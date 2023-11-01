Виа феррата — это скальный участок с приспособлениями, облегчающими передвижение. Наш маршрут «Вертикальное восхождение» ведёт на крутые склоны по альпинистской дороге, созданной из железных скоб, тросов и подвесных мостов. Благодаря постоянной двойной страховке ваш подъём будет безопасным, а впечатления от видов с высоты Орлиных скал — незабываемыми.

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Описание

Что вас ожидает

Мы доберёмся до скал на комфортабельном автомобиле. Вы пройдёте инструктаж, получите всё необходимое снаряжение и начнёте настоящий альпинистский подъём — возможно, первый в своей жизни! Мы будем двигаться по маршруту в комфортном темпе, не торопясь и прерываясь на отдых и фотографирование. Гид будет постоянно находиться рядом и помогать всем участникам в сложных местах. В конце маршрута мы поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал, где находится статуя Прометея, и насладимся заслуженным отдыхом и невероятными горными видами.

В подарок вы получите фото-/видеосъёмку и готовый ролик для соц. сетей

О маршруте:

Протяженность: 2500 м — пешая часть, 1000 м — скальная часть.

Перепад высот — 340 м.

Инструктаж перед подъёмом — 15 мин. Общая продолжительность — 4-6 часов.

На всём маршруте проложен страховочный металлический трос и специальные приспособления, облегчающие путь. Трасса регулярно осматривается опытными инструкторами на предмет безопасности.

Кому подойдёт

Уровень сложности — средний: подъём подходит для людей в нормальной физической форме без боязни высоты. Специальная подготовка не требуется — маршрут полностью подготовлен для людей без опыта скалолазания, в том числе подростков от 14 лет.

Организационные детали