Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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День приключений в окрестностях Сочи!

Поход к Агурскому ущелью и Орлиным скалам, полет на дроне над горами и лесами и катание на SUP-серфе

Даниил
Даниил – представитель из Сочи
Вас ждет насыщенный и невероятно активный день, наполненный головокружительными видами и новыми впечатлениями! Вы погуляете в окружении поросших мхом ущелий, водопадов и рек, полетаете на квадрокоптере над горой Ахун и покатается на сапах по Черному морю.

А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко, весело 🥳 и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!

Что вас ожидает

Царство живописных водопадов и величественных скал
Агурское ущелье и одноименные водопады — это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края. Вас ждут здесь приятная прохлада, километры захватывающих дух видов, свежий воздух и умиротворяющий шум воды. А на Орлиных скалах вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован, и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море 🌊.

Полет на дроне и фантастические виды
Вы полетаете над горами и лесами в очках виртуальной реальности. На практике это выглядит так: на вас надевают VR шлем, который в реальном времени отображает картинку с камеры квадрокоптера. Поворачивая голову, вы поворачиваете камеру на квадрокоптере. Управляет дроном пилот, а вы наслаждаетесь процессом почти реального полета!

SUP-серфинг на море
Серфинг на сапе — одна из самых легких, приятных и комфортных водных активностей. Чтобы научиться кататься на нем, вам понадобится всего несколько минут. Мы покажем, как правильно грести и стоять на доске. А дальше вы отправитесь покорять море и наслаждаться видами на центр Сочи и очаровательные районы Хоста и Мацеста.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, полет на дроне и 1 час катания на сапе
  • В течение 5 дней после экскурсии 🧭 мы отправим вам видеозапись полета на квадрокоптере и фото сапов, Агурских водопадов и Орлиных скал с воздуха
  • Входные билеты 🎫 в Сочинский Национальный парк 🌳 не включены в стоимость — 150 рублей с человека
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!
День приключений в окрестностях Сочи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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