Чайные домики и Озера Любви в Сочи

Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса

Ароматный чай, прохладные природные бассейны, дивные пейзажи — приготовьтесь к приятному и познавательному путешествию! Вы погрузитесь в историю русского чая и почаевничаете в тереме у самовара.

Окунетесь в бирюзовые Дагомысские корыта, посетите дачу Кошмана и полюбуетесь Молочным водопадом.

Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида.
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Чайные домики и Озера Любви в Сочи

Что вас ожидает

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главная тема экскурсии — чай. Самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая начинается в 1901 году. Вы перенесетесь в те времена еще по дороге, а затем вас ждут Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи. Услышите, кто из известных людей здесь бывал. В завершение вы, конечно, попьете чаю: из настоящего самовара на дровах со сладким вареньем и медом.

Кроме того, в программе село Солох-Аул и усадьба Кошмана, «отца» краснодарского чая. Вы раскроете, как он добился успехов в выращивании чая, начав заниматься этим только в 62 года. Погуляете по небольшим чайным плантациям и сможете купить чай.

Искупаться в Озерах Любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы отдохнете в речных каскадных купелях, созданных природой. Это Дагомысские корыта, которым дали более поэтичное название «Озера Любви» — местные поверья утверждают, что побывавших на озерах ждет удача в любовных делах.
По пути обратно вы также полюбуетесь Молочным водопадом и наберете родниковой воды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol
  • Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат; Красная Поляна — доплата 1500 руб. )
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — все они давно живут в Сочи, хорошо знают и любят свой край

Дополнительные расходы

  • Экскурсия + чаепитие в чайном домике (450 руб. с человека)
  • Посещение Озер Любви (200 руб. с человека)
  • Обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Руковожу командой профессиональных гидов. 13 лет работы в сфере делового и частного туризма. Для меня это не просто цифры и слова — это дело моей жизни, ведь я люблю взаимодействовать с людьми. Люблю создавать увлекательные путешествия для людей и получать за это благодарность. Мои гиды — коренные жители Сочи, поэтому вы получите интересную живую экскурсию в формате диалога от человека, который прожил здесь всю жизнь. Мы хотим, чтобы вы насладились не только горнолыжными курортами и морем Сочи и Абхазии, но и пейзажами озёр, пещер, водопадов и других удивительных мест. Особенность наших туров в том, что именно вы выбираете, на каком объекте провести больше времени, а на каком меньше. Все индивидуально. Гиды не будут вас торопить. Поэтому с удовольствием поможем организовать необычное путешествие. Позвольте себе красивый отдых!
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