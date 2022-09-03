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Описание
Об экскурсии:
Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет уединения с природой.
Организационные моменты:
Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки;
• время отправления из Адлера:
-7.00-12.30:
2.30-18.00.
Из центрального Сочи:
13.00-20.00.
авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер);
• с собой рекомендую:
воду,
-все для купания в каньоне:
надеть удобную обувь;
можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.
Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда-обратно из Адлера
Водитель-гид
Все локации по маршруту
Дегустации вина
Страховка
Что не входит
Обед по желанию в кафе
Пещера по желанию 200 р
Доп. сбор 200 р на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: от остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Завершение: Остановки по центральным улицам, ЖД вокзалы Сочи и Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки
Время отправления из Адлера:
7.00-12.30
12.30-18.00
Из центрального Сочи:
13.00-20.00
Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер)
С собой рекомендую:
Воду
Все для купания в каньоне
Надеть удобную обувь
Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Малеева Альбина
3 сен 2022
В целом экскурсия не плохая. Увидели то, что запланировано. Но не хватило большего участия экскурсовода: рассказы короткие, отвлекалась, не хватает организаторских навыков (была Инна). Ну а в конце поездки - выяснения отношений с водителем Юрием…. Это не профессионально.
А
Алина Кутузова
30 авг 2022
Отличная экскурсия, с ветерком) Виды завораживающие, времени хватает, чтобы сделать фотографии и чуть чуть погулять
Д
Дарья Сергиенко
28 авг 2022
Виталий замечательный экскурсовод, очень внимательный, весёлый и доброжелательный. Было очень интересно и красиво. Мы остались довольны. Спасибо 👏
А
Андрей Кузьмичев
10 авг 2022
Только домой зашли, очень здорово! В общем большое спасибо! Ребенок тоже очень доволен, время просто пролетело
С
Светлана Федорова
10 авг 2022
Очень эмоциональная поездка, красивые места)
Б
Беляева Анна
20 июля 2022
Всё отлично, экскурсия понравилась,водитель вез очень мягко)смело можно и с детьми и пожелым,совсем не страшно,рекомендую! Конечно если вы хотите рассказов профессионального экскурсовода в деталях это не суда,но мне и не нужно было,так что я осталась довольна! Берите с собой дождевики,горы в плане погоды не предсказуемы!
А
Анна Пономарева
19 июля 2022
Сама экскурсия и её формат очень понравилась! Испытали целый спектр положительных эмоций! Спасибо большое гиду-водителю и организаторам, остались очень довольны, полюбовались на местные красоты и замечательно провели день.
А
Александра Медведева
16 июля 2022
Все было отлично, съездили с большим удовольствием, организация и сама экскурсия супер!:)
Т
Татьяна Борисовна Горбунова
21 июня 2022
Экскурсия хорошая, но цена мне кажется завышена.
Н
Надежда
28 мая 2022
Экскурсия потрясающая! Я очень рада, что побывала на ней! Очень красиво, мне не описать словами! Спасибо большое за такую возможность 😊
V
Vadim.ta
19 мая 2022
Экскурсия понравилась, но могло бы быть получше информационное сопровождение. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые посещаем. Как экскурсия - очень скудно. В монастыре было очень немного рассказано и мало времени на посещение храмов - всего 20 минут. В автомобиле очень мало места на самых задних сидениях, в других уазиках места больше. Некуда положить сумки - под сидениями расположены колонки. Водитель вёл довольно профессионально и аккуратно - не вытремся душу на сложной дороге.
А
Алексей Бессарабов
17 мая 2022
Отличная экскурсия, потрясающий водитель-экскурсовод, приятная атмосфера, в сочетании с отличной музыкой сделало путешествие незабываемой! Спасибо большое за эти красоты!!!
Я
Яна Алфимова
12 мая 2022
Съездили отлично, поездка очень понравилась! 😍 Впечатления незабываемые, лично я первый раз пробовала такой формат экскурсий, очень активный и драйвовый. И организация супер, водитель понравился, шутит и аккуратно ездит!❤️
О
Ольга
25 апр 2022
Мария, впечатления супер) особенно от пика и вида гор, у меня двойные эмоции, мама на таком "атракционе" первый раз, спасибо большое)) мы под большим впечатлением от экскурсии)))
Р
Роман
22 апр 2022
Съездили замечательно, масса положительных эмоций! 👍😀