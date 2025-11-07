Вы познакомитесь с историей чаеводства в регионе, послушаете истории об образовании известняковых каньонов, и сделаете море атмосферных кадров.
Описание экскурсии
Экоферма «Вольница». Прекрасное место для прогулок. На территории есть озёра и вольеры с животными — кроликами, козами, лошадьми, павлинами. По желанию вы можете их покормить, чему они будут очень рады.
Семёновский водопад, укрытый свисающими по руслу реки лианами. К нему мы прогуляемся пешком (10 минут), а по пути сделаем шикарные кадры.
Плантации фабрики «Мацеста чай». Здесь вы узнаете об истории и способах производства чая в Сочи. Если захотите, мы проведём для вас чайную церемонию.
Змейковские водопады. Мы пройдём по берегу реки Дикарька, которая впадает в Мацесту. Маршрут по тропе несложный. В летнее время вы сможете искупаться у подножья водопадов.
Навалищенское ущелье. Место невероятно живописное! Ущелье образованно из известняковых пород, сквозь которые прорастают деревья и свисают лианы. Мы посетим смотровую площадку, по желанию можно проплыть по ущелью до порогов.
Каньон «Чёртовы ворота», образованный из-за разлома горной породы. Мы прогуляемся по подвесному мосту, спустимся к началу каньона и пройдём по части тропы «Тисо-Самшитовой рощи».
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Сочи, Адлера или Сириуса
- Экскурсия проходит на Hyundai Elantra или внедорожнике УАЗ Патриот
- Мы угостим вас домашним пирогом и травяным чаем, по желанию сварим кофе в турке
- К участию допускаются дети любого возраста в сопровождении родителей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Змейковские водопады — 300 ₽
- Экоферма «Вольница» — 200 ₽
- Чайные плантации — 300 ₽
- Обед — по желанию
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Особая благодарность за организацию солнечной погоды;-)
Мы очень долго выбирали тур, хотелось охватить всё и сразу. Остановились на этом предложении — и ни капли не пожалели!
Все организационные вопросы решались быстро и оперативно.
Впервые решила написать отзыв - это просто восторг!
Локации, природа, водопады! Великолепные виды!
Спасибо большое нашему гиду - Артуру. Он создал очень крутую обстановку, было много полезной информации, но подача - отдельная тема) Чувство юмора великолепное!
Было чувство, что мы своей компанией вышли тусить) очень рекомендую!
Посетили очень живописные, красивые места в Сочи: водопады, каньоны, ущелье, чайные плантации. Программа очень насыщенная, море впечатлений!
Также в программе было предусмотрено чаепитие на чайной плантации с
Приезжали когда- то на юг к друзьям? Где вам показывают лучшие и красивейшие места, поят горячим чаем с вкусняшками, когда
Нашим гидом-экскурсоводом был Андрей: информацию давал очень интересно и структурировано.
Гибко подошёл к нашему мини-путешествию: прислушивался, когда лучше сделать перерыв и учёл, что после экскурсии мне нужно было вернуться ко времени на другое мероприятие.
Ну, а чай с шарлоткой на вершине чайной плантации - как вишенка на торте.
Спасибо большое за организацию и саму экскурсию! Это было здорово 🫶🏻