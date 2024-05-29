1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Начало: От месторасположения гостей
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Античная Абхазия - места силы
Начало: Ваш отель
Расписание: любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса29 мая 2024Спасибо огромное за такую увлекательную экскурсию и водителю Артуру на красной машине 😉 Красота мест просто захватывает дух. Обязательно всем рекомендую. Отличная компания и веселый водитель. Также спасибо менеджеру Марии!!! 🤗🤗🤗
- ЛЛуиджи22 мая 2024Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые, природа тоже. Бодрое вождение добавило остринку!
- ССветлана21 мая 2024Поездка в Абхазию с Мариной прошла в очень комфортном режиме. Мы никуда не торопились, но много успели посмотреть и насладиться
- ННаталья18 мая 202415 мая была эта замечательная экскурсия!!! Получила море эмоций и красивых фотографий. Водитель-экскурсовод вежливый и приятный.
- ЕЕлена12 мая 2024Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
- ДДарья10 мая 2024Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))
- ЕЕвгения14 марта 2024Прогулки на лошадях в СочиКонная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!
- ААлексей14 марта 2024Прогулки на лошадях в СочиХорошая экскурсия, умные спокойные лошадки. Плохая дорога до базы, За это минус одна звезда.
- ООлеся25 декабря 2023Все было просто супер, Гагры, озеро Рица в снегу вообще красота, Даниил экскурсовод отличный, все рассказал, показал, рекомендую Абхазию и Даниила 👍👍👍
- ССветлана15 сентября 2023Поход к Агурскому ущелью и Орлиным скаламОчень рекомендую эту экскурсию! Отдельное спасибо гиду Владу - очень интересно рассказал про все места, истории, было легко и весело) ну и красота ущелья невероятная) спасибо большое)))
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Места силы»
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