1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 17:00
9 июля в 17:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
14 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Авто-тур на озеро Рица: путешествие через Гагру
Откройте для себя живописные уголки Абхазии, попробуйте традиционные блюда и проникнитесь историей региона
Начало: У вашего отеля
11 июля в 09:00
17 июля в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1222211 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
105559 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000350₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
3 июля в 05:00
4 июля в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
3 июля в 13:00
5 июля в 13:00
4 000₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000450₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
4 июля в 11:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
7 июля в 05:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 16:30
9 июля в 16:30
88888 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
21 авг в 07:00
22 авг в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
Сегодня в 13:00
4 июля в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Сочи с дегустацией
Откройте для себя красоту Абхазии: Гагры, Рица, Новый Афон. Познавательный отдых с дегустацией местных деликатесов
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
К вершинам! Курорт «Газпром» и Роза Хутор (билеты на канатку включены!)
Начало: Центральный Сочи, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
- ВВасилий29 июня 2024После того как побывал сам на экскурсии у Сергея, порекомендовал её своим друзьям. Они также остались в полном восторге. Побывали на
- ММихаил29 июня 2024Отличная экскурсия с интересным рассказом от Сергея, на комфортабельном микроавтобусе Хендай Старекс. Можно рекомендовать как первый, обзорный вариант. Так же у Сергея есть вариант экскурсии, где вместо Скай-парк поездка в Олимпийский парк (Сириус).
- ННаталия28 июня 2024Добрый день! Спасибо большое за организацию данной экскурсии! Было очень приятно, что организаторы пошли на встречу и забрали нас с Хосты с удобной для нас остановки. Водитель Александр и экскурсовод Елена очень хорошие профессионалы. Экскурсия содержательная и интересная!
- ЮЮлия27 июня 2024Спасибо, всё прошло на высшем уровне, у нас был замечательный гид Ислам,очень грамотно и хорошо всё рассказал, нам очень понравилось. Спасибо большое.
- ссветлана26 июня 2024Бронировала эту экскурсию со скидкой еще в феврале, на трипстере был указан остаток 1450, по факту взяли 3100, объяснив, что это потому, что мы не взяли билеты на канатку. Очень странное ценообразование. Потому ставлю минус бал
- ДДенис26 июня 2024Дело в том, что на эту экскурсию я ездила в ноябре 2023 с мамой - экскурсовод была, как говорится, от
- ССергей26 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Сергей очень ответственный, знает своё дело на отлично. Очень много интересного и нового рассказывает. Автомобиль - минивен
- ООльга26 июня 2024Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
- ДДарья26 июня 2024Огромное спасибо Анне за проведенную экскурсию, все было интересно, очень интересный и доброжелательный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От вашего отеля»
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