсия проходила на автомобиле, с комфортом, экскурсовод Андрей - очень позитивный, вежливый, рассказал нам много интересного про Сочи и окрестности. Также отдельная благодарность за фотографии, Андрей всегда предлагал сделать фото в разных локациях!

Однако, экскурсия довольно утомительная, очень много пришлось ходить вверх-вниз, по холмам, по горам, с детьми точно не рекомендую - устанут. И мы бы очень рекомендовали включить в такую экскурсию обед, так как в конце экскурсии мы уже были истощенные и очень голодные.
Также закончили позже назначенного времени, экскурсия по итогу длилась более 8 часов.

Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!Экскурсия отличная, понравилась 👍🏼 рекомендуем!
Алена
Алена
6 окт 2025
Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)
Приезжали когда- то на юг к друзьям? Где вам показывают лучшие и красивейшие места, поят горячим чаем с вкусняшками, когда
читать дальше

вы устали, смеются над шутками, и вы громко поете в машине между локациями)) а потом крайний (пятый) спуск подъем и офигенный сюрприз - финал от которого захватывает дух жителям больших городов. Вот здесь вы все повторите - Артур огонь-пожар)) спасибо за такой чудесный день!!

Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)Если вы хотите стандартную экскурсию с выученным текстом вам не сюда:)
Алёна
Алёна
4 окт 2025
Отличная экскурсия с прекрасным гидом Эдуардом, посетили почти потерянные самшиты и огромные, вековые, необъятные тисы, искупались в ледяной речке, послушали истории от Эдуарда о путешествиях, выпили чай с вкуснейшим пирогом с видом на чайные плантации, потом преодолели тропу до пещер, чтобы охладиться от жары.
Ю
Юлия
29 сен 2025
Экскурсия была потрясающая!
Нашим гидом-экскурсоводом был Андрей: информацию давал очень интересно и структурировано.

Гибко подошёл к нашему мини-путешествию: прислушивался, когда лучше сделать перерыв и учёл, что после экскурсии мне нужно было вернуться ко времени на другое мероприятие.

Ну, а чай с шарлоткой на вершине чайной плантации - как вишенка на торте.
Спасибо большое за организацию и саму экскурсию! Это было здорово 🫶🏻

