Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте

Узнать, как на одном дереве уживаются мандарин, грейпфрут, кинкан, помело и много чего ещё
В Сочи есть тысячи редких растений. Но среди них только одно дерево-уникум, которое может сойти за настоящий цитрусовый сад.

Я расскажу историю единственного в мире ботанического эксперимента, и вы поймёте — она совсем не о ботанике. Она о людях со всего мира — известных и не очень. Об их чувствах и мечтах. И главное, о дружбе, которая способна помирить поссорившийся мир.
5
1 отзыв
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте
Дерево Дружбы: история об уникальном ботаническом эксперименте
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Дерево—мечта и его создатель

В 30-х годах 20 века ботаник Фёдор Зорин посадил росток дикого лимона. А потом привил его ещё одним цитрусовым ростком — японским мандарином. И ещё одним — итальянским лимоном. И ещё. И ещё. Вскоре на диком лимоне появились ветки американского грейпфрута, китайского кинкана и испанского апельсина. А потом к азартному ботанику приехал гость — полярник Отто Шмидт, сделал свою прививку на дереве. И понеслось.

Дерево—сад и его знаменитые садовники

Космонавты, писатели, президенты и короли приезжали в Сочи. И на диком лимоне с их лёгкой руки зрели клементины, помело, апельсины, мандарины, грейпфруты и кинканы. Всего было сделано более 600 прививок! В ботанике пробовали себя первые люди планеты — Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Рауль Кастро, Хо Ши Мин и другие знаменитости.

Дерево—друг и необычные презенты

Уже через 20 лет о растении узнал весь мир. И тогда важные гости стали привозить ему подарки — воду из Ледовитого океана, нефть, землю с усадьбы Льва Толстого и многое другое.

Дерево Дружбы и его сочинские истории

А пока вы будете любоваться нашим удивительным героем, я расскажу:

  • как советский «Джеймс Бонд» Рихард Зорге любил и расставался в Сочи, и почему на дереве есть его имя, хотя он никогда в жизни не видел уникальное растение
  • как в подарок дереву бандеролью пришла старая синяя железная кружка из Праги и кто был её дарителем
  • кто прислал чудо-растению покорёженные карманные часы, и почему на них навсегда замерло время 10:45
  • как сейчас живёт дерево-долгожитель, если у него давно уже нет своего корня

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 ₽ за чел.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна, бронировать место не нужно. Надо только купить билет в сад-музей
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке
  • Экскурсия проходит в любую погоду, кроме сильного дождя. Если по прогнозу дождь, бронирование желательно перенести на любой другой удобный вам день

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в сад-музей «Дерево Дружбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 окт 2024
Отличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самое оно. Экскурсовод насыщенно и с артистизмом вела рассказ, провела меня петляющими тропками, поделилась своими находками. Всем советую!
(И нет, чтобы не испортить интригу, на фото этого дерева нет;-))
Отличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самоеОтличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самоеОтличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самоеОтличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самоеОтличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самоеОтличная экскурсия, унесла с собой много нового! Место тишайшее, если не хотите в толпу - самое

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