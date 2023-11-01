Испытать одно из самых захватывающих приключений в Сочи
Наш маршрут «Вертикальное восхождение» ведёт на крутые склоны по альпинистской дороге, созданной из железных скоб, тросов и подвесных мостов.
Благодаря постоянной двойной страховке ваш подъём будет безопасным, а впечатления от видов с высоты Орлиных скал — незабываемыми.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы доберёмся до скал на комфортабельном автомобиле. Вы пройдёте инструктаж, получите всё необходимое снаряжение и начнёте настоящий альпинистский подъём — возможно, первый в своей жизни! Мы будем двигаться по маршруту в комфортном темпе, не торопясь и прерываясь на отдых и фотографирование. Гид будет постоянно находиться рядом и помогать всем участникам в сложных местах. В конце маршрута мы поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал, где находится статуя Прометея, и насладимся заслуженным отдыхом и невероятными горными видами.
В подарок вы получите фото-/видеосъёмку и готовый ролик для соц. сетей
О маршруте:
- Протяженность: 2500 м — пешая часть, 1000 м — скальная часть.
- Перепад высот — 340 м.
- Инструктаж перед подъёмом — 15 мин. Общая продолжительность — 4-6 часов.
- На всём маршруте проложен страховочный металлический трос и специальные приспособления, облегчающие путь. Трасса регулярно осматривается опытными инструкторами на предмет безопасности.
Кому подойдёт
Уровень сложности — средний: подъём подходит для людей в нормальной физической форме без боязни высоты. Специальная подготовка не требуется — маршрут полностью подготовлен для людей без опыта скалолазания, в том числе подростков от 14 лет.
Организационные детали
- Важно: перед бронированием экскурсии свяжитесь со мной — мы обсудим в переписке, насколько вам подходит экскурсия, и все технические моменты
- В стоимость входит: трансфер из Сочи, Красной Поляны и Адлера, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение (обвязка, каска, перчатки, страховка)
- Вам нужны удобная обувь (кроссовки, кеды, ботинки), удобная одежда по погоде, рюкзак, вода и перекус (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из Сочи, Красной Поляны и Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.