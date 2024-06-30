О Ольга Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏

В Василий Олимпийское наследие Сочи читать дальше Олимпийских объектах в Адлере, на обоих Красных полянах, Роза Хутор, несколько видовых площадок с прекрасными видами на горы. В общем всё классно!!!!!! После того как побывал сам на экскурсии у Сергея, порекомендовал её своим друзьям. Они также остались в полном восторге. Побывали на

М Михаил Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи Отличная экскурсия с интересным рассказом от Сергея, на комфортабельном микроавтобусе Хендай Старекс. Можно рекомендовать как первый, обзорный вариант. Так же у Сергея есть вариант экскурсии, где вместо Скай-парк поездка в Олимпийский парк (Сириус).

Н Наталия Тайны забытого Сочи Добрый день! Спасибо большое за организацию данной экскурсии! Было очень приятно, что организаторы пошли на встречу и забрали нас с Хосты с удобной для нас остановки. Водитель Александр и экскурсовод Елена очень хорошие профессионалы. Экскурсия содержательная и интересная!

Ю Юлия Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд Спасибо, всё прошло на высшем уровне, у нас был замечательный гид Ислам,очень грамотно и хорошо всё рассказал, нам очень понравилось. Спасибо большое.

с светлана 3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор Бронировала эту экскурсию со скидкой еще в феврале, на трипстере был указан остаток 1450, по факту взяли 3100, объяснив, что это потому, что мы не взяли билеты на канатку. Очень странное ценообразование. Потому ставлю минус бал

Д Денис 3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор читать дальше Бога… И поэтому сейчас я решила разделить это "счастье" с мужем… Что сказать - маме повезло гораздо больше. . В связи с этим снизила оценку на 4… В целом поездка отличная… Просто мне есть с чем сравнивать Дело в том, что на эту экскурсию я ездила в ноябре 2023 с мамой - экскурсовод была, как говорится, от

С Сергей Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи читать дальше очень комфортный. Атмосфера экскурсии просто прекрасная. Виды просто невероятные. Вы из запомните надолго. Всем рекомендую экскурсию с Сергеем. Поверьте, вы не пожалеете. Оно того стоит. Очень понравилась экскурсия! Сергей очень ответственный, знает своё дело на отлично. Очень много интересного и нового рассказывает. Автомобиль - минивен

О Ольга Сочи: по каньонам и подземельям Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку