Поход по Агурскому ущелью: от Прометея к парящим купелям

Покорить Орлиные скалы, полюбоваться панорамами и искупаться в водопадах
Дорогие искатели приключений! Приглашаем вас погрузиться в дивный мир природы.

Мы отправимся в сердце Агурского ущелья, поднимемся на вершину Орлиных скал и посетим купели, висящие над водопадом.

А ещё — поговорим о создании и развитии бальнеологического курорта, об особенностях образования сочинских рек и о многом другом.
5
11 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

От Старой Мацесты мы начнём подъём к Ромашковой поляне — там отдохнём и полюбуемся видом на море.

Дальше — самый сложный участок пути, но не переживайте, справятся все! Наградой станет фото с Прометеем с самой высокой точки Орлиных скал (383 м). А со смотровой площадки вам откроется панорама Агурского ущелья.

Затем дорога поведёт нас вниз. У слияния рек Агура и Агурчик можно попить родниковой воды — в жаркую погоду это особенно актуально.

Наконец — висячие купели над третьим Агурским водопадом. Фотографии отсюда никого не оставят равнодушным!

После можно будет охладиться и отдохнуть в заводи, созданной первым водопадом.

А впереди вас ждёт Чёртова купель, на выходе из каньона — сероводородные источники и, конечно, море.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 8 километров, набор высоты — 180 метров
  • Дополнительно оплачивается входной билет в нацпарк — 300 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Чай или кофе на маршруте
  • Индивидуальные корематы (сидушки), чтобы присесть и отдохнуть
  • Дождевики при необходимости
  • Треккинговые палки
  • Спрей от насекомых

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 244 туристов
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ж
Жанна
11 окт 2025
Вторая моя поездка с этой командой и снова все прошло отлично, несмотря на дождь.
Максим изменил маршрут, выбрав оптимальный вариант с учетом погоды☔️, помогал преодолевать сложные места, угостил кофе, помог сделать хорошие фото.
В дожде был свой плюс - на маршруте мы были практически одни, а на обратном пути и солнце появилось. Было здорово, спасибо!
К
Кирилл
19 июн 2025
Если вы любите активный отдых, то вы по адресу.
Прекрасные виды, возможность искупаться в купелях, испытать свои силы.
Максим - отличный гид и человек, всю дорогу рассказывал много интересного о местности, показывал тайные тропы.
Анастасия
Анастасия
17 июн 2025
Лучшая прогулка за всю поездку в Сочи!

Это было невероятное путешествие по живописному маршруту: подъем и спуск вдоль каньона, потрясающие виды сверху, но особенно запомнились моменты, когда мы спускались прямо к
читать дальше

руслу каньона.

Важно отметить: спуски не очевидны и доступны только тем, кто знает скрытые тропинки. Без нашего гида Максима мы бы туда не рискнули идти. Он не только показал безопасные тропы, но и страховал нас в сложных местах. Именно благодаря этим спускам мы оказались в самых красивых и атмосферных точках маршрута — когда вокруг скалы, под ногами журчит ручей… Это незабываемо!

В итоге у нас осталось множество красивых совместных фото — еще один приятный бонус!

Также было очень интересно и тепло общаться с Максимом: он рассказал о природе Сочи, о местных растениях, а еще у нас было много поводов посмеяться и просто приятно провести время.

Мы выбрали именно эту экскурсию, потому что описание было понятным, а в стоимость входили треккинговые палки — и правда, они нам очень пригодились!

Итог: рекомендую всем, кто хочет не просто «походить по горам», а получить настоящие впечатления, увидеть скрытые места и почувствовать душу этого края.

Лучшая прогулка за всю поездку в Сочи!
Галина
Галина
7 мая 2025
Какой замечательный поход получился вчера по горам! Как раз, то что я и хотела. Почти на целый день (с 10 до 16 часов получилось). Часто останавливались для фото. Виды просто замечательные. И физкультура хорошая! Обязательно пойду ещё раз, но уже с детьми
А
Анастасия
29 апр 2025
Всё прошло отлично. Максим отличный гид и человек. Всё было супер комфортно, интересно, познавательно. Маршрут хорошо продуман, посмотрели всё, что было заявлено, и на могучего Прометея, и на прекрасные водопады.
Не в первый раз, обращаюсь именно к этим гидам, и с удовольствием вернусь снова. Сразу видно, когда люди любят то, что делают. Очень рекомендую.
О
Ольга
14 апр 2025
Чудесный вариант прогулки для тех, кто хочет посмотреть природу и сделать это с комфортном с умеренной физической нагрузкой. А пикник у водопада с горячим кофе - это просто волшебство.
Чудесный вариант прогулки для тех, кто хочет посмотреть природу и сделать это с комфортном с умеренной
Анжелика
Анжелика
7 апр 2025
Всем тем, кто любит природу.
Несложный маршрут, живописные места, доброжелательные организаторы, помогающие в любой ситуации. Отлично провела время; в туманный влажный день лес смотрелся максимально атмосферно.
Рекомендую!
Всем тем, кто любит природу.
Елена
Елена
5 апр 2025
Прекрасный лёгкий трекинг, внимательный гид Максим, ущелье было в тумане, со смотровой не лицезрели всей его красы))) но это не обмачило впечатление от прогулки, для счастья человеку достаточно было промокнуть, полазить и испачкаться)))) путешествие рекомендую
Прекрасный лёгкий трекинг, внимательный гид Максим, ущелье было в тумане, со смотровой не лицезрели всей его
Е
Елизавета
28 мар 2025
спасибо Максиму за маршрут!
очень красивые места и приятная компания, накормит и напоит 😊
Мария
Мария
21 мар 2025
Очень красивая и активная экскурсия, как раз для тех, кто любит много ходить и любоваться природой. Гид попался прекрасный, всё показал, помог спускаться по камням, сварил вкусный кофе, отлично пофотографировал:) мне всё понравилось
Очень красивая и активная экскурсия, как раз для тех, кто любит много ходить и любоваться природой.
С
Сандра
14 мар 2025
Спасибо большое за экскурсию! Максим грамотно простроил маршрут, показал все самые красивые виды на горы, скалы и водопады. Самостоятельно их могла бы не найти. Отдельное спасибо за свежий кофе и помощь в преодолении больших камней 😎 Максим отвечал на все вопросы и рассказал о разных природных объектах в окрестностях Сочи. Все понравилось.
Спасибо большое за экскурсию! Максим грамотно простроил маршрут, показал все самые красивые виды на горы, скалы

