Что вас ожидает

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главная тема экскурсии — чай. Самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая начинается в 1901 году. Вы перенесетесь в те времена еще по дороге, а затем вас ждут Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи. Услышите, кто из известных людей здесь бывал. В завершение вы, конечно, попьете чаю: из настоящего самовара на дровах со сладким вареньем и медом.

Кроме того, в программе село Солох-Аул и усадьба Кошмана, «отца» краснодарского чая. Вы раскроете, как он добился успехов в выращивании чая, начав заниматься этим только в 62 года. Погуляете по небольшим чайным плантациям и сможете купить чай.

Искупаться в Озерах Любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы отдохнете в речных каскадных купелях, созданных природой. Это Дагомысские корыта, которым дали более поэтичное название «Озера Любви» — местные поверья утверждают, что побывавших на озерах ждет удача в любовных делах.

По пути обратно вы также полюбуетесь Молочным водопадом и наберете родниковой воды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol

Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат; Красная Поляна — доплата 1500 руб. )

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — все они давно живут в Сочи, хорошо знают и любят свой край

Дополнительные расходы