Экскурсии от вашего отеля в Сочи

Найдено 83 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
177 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
191 отзыв
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Православные святыни Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
88 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
1800016 200 за всё до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
27 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 17:00
9 июля в 17:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
14 500 за всё до 8 чел.
Через Гагру на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
235 отзывов
Авто-тур на озеро Рица: путешествие через Гагру
Откройте для себя живописные уголки Абхазии, попробуйте традиционные блюда и проникнитесь историей региона
Начало: У вашего отеля
11 июля в 09:00
17 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Большая поездка в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
62 отзыва
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Воронцовским пещерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
10 500 за всё до 3 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1222211 000 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
105559 500 за всё до 4 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
28 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 000 за человека
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
24 000 за всё до 5 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
420 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000350 за человека
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
635 отзывов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500 за человека
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
5 отзывов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
2 800 за человека
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
204 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
3 июля в 05:00
4 июля в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
3 июля в 13:00
5 июля в 13:00
4 000 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
924 отзыва
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000450 за человека
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 700 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
117 отзывов
Популярное предложение
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
4 июля в 11:30
1 300 за человека
Легенды и тайны долины реки Шахе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 600 за человека
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
7 июля в 05:00
12 999 за всё до 4 чел.
К Агурским водопадам и чайной плантации с фотосетом на iPhone 14
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
6 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
8 июля в 16:30
9 июля в 16:30
88888 000 за всё до 4 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000 за всё до 15 чел.
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
10 800 за всё до 3 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
21 авг в 07:00
22 авг в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
Сегодня в 13:00
4 июля в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
613 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1099 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 1 400 за человека
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
204 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Сочи с дегустацией
Откройте для себя красоту Абхазии: Гагры, Рица, Новый Афон. Познавательный отдых с дегустацией местных деликатесов
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
К вершинам! Курорт «Газпром» и Роза Хутор (билеты на канатку включены!)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
К вершинам! Курорт «Газпром» и Роза Хутор (билеты на канатку включены!)
Начало: Центральный Сочи, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
16 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Необыкновенные окрестности Красной поляны
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 000 за человека
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
  • В
    Василий
    29 июня 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    После того как побывал сам на экскурсии у Сергея, порекомендовал её своим друзьям. Они также остались в полном восторге. Побывали на
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    Олимпийских объектах в Адлере, на обоих Красных полянах, Роза Хутор, несколько видовых площадок с прекрасными видами на горы. В общем всё классно!!!!!!

  • М
    Михаил
    29 июня 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Отличная экскурсия с интересным рассказом от Сергея, на комфортабельном микроавтобусе Хендай Старекс. Можно рекомендовать как первый, обзорный вариант. Так же у Сергея есть вариант экскурсии, где вместо Скай-парк поездка в Олимпийский парк (Сириус).
  • Н
    Наталия
    28 июня 2024
    Тайны забытого Сочи
    Добрый день! Спасибо большое за организацию данной экскурсии! Было очень приятно, что организаторы пошли на встречу и забрали нас с Хосты с удобной для нас остановки. Водитель Александр и экскурсовод Елена очень хорошие профессионалы. Экскурсия содержательная и интересная!
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Спасибо, всё прошло на высшем уровне, у нас был замечательный гид Ислам,очень грамотно и хорошо всё рассказал, нам очень понравилось. Спасибо большое.
  • с
    светлана
    26 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Бронировала эту экскурсию со скидкой еще в феврале, на трипстере был указан остаток 1450, по факту взяли 3100, объяснив, что это потому, что мы не взяли билеты на канатку. Очень странное ценообразование. Потому ставлю минус бал
    Бронировала эту экскурсию со скидкой еще в феврале, на трипстере был указан остаток 1450, по факту
  • Д
    Денис
    26 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Дело в том, что на эту экскурсию я ездила в ноябре 2023 с мамой - экскурсовод была, как говорится, от
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    Бога… И поэтому сейчас я решила разделить это "счастье" с мужем… Что сказать - маме повезло гораздо больше. . В связи с этим снизила оценку на 4… В целом поездка отличная… Просто мне есть с чем сравнивать

  • С
    Сергей
    26 июня 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Очень понравилась экскурсия! Сергей очень ответственный, знает своё дело на отлично. Очень много интересного и нового рассказывает. Автомобиль - минивен
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    очень комфортный. Атмосфера экскурсии просто прекрасная. Виды просто невероятные. Вы из запомните надолго. Всем рекомендую экскурсию с Сергеем. Поверьте, вы не пожалеете. Оно того стоит.

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
    Хорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулкуХорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулкуХорошо спланированный маршрут, комфортное вождение, спасибо Андрею за прекрасно проведенную прогулку
  • Д
    Дарья
    26 июня 2024
    Путешествие к Воронцовским пещерам
    Огромное спасибо Анне за проведенную экскурсию, все было интересно, очень интересный и доброжелательный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
  2. Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
  3. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
  4. Православные святыни Абхазии
  5. Приключение в окрестностях Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
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