Л Лариса На внедорожнике по горам Сочи в мини группе Спасибо огромное за такую увлекательную экскурсию и водителю Артуру на красной машине 😉 Красота мест просто захватывает дух. Обязательно всем рекомендую. Отличная компания и веселый водитель. Также спасибо менеджеру Марии!!! 🤗🤗🤗

Л Луиджи На внедорожнике по горам Сочи в мини группе Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые, природа тоже. Бодрое вождение добавило остринку!

С Светлана Античная Абхазия - места силы читать дальше красотой этой прекрасной страны. Абхазия прекрасна! Знакомясь с этой страной испытываеешь невероятные впечатления от прикосновения к древности. Кроме самой экскурсионной программы мы утром выпили по чашечке ароматного кофе с прекрасным видом на море, в обед попробовали местную кухню в уютном ресторанчике, продегустировали домашнее вино, заехали в магазинчик за абхазскими продуктами, где очень пригодились рекомендации Марины. Поездка в Абхазию с Мариной прошла в очень комфортном режиме. Мы никуда не торопились, но много успели посмотреть и насладиться

Н Наталья На внедорожнике по горам Сочи в мини группе 15 мая была эта замечательная экскурсия!!! Получила море эмоций и красивых фотографий. Водитель-экскурсовод вежливый и приятный.

Е Елена Авторский тур в Мацесту Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!

Д Дарья Авторский тур в Мацесту Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))

Е Евгения Прогулки на лошадях в Сочи Конная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!

А Алексей Прогулки на лошадях в Сочи Хорошая экскурсия, умные спокойные лошадки. Плохая дорога до базы, За это минус одна звезда.

О Олеся На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии» Все было просто супер, Гагры, озеро Рица в снегу вообще красота, Даниил экскурсовод отличный, все рассказал, показал, рекомендую Абхазию и Даниила 👍👍👍