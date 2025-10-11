Дорогие искатели приключений! Приглашаем вас погрузиться в дивный мир природы. Мы отправимся в сердце Агурского ущелья, поднимемся на вершину Орлиных скал и посетим купели, висящие над водопадом. А ещё — поговорим о создании и развитии бальнеологического курорта, об особенностях образования сочинских рек и о многом другом.

Описание экскурсии

От Старой Мацесты мы начнём подъём к Ромашковой поляне — там отдохнём и полюбуемся видом на море.

Дальше — самый сложный участок пути, но не переживайте, справятся все! Наградой станет фото с Прометеем с самой высокой точки Орлиных скал (383 м). А со смотровой площадки вам откроется панорама Агурского ущелья.

Затем дорога поведёт нас вниз. У слияния рек Агура и Агурчик можно попить родниковой воды — в жаркую погоду это особенно актуально.

Наконец — висячие купели над третьим Агурским водопадом. Фотографии отсюда никого не оставят равнодушным!

После можно будет охладиться и отдохнуть в заводи, созданной первым водопадом.

А впереди вас ждёт Чёртова купель, на выходе из каньона — сероводородные источники и, конечно, море.

Организационные детали

Протяжённость маршрута — около 8 километров, набор высоты — 180 метров

Дополнительно оплачивается входной билет в нацпарк — 300 ₽

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

