Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)

Узнать, как на одном дереве уживаются мандарин, грейпфрут, кинкан, помело и много чего ещё

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Сочи есть тысячи редких растений. Но среди них только одно дерево-уникум, которое может сойти за настоящий цитрусовый сад.

Я расскажу историю единственного в мире ботанического эксперимента, и вы поймёте — она совсем не о ботанике. Она о людях со всего мира — известных и не очень. Об их чувствах и мечтах. И главное, о дружбе, которая способна помирить поссорившийся мир.
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Ближайшие даты:
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
ноя
7
дек
14
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дерево—мечта и его создатель

В 30-х годах 20 века ботаник Фёдор Зорин посадил росток дикого лимона. А потом привил его ещё одним цитрусовым ростком — японским мандарином. И ещё одним — итальянским лимоном. И ещё. И ещё. Вскоре на диком лимоне появились ветки американского грейпфрута, китайского кинкана и испанского апельсина. А потом к азартному ботанику приехал гость — полярник Отто Шмидт, сделал свою прививку на дереве. И понеслось.

Дерево—сад и его знаменитые садовники

Космонавты, писатели, президенты и короли приезжали в Сочи. И на диком лимоне с их лёгкой руки зрели клементины, помело, апельсины, мандарины, грейпфруты и кинканы. Всего было сделано более 600 прививок! В ботанике пробовали себя первые люди планеты — Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Рауль Кастро, Хо Ши Мин и другие знаменитости.

Дерево—друг и необычные презенты

Уже через 20 лет о растении узнал весь мир. И тогда важные гости стали привозить ему подарки — воду из Ледовитого океана, нефть, землю с усадьбы Льва Толстого и многое другое.

Дерево Дружбы и его сочинские истории

А пока вы будете любоваться нашим удивительным героем, я расскажу:

  • как советский «Джеймс Бонд» Рихард Зорге любил и расставался в Сочи, и почему на дереве есть его имя, хотя он никогда в жизни не видел уникальное растение,
  • как в подарок дереву бандеролью пришла старая синяя железная кружка из Праги и кто был её дарителем,
  • кто прислал чудо-растению покорёженные карманные часы, и почему на них навсегда замерло время 10:45,
  • как сейчас живёт дерево-долгожитель, если у него давно уже нет своего корня.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 руб. /чел.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна, бронировать место не нужно. Надо только купить билет в сад-музей.
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке.
  • Экскурсия проходит в любую погоду, кроме сильного дождя. Если по прогнозу дождь, бронирование желательно перенести на любой другой удобный вам день.

в четверг и воскресенье в 10:30 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в сад-музей «Дерево Дружбы»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:30 и 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Сочи

Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Разгадать архитектуру парка, разглядеть тайную жизнь деревьев и узнать, где коленки у кипариса
30 окт
31 окт
6 ноя
7 ноя
2 300 за всё до 10 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
30 окт
31 окт
1750015 750 за всё до 4 чел.
Сочи: парк науки и искусства Сириус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Познакомиться с современными техническими инновациями и провести мини-эксперименты
у парка Сириус
Сегодня
Завтра
30 окт
31 окт
2 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ