Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
Ароматный чай, природные бассейны, дивные пейзажи — приготовьтесь к приятному и познавательному путешествию! Вы погрузитесь в историю русского чая и почаёвничаете в тереме у самовара. Окунётесь в бирюзовые Дагомысские корыта, посетите дачу Кошмана и полюбуетесь Молочным водопадом.
С вами будет не просто проводник, а гид — местный энтузиаст, который знает каждую тропинку в округе.
От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.
Погружение в мир чая
Вы откроете удивительную историю краснодарского чая, который начали выращивать здесь с 1901 года. В колоритных чайных домиках Дагомысской фабрики и музее, стилизованном под русский терем, вас ждут уникальные экспонаты, истории о знаменитых гостях и, конечно, душевное чаепитие из настоящего самовара с мёдом и вареньем. Вы также посетите усадьбу Иуды Кошмана, «отца» краснодарского чая, чья история доказывает: начинать великие дела никогда не поздно. Погуляете по уютным плантациям и сможете увезти с собой ароматный сувенир.
Магия горных водопадов и озёр
После чайных историй вас ждёт отдых в природных ваннах — Дагомысских корытах, которые называют «Озёрами Любви». Вы насладитесь кристально чистой водой и могучей энергетикой каскадных порогов. А по пути обратно увидите Молочный водопад и наберёте воды из горного источника.
Примерный тайминг
10:00–11:00 — посещение чайных домиков, Дагомысской фабрики и музея 11:00–11:30 — чаепитие с дегустацией знаменитого краснодарского чая 11:30–12:00 — переезд к природному парку 12:00–12:40 — прогулка по Дагомысским корытам (Озёрам Любви) 12:40–13:10 — переезд в историческое село Солохаул 13:10–13:40 — посещение первой в России чайной плантации, усадьбы Иуды Кошмана 13:40–14:00 — прогулка к живописному Молочному водопаду 14:00–14:40 — чаепитие в горах с видом на плантации 14:40 — 15:00 — свободное время для покупки свежего чая и сувениров с 15:00 — обратный путь (от 40 минут до 2 часов в зависимости от места вашего отдыха)
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol
Мы заберём вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат; Красная Поляна — доплата 2000 ₽)
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 4 лет. Информация и маршрут не рассчитаны на более младших участников
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды — все они давно живут в Сочи, хорошо знают и любят свой край
Дополнительные расходы
Экскурсия + чаепитие в чайном домике (700 ₽ с человека)
Посещение Озёр Любви (200 ₽ с человека)
Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 29 туристов
Руковожу командой профессиональных гидов. 13 лет работы в сфере делового и частного туризма. Для меня это не просто цифры и слова — это дело моей жизни, ведь я люблю взаимодействовать читать дальшеуменьшить
с людьми. Люблю создавать увлекательные путешествия для людей и получать за это благодарность. Мои гиды — коренные жители Сочи, поэтому вы получите интересную живую экскурсию в формате диалога от человека, который прожил здесь всю жизнь. Мы хотим, чтобы вы насладились не только горнолыжными курортами и морем Сочи и Абхазии, но и пейзажами озёр, пещер, водопадов и других удивительных мест. Особенность наших туров в том, что именно вы выбираете, на каком объекте провести больше времени, а на каком меньше. Все индивидуально. Гиды не будут вас торопить. Поэтому с удовольствием поможем организовать необычное путешествие. Позвольте себе красивый отдых!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Михаил
Провели просто потрясающий по насыщенности день. Экскурсию проводил Денис. Начали с обсуждения плана мест для посещения, но в процессе экскурсовод дополнительно предлогал различные локации, которые могли бы быть нам интересны. В читать дальшеуменьшить
итоге посетили целых 7 мест. В каждой локации экскурсовод давал информацию по месту и добавлял свои комментарии, благодаря чему информация довольно хорошо воспринималась. Не сумбурно, как это обычно бывает в групповых экскурсиях. Денис - внимательный экскурсовод и водитель, хороший рассказчик. Не пожалели ни минуты, что выбрали эту экскурсию. Хотя мы бы с женой назвали это путешествием одного дня.
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Ю
Юлия
Большое спасибо организатору Марии и гиду Денису за прекрасное чайное путешествие! Денис - замечательный рассказчик, приятный собеседник и аккуратный водитель. Маршрут экскурсии очень интересный: чайная плантация, вкуснейшая дегустация чая в чайном домике, множество природных красот, удивительные виды. У нас остались самые тёплые впечатления)
+2
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Елена
Прекрасно провели время! Получили удовольствие от общения и от впечатлений. Насладились красотой природы, попили чай, узнали много интересного. Спасибо! Рекомендуем! 👍🏼
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В
Виктория
Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
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Алексей
Все прошло отлично! Гид Алексей - местный знаток всех тем, маршрутов, людей, мест. Комфортная машина. Любые коррективы в пути, забота, внимание, беседы. Все классно! Впечатления отличные! При любой следующей поездке - обязательно обращусь еще. Уверен, что подберем классные варианты и маршруты. Спасибо!!!
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