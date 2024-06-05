Экскурсии на Орлиные скалы

Найдено 24 экскурсии в категории «Орлиные скалы» в Сочи, цены от 2 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
137 отзывов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500 за человека
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
3 отзыва
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000 за человека
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800 за всё до 2 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Начало: остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимни...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 800 за всё до 4 чел.
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
  • С
    Станислав
    3 июня 2024
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Годно, что говорить… =)
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах -
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    это правильный проводник, как точно подметил Роман:"это вам не шахматы, тут думать надо"😊 С таким сопровождающим как Роман, прогулка к Орлиным скалам у вас точно пройдет отлично (полностью забитая аптечка, вкуснейший чай и т. д.)! Для детей 9 и 11 лет маршрут был несложным, виды шикарными, а в компании Романа все чувствовали себя так, как будто давно с ним знакомы!

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
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    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную
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    прогулку. Роман рассказывает много интересного из истории города, местности. Да и в целом, с ним интересно поговорить на разные темы:) Роман очень дружелюбный и позитивный человек, мне было комфортно с ним, как с хорошим другом. Сам путь в целом, несложный, но были спуски и подъемы, скучать не пришлось:) В следующий раз когда буду в Сочи обязательно запишусь еще на поход с Романом. Благодарю!

    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с тепломОчень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
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    то, чем занимаются! Подробный и необходимый инструктаж, я столько нового узнала, маршрут очень интерсный, по таким красивым местам. Было весело, даже валяясь в кустах после падения! Не бойтесь, я перевыполнила план падений за вас, значит у вас их не будет:))) Максимально безопасно, Александр тщательно следит за этим. Поеду ли я еще раз, когда окажусь в Сочи - обязательно! Если бы я жила в Сочи, то каждую неделю бы ездила кататься))

    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
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    действительно необычные! Очень впечатлили каньон, водопады и чайные "плантации". Первый раз увидели "семечки чая")), кстати, привезли с собой немного и они дома проросли!)) Теперь растим чайный куст!)) От души рекомендую! Если все "обязательные места в городе Сочи" уже изучены, эта экскурсия Вас точно порадует чистым лесным и морским воздухом, красивыми камерными видами и необычными историями!

    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Орлиные скалы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
  3. Нетипичный Сочи на автомобиле
  4. Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
  5. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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