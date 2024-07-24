Дерево Дружбы – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дерево Дружбы» в Сочи, цены от 333 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фантастические растения Сочи и где они обитают
На машине
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
28 авг в 06:30
29 авг в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
Достопримечательности Центрального района, Мацеста, советские санатории и чайные плантации Солохаула
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Пешая
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
Узнать, как на одном дереве уживаются мандарин, грейпфрут, кинкан, помело и много чего ещё
Начало: У входа в сад-музей «Дерево Дружбы»
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:30
25 авг в 10:30
28 авг в 10:30
333 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
    Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось. Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Фантастические растения Сочи и где они обитают
    Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.
  • Л
    Лия
    30 марта 2024
    Фантастические растения Сочи и где они обитают
    5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения, Антон адаптировал экскурсию под нас
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    - хотелось посмотреть цветущие магнолии, сложную для моей мамы часть маршрута заменил посещением замка, дегустация чая - для любителей - маст хев Ущелье - глаз не оторвать, хочется вернуться!

    5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения5 из 5, увидели и узнали много интересного и необычного про Сочинские экзотические и эндемичные растения
  • Е
    Елена
    16 марта 2024
    Фантастические растения Сочи и где они обитают
    Путешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшим решением привлечь знатока в
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    этой области, так как Антон отвез нас к самым густо цветущими мимозам и первоцветам. Антон учел все наши пожелания, был гибким. Рассказал много всего интересного и не только про растения и цветочки 👌🏻

    Путешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшимПутешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшимПутешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшимПутешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшимПутешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшимПутешествовали с Антоном по Сочи и Абхазии в середине февраля, когда цветение только-только начиналось. Было лучшим

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дерево Дружбы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фантастические растения Сочи и где они обитают
  2. Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
  3. Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте (в мини-группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  3. Самое главное
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  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Дерево Дружбы" можно забронировать 3 экскурсии от 333 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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