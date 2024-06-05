1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Начало: остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимни...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина5 июня 2024Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
- ССтанислав3 июня 2024Годно, что говорить… =)
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ННаталия2 июня 2024Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах -
- ННадежда2 июня 2024День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
- ААнна29 мая 2024Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
- ЕЕлена28 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
- ДДарья27 мая 2024Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную
- ММарина25 мая 2024Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
- ММария21 мая 2024Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Орлиные скалы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Орлиные скалы" можно забронировать 24 экскурсии от 2 800 до 19 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1008 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Орлиные скалы», 1008 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август