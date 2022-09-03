Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи

4.9
26 отзывов
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Драйвовая поездка на внедорожнике по Сочи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Пещеру
  • Лечебную глину
  • Скалы
  • Монастырь
  • Обзорные площадки
  • Самшитовый лес
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет уединения с природой.

Организационные моменты:

Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки;

• время отправления из Адлера:

-7.00-12.30:

2.30-18.00.

Из центрального Сочи:

  • 13.00-20.00.
  • авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер);

• с собой рекомендую:

воду,

-все для купания в каньоне:

  • надеть удобную обувь;
  • можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.

Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно из Адлера
  • Водитель-гид
  • Все локации по маршруту
  • Дегустации вина
  • Страховка
Что не входит
  • Обед по желанию в кафе
  • Пещера по желанию 200 р
  • Доп. сбор 200 р на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: от остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Завершение: Остановки по центральным улицам, ЖД вокзалы Сочи и Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки
  • Время отправления из Адлера:
  • 7.00-12.30
  • 12.30-18.00
  • Из центрального Сочи:
  • 13.00-20.00
  • Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер)
  • С собой рекомендую:
  • Воду
  • Все для купания в каньоне
  • Надеть удобную обувь
  • Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
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1
2
1
М
3 сен 2022
В целом экскурсия не плохая. Увидели то, что запланировано. Но не хватило большего участия экскурсовода: рассказы короткие, отвлекалась, не хватает организаторских навыков (была Инна). Ну а в конце поездки - выяснения отношений с водителем Юрием…. Это не профессионально.
А
30 авг 2022
Отличная экскурсия, с ветерком) Виды завораживающие, времени хватает, чтобы сделать фотографии и чуть чуть погулять
Д
28 авг 2022
Виталий замечательный экскурсовод, очень внимательный, весёлый и доброжелательный. Было очень интересно и красиво. Мы остались довольны. Спасибо 👏
А
10 авг 2022
Только домой зашли, очень здорово! В общем большое спасибо! Ребенок тоже очень доволен, время просто пролетело
С
10 авг 2022
Очень эмоциональная поездка, красивые места)
Б
20 июля 2022
Всё отлично, экскурсия понравилась,водитель вез очень мягко)смело можно и с детьми и пожелым,совсем не страшно,рекомендую! Конечно если вы хотите рассказов профессионального экскурсовода в деталях это не суда,но мне и не нужно было,так что я осталась довольна! Берите с собой дождевики,горы в плане погоды не предсказуемы!
А
19 июля 2022
Сама экскурсия и её формат очень понравилась! Испытали целый спектр положительных эмоций! Спасибо большое гиду-водителю и организаторам, остались очень довольны, полюбовались на местные красоты и замечательно провели день.
А
16 июля 2022
Все было отлично, съездили с большим удовольствием, организация и сама экскурсия супер!:)
Т
21 июня 2022
Экскурсия хорошая, но цена мне кажется завышена.
Н
28 мая 2022
Экскурсия потрясающая! Я очень рада, что побывала на ней! Очень красиво, мне не описать словами! Спасибо большое за такую возможность 😊
V
19 мая 2022
Экскурсия понравилась, но могло бы быть получше информационное сопровождение. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые посещаем. Как экскурсия - очень скудно.
В монастыре было очень немного рассказано и мало времени на посещение храмов - всего 20 минут.
В автомобиле очень мало места на самых задних сидениях, в других уазиках места больше. Некуда положить сумки - под сидениями расположены колонки.
Водитель вёл довольно профессионально и аккуратно - не вытремся душу на сложной дороге.
А
17 мая 2022
Отличная экскурсия, потрясающий водитель-экскурсовод, приятная атмосфера, в сочетании с отличной музыкой сделало путешествие незабываемой! Спасибо большое за эти красоты!!!
Я
12 мая 2022
Съездили отлично, поездка очень понравилась! 😍
Впечатления незабываемые, лично я первый раз пробовала такой формат экскурсий, очень активный и драйвовый. И организация супер, водитель понравился, шутит и аккуратно ездит!❤️
О
25 апр 2022
Мария, впечатления супер) особенно от пика и вида гор, у меня двойные эмоции, мама на таком "атракционе" первый раз, спасибо большое)) мы под большим впечатлением от экскурсии)))
Р
22 апр 2022
Съездили замечательно, масса положительных эмоций! 👍😀
Ещё 11 отзывов

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