Отправляемся к природным символам Сочи! Начнём у знаменитого Мацестинского источника, сердца бальнеологии. Затем наш путь лежит к легендарным Орлиным скалам, месту силы с историей о Прометее.
Мы поднимемся на высоту 379 метров, и нам откроется захватывающая панорама: Агурское ущелье, гора Ахун и Главный Кавказский хребет.
Описание экскурсии
Экскурсия идеально подойдет для тех, кто любит мини-походы и природу. Вы прогуляетесь, подышите воздухом гор и целебным сероводородом. Наш маршрут начинается в знаковом месте города — у Мацестинского сероводородного источника, визитной карточки Сочи. Мы увидим знаменитый бальнеологический комплекс. Также мы посетим легендарное место Орлиные скалы, где по легенде к ним был прикован Прометей. Это одно из самых красивых мест Сочи. Мы поднимемся на высоту 379 метров над уровнем моря. С высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на Агурское ущелье, гору Ахун и Главный Кавказский хребет. Красивейшие фото локации и виды на горные вершины получаются с обзорной площадки.
Организационные моменты
Это необычная экскурсия-поход: маршрут авто-пешеходный, несложный, доступен людям с нормальной физической подготовкой, рекомендован детям школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Орлиные скалы
- Статуя Прометея
- Грот
- Лечебницу Мацеста
- Природный сероводородный источник
- Пещеры, откуда бьет сероводородный источник
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Мацестинский источник - 180 руб.
- Орлиные скалы - 250 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
