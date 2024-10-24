В Сочи есть тысячи редких растений. Но среди них только одно дерево-уникум, которое может сойти за настоящий цитрусовый сад. Я расскажу историю единственного в мире ботанического эксперимента, и вы поймёте — она совсем не о ботанике. Она о людях со всего мира — известных и не очень. Об их чувствах и мечтах. И главное, о дружбе, которая способна помирить поссорившийся мир.

Описание экскурсии

Дерево—мечта и его создатель

В 30-х годах 20 века ботаник Фёдор Зорин посадил росток дикого лимона. А потом привил его ещё одним цитрусовым ростком — японским мандарином. И ещё одним — итальянским лимоном. И ещё. И ещё. Вскоре на диком лимоне появились ветки американского грейпфрута, китайского кинкана и испанского апельсина. А потом к азартному ботанику приехал гость — полярник Отто Шмидт, сделал свою прививку на дереве. И понеслось.

Дерево—сад и его знаменитые садовники

Космонавты, писатели, президенты и короли приезжали в Сочи. И на диком лимоне с их лёгкой руки зрели клементины, помело, апельсины, мандарины, грейпфруты и кинканы. Всего было сделано более 600 прививок! В ботанике пробовали себя первые люди планеты — Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Рауль Кастро, Хо Ши Мин и другие знаменитости.

Дерево—друг и необычные презенты

Уже через 20 лет о растении узнал весь мир. И тогда важные гости стали привозить ему подарки — воду из Ледовитого океана, нефть, землю с усадьбы Льва Толстого и многое другое.

Дерево Дружбы и его сочинские истории

А пока вы будете любоваться нашим удивительным героем, я расскажу:

как советский «Джеймс Бонд» Рихард Зорге любил и расставался в Сочи, и почему на дереве есть его имя, хотя он никогда в жизни не видел уникальное растение

как в подарок дереву бандеролью пришла старая синяя железная кружка из Праги и кто был её дарителем

кто прислал чудо-растению покорёженные карманные часы, и почему на них навсегда замерло время 10:45

как сейчас живёт дерево-долгожитель, если у него давно уже нет своего корня

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