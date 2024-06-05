Религиозные экскурсии по святым местам Сочи

Найдено 43 экскурсии в категории «Святые места» в Сочи, цены от 1 280 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Новый Афон — город в джунглях с древнейшими храмами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю монастыря»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
«Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
«Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Православные святыни Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы познакомитесь с историей, населением, культурой и кухней Абхазии, насладитесь живописными пейзажами, прикоснетесь к религиозному достоянию региона, откроете уникальные природные памятники и попробуете традиционные блюда»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Новоафонский монастырь и, по желанию, дача И»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🌿 как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Мужской монастырь «Крестовая пустынь»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565 за человека
По святым местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Исследуя религиозное наследие курорта, вы убедитесь, что здешние церкви обладают особой энергетикой и целебной силой»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500 за всё до 4 чел.
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
87 отзывов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Мы посетим Новоафонский монастырь и храм IX в»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280 за человека
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Любимая Абхазия: Рица, Гагра, Новый Афон с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
245 отзывов
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Сбор по Сочи, Адлеру, Сириусу, Красной поляне
«посещение Новоафонской пещеры: 700 руб • Молочный водопад: 300 руб • обед • дача Сталина: 300 руб • храм Лыхны: 200 руб»
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 450 за человека
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
«А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните»
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Четыре христианских жемчужины Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
«На экскурсии мы поговорим с вами о подвижничестве и христианизации региона, о вытеснении языческих верований и легендах, связанных с религиозными святынями Абхазии»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
61 отзыв
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
«Вы увидите каньон с тисово-самшитовым лесом, прогуляетесь по живописному ущелью, полюбуетесь местными красотами и посетите монастырь»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650 за человека
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«Помимо монастыря вы посетите: Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию), дачу Сталина (по желанию) и Пицунду (по желанию)»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678 за всё до 4 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря и даже соседним рукотворным водопадом»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040 за всё до 4 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
«Святой источник Пантелеймона и монастырь Крестовая Пустынь — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Православный Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
«И осмотрите храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого открывается красивый вид на город»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
Групповая
14 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
«Вы посетите храм, возведенный в месте погребения Симона Кананита, одного из 12 апостолов Христа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000 за человека
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«⛪️ Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»Эдакая частичка Афона на Кавказе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сочи: символы православия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Это одно из великолепных зданий в неовизантийском стиле и важный центр религиозной жизни»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • А
    Ангелина
    2 июня 2024
    По святым местам Сочи
    Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
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    имеет такие древние истоки. Храм Успения Пресвятой Богородицы это очень благостное и светлое намоленное место с давней интересной историей. Троице-Георгиевский женский монастырь находится в гористой красивой местности, имеет очень много православных святынь. Дорога в горах была сложной и после дождя, но Анастасия как опытный и аккуратный водитель справилась со всеми трудностями. Ольга нас встретила в монастыре с заботой и вниманием. Обязательно вернусь на православные маршруты в компании Ольги и Анастасии.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Святые места»

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