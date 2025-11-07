Мы посетим лучшие природные локации в окрестностях Сочи. Вековые каньоны и ущелья, субтропические водопады, чайные плантации — всё это ждёт вас на экскурсии. Вы познакомитесь с историей чаеводства в регионе, послушаете истории об образовании известняковых каньонов, и сделаете море атмосферных кадров.

Описание экскурсии

Экоферма «Вольница». Прекрасное место для прогулок. На территории есть озёра и вольеры с животными — кроликами, козами, лошадьми, павлинами. По желанию вы можете их покормить, чему они будут очень рады.

Семёновский водопад, укрытый свисающими по руслу реки лианами. К нему мы прогуляемся пешком (10 минут), а по пути сделаем шикарные кадры.

Плантации фабрики «Мацеста чай». Здесь вы узнаете об истории и способах производства чая в Сочи. Если захотите, мы проведём для вас чайную церемонию.

Змейковские водопады. Мы пройдём по берегу реки Дикарька, которая впадает в Мацесту. Маршрут по тропе несложный. В летнее время вы сможете искупаться у подножья водопадов.

Навалищенское ущелье. Место невероятно живописное! Ущелье образованно из известняковых пород, сквозь которые прорастают деревья и свисают лианы. Мы посетим смотровую площадку, по желанию можно проплыть по ущелью до порогов.

Каньон «Чёртовы ворота», образованный из-за разлома горной породы. Мы прогуляемся по подвесному мосту, спустимся к началу каньона и пройдём по части тропы «Тисо-Самшитовой рощи».

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из Сочи, Адлера или Сириуса

Экскурсия проходит на Hyundai Elantra или внедорожнике УАЗ Патриот

Мы угостим вас домашним пирогом и травяным чаем, по желанию сварим кофе в турке

К участию допускаются дети любого возраста в сопровождении родителей

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы