Виа феррата на Орлиных скалах

Испытать одно из самых захватывающих приключений в Сочи

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Виа феррата — это скальный участок с приспособлениями, облегчающими передвижение.

Наш маршрут «Вертикальное восхождение» ведёт на крутые склоны по альпинистской дороге, созданной из железных скоб, тросов и подвесных мостов.

Благодаря постоянной двойной страховке ваш подъём будет безопасным, а впечатления от видов с высоты Орлиных скал — незабываемыми.
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
Виа феррата на Орлиных скалах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы доберёмся до скал на комфортабельном автомобиле. Вы пройдёте инструктаж, получите всё необходимое снаряжение и начнёте настоящий альпинистский подъём — возможно, первый в своей жизни! Мы будем двигаться по маршруту в комфортном темпе, не торопясь и прерываясь на отдых и фотографирование. Гид будет постоянно находиться рядом и помогать всем участникам в сложных местах. В конце маршрута мы поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал, где находится статуя Прометея, и насладимся заслуженным отдыхом и невероятными горными видами.

В подарок вы получите фото-/видеосъёмку и готовый ролик для соц. сетей

О маршруте:

  • Протяженность: 2500 м — пешая часть, 1000 м — скальная часть.
  • Перепад высот — 340 м.
  • Инструктаж перед подъёмом — 15 мин. Общая продолжительность — 4-6 часов.
  • На всём маршруте проложен страховочный металлический трос и специальные приспособления, облегчающие путь. Трасса регулярно осматривается опытными инструкторами на предмет безопасности.

Кому подойдёт

Уровень сложности — средний: подъём подходит для людей в нормальной физической форме без боязни высоты. Специальная подготовка не требуется — маршрут полностью подготовлен для людей без опыта скалолазания, в том числе подростков от 14 лет.

Организационные детали

  • Важно: перед бронированием экскурсии свяжитесь со мной — мы обсудим в переписке, насколько вам подходит экскурсия, и все технические моменты
  • В стоимость входит: трансфер из Сочи, Красной Поляны и Адлера, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение (обвязка, каска, перчатки, страховка)
  • Вам нужны удобная обувь (кроссовки, кеды, ботинки), удобная одежда по погоде, рюкзак, вода и перекус (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Сочи, Красной Поляны и Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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