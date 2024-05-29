Экскурсии к местам силы в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Места силы» в Сочи, цены от 1 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
61 отзыв
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650 за человека
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Начало: От месторасположения гостей
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 7 чел.
Античная Абхазия - места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Античная Абхазия - места силы
Начало: Ваш отель
Расписание: любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 600 за всё до 4 чел.
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
    Спасибо огромное за такую увлекательную экскурсию и водителю Артуру на красной машине 😉 Красота мест просто захватывает дух. Обязательно всем рекомендую. Отличная компания и веселый водитель. Также спасибо менеджеру Марии!!! 🤗🤗🤗
  • Л
    Луиджи
    22 мая 2024
    На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
    Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые, природа тоже. Бодрое вождение добавило остринку!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Античная Абхазия - места силы
    Поездка в Абхазию с Мариной прошла в очень комфортном режиме. Мы никуда не торопились, но много успели посмотреть и насладиться
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    красотой этой прекрасной страны. Абхазия прекрасна! Знакомясь с этой страной испытываеешь невероятные впечатления от прикосновения к древности. Кроме самой экскурсионной программы мы утром выпили по чашечке ароматного кофе с прекрасным видом на море, в обед попробовали местную кухню в уютном ресторанчике, продегустировали домашнее вино, заехали в магазинчик за абхазскими продуктами, где очень пригодились рекомендации Марины.

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
    15 мая была эта замечательная экскурсия!!! Получила море эмоций и красивых фотографий. Водитель-экскурсовод вежливый и приятный.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))
  • Е
    Евгения
    14 марта 2024
    Прогулки на лошадях в Сочи
    Конная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!
  • А
    Алексей
    14 марта 2024
    Прогулки на лошадях в Сочи
    Хорошая экскурсия, умные спокойные лошадки. Плохая дорога до базы, За это минус одна звезда.
  • О
    Олеся
    25 декабря 2023
    На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
    Все было просто супер, Гагры, озеро Рица в снегу вообще красота, Даниил экскурсовод отличный, все рассказал, показал, рекомендую Абхазию и Даниила 👍👍👍
  • С
    Светлана
    15 сентября 2023
    Поход к Агурскому ущелью и Орлиным скалам
    Очень рекомендую эту экскурсию! Отдельное спасибо гиду Владу - очень интересно рассказал про все места, истории, было легко и весело) ну и красота ущелья невероятная) спасибо большое)))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Места силы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
  2. Авторский тур в Мацесту
  3. На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
  4. Античная Абхазия - места силы
  5. Offroad-тур на УАЗе кабриолете
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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