6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
28 авг в 06:30
29 авг в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
Достопримечательности Центрального района, Мацеста, советские санатории и чайные плантации Солохаула
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Узнать, как на одном дереве уживаются мандарин, грейпфрут, кинкан, помело и много чего ещё
Начало: У входа в сад-музей «Дерево Дружбы»
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:30
25 авг в 10:30
28 авг в 10:30
333₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 июля 2024Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось. Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
- ЮЮлия19 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.
- ЛЛия30 марта 20245 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения, Антон адаптировал экскурсию под нас
- ЕЕлена16 марта 2024Путешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшим решением привлечь знатока в
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дерево Дружбы»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
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