Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Царство живописных водопадов и величественных скал

Агурское ущелье и одноименные водопады — это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края. Вас ждут здесь приятная прохлада, километры захватывающих дух видов, свежий воздух и умиротворяющий шум воды. А на Орлиных скалах вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован, и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море 🌊.

Полет на дроне и фантастические виды

Вы полетаете над горами и лесами в очках виртуальной реальности. На практике это выглядит так: на вас надевают VR шлем, который в реальном времени отображает картинку с камеры квадрокоптера. Поворачивая голову, вы поворачиваете камеру на квадрокоптере. Управляет дроном пилот, а вы наслаждаетесь процессом почти реального полета!

SUP-серфинг на море

Серфинг на сапе — одна из самых легких, приятных и комфортных водных активностей. Чтобы научиться кататься на нем, вам понадобится всего несколько минут. Мы покажем, как правильно грести и стоять на доске. А дальше вы отправитесь покорять море и наслаждаться видами на центр Сочи и очаровательные районы Хоста и Мацеста.

Организационные детали