Экскурсия понравилась, но могло бы быть получше информационное сопровождение. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые посещаем. Как экскурсия - очень скудно.

В монастыре было очень немного рассказано и мало времени на посещение храмов - всего 20 минут.

В автомобиле очень мало места на самых задних сидениях, в других уазиках места больше. Некуда положить сумки - под сидениями расположены колонки.

Водитель вёл довольно профессионально и аккуратно - не вытремся душу на сложной дороге.