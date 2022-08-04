Ароматный чай, природные бассейны, дивные пейзажи — приготовьтесь к приятному и познавательному путешествию! Вы погрузитесь в историю русского чая и почаёвничаете в тереме у самовара. Окунётесь в бирюзовые Дагомысские корыта, посетите дачу Кошмана и полюбуетесь Молочным водопадом. С вами будет не просто проводник, а гид — местный энтузиаст, который знает каждую тропинку в округе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Погружение в мир чая

Вы откроете удивительную историю краснодарского чая, который начали выращивать здесь с 1901 года. В колоритных чайных домиках Дагомысской фабрики и музее, стилизованном под русский терем, вас ждут уникальные экспонаты, истории о знаменитых гостях и, конечно, душевное чаепитие из настоящего самовара с мёдом и вареньем.

Вы также посетите усадьбу Иуды Кошмана, «отца» краснодарского чая, чья история доказывает: начинать великие дела никогда не поздно. Погуляете по уютным плантациям и сможете увезти с собой ароматный сувенир.

Магия горных водопадов и озёр

После чайных историй вас ждёт отдых в природных ваннах — Дагомысских корытах, которые называют «Озёрами Любви». Вы насладитесь кристально чистой водой и могучей энергетикой каскадных порогов. А по пути обратно увидите Молочный водопад и наберёте воды из горного источника.

Примерный тайминг

10:00–11:00 — посещение чайных домиков, Дагомысской фабрики и музея

11:00–11:30 — чаепитие с дегустацией знаменитого краснодарского чая

11:30–12:00 — переезд к природному парку

12:00–12:40 — прогулка по Дагомысским корытам (Озёрам Любви)

12:40–13:10 — переезд в историческое село Солохаул

13:10–13:40 — посещение первой в России чайной плантации, усадьбы Иуды Кошмана

13:40–14:00 — прогулка к живописному Молочному водопаду

14:00–14:40 — чаепитие в горах с видом на плантации

14:40 — 15:00 — свободное время для покупки свежего чая и сувениров

с 15:00 — обратный путь (от 40 минут до 2 часов в зависимости от места вашего отдыха)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol

Мы заберём вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат; Красная Поляна — доплата 2000 ₽)

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 4 лет. Информация и маршрут не рассчитаны на более младших участников

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — все они давно живут в Сочи, хорошо знают и любят свой край

Дополнительные расходы