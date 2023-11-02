Узнать, как на одном дереве уживаются мандарин, грейпфрут, кинкан, помело и много чего ещё
Я расскажу историю единственного в мире ботанического эксперимента, и вы поймёте — она совсем не о ботанике. Она о людях со всего мира — известных и не очень. Об их чувствах и мечтах. И главное, о дружбе, которая способна помирить поссорившийся мир.
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Описание
Что вас ожидает
Дерево—мечта и его создатель
В 30-х годах 20 века ботаник Фёдор Зорин посадил росток дикого лимона. А потом привил его ещё одним цитрусовым ростком — японским мандарином. И ещё одним — итальянским лимоном. И ещё. И ещё. Вскоре на диком лимоне появились ветки американского грейпфрута, китайского кинкана и испанского апельсина. А потом к азартному ботанику приехал гость — полярник Отто Шмидт, сделал свою прививку на дереве. И понеслось.
Дерево—сад и его знаменитые садовники
Космонавты, писатели, президенты и короли приезжали в Сочи. И на диком лимоне с их лёгкой руки зрели клементины, помело, апельсины, мандарины, грейпфруты и кинканы. Всего было сделано более 600 прививок! В ботанике пробовали себя первые люди планеты — Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Рауль Кастро, Хо Ши Мин и другие знаменитости.
Дерево—друг и необычные презенты
Уже через 20 лет о растении узнал весь мир. И тогда важные гости стали привозить ему подарки — воду из Ледовитого океана, нефть, землю с усадьбы Льва Толстого и многое другое.
Дерево Дружбы и его сочинские истории
А пока вы будете любоваться нашим удивительным героем, я расскажу:
- как советский «Джеймс Бонд» Рихард Зорге любил и расставался в Сочи, и почему на дереве есть его имя, хотя он никогда в жизни не видел уникальное растение,
- как в подарок дереву бандеролью пришла старая синяя железная кружка из Праги и кто был её дарителем,
- кто прислал чудо-растению покорёженные карманные часы, и почему на них навсегда замерло время 10:45,
- как сейчас живёт дерево-долгожитель, если у него давно уже нет своего корня.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 руб. /чел.
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна, бронировать место не нужно. Надо только купить билет в сад-музей.
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке.
- Экскурсия проходит в любую погоду, кроме сильного дождя. Если по прогнозу дождь, бронирование желательно перенести на любой другой удобный вам день.
в четверг и воскресенье в 10:30 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в сад-музей «Дерево Дружбы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и воскресенье в 10:30 и 13:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.