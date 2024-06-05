1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Новый Афон — город в джунглях с древнейшими храмами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю монастыря»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
«Гагра — вы погуляете по центру этого чудесного курортного города и увидите замок принца Ольденбургского, белоснежную колоннаду и храм Святого Ипатия»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
«Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы познакомитесь с историей, населением, культурой и кухней Абхазии, насладитесь живописными пейзажами, прикоснетесь к религиозному достоянию региона, откроете уникальные природные памятники и попробуете традиционные блюда»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Новоафонский монастырь и, по желанию, дача И»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🌿 как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Мужской монастырь «Крестовая пустынь»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Исследуя религиозное наследие курорта, вы убедитесь, что здешние церкви обладают особой энергетикой и целебной силой»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
«Мы посетим Новоафонский монастырь и храм IX в»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Сбор по Сочи, Адлеру, Сириусу, Красной поляне
«посещение Новоафонской пещеры: 700 руб • Молочный водопад: 300 руб • обед • дача Сталина: 300 руб • храм Лыхны: 200 руб»
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
«А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните»
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
«На экскурсии мы поговорим с вами о подвижничестве и христианизации региона, о вытеснении языческих верований и легендах, связанных с религиозными святынями Абхазии»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
«Вы увидите каньон с тисово-самшитовым лесом, прогуляетесь по живописному ущелью, полюбуетесь местными красотами и посетите монастырь»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«Помимо монастыря вы посетите: Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию), дачу Сталина (по желанию) и Пицунду (по желанию)»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря и даже соседним рукотворным водопадом»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
«Святой источник Пантелеймона и монастырь Крестовая Пустынь — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
«И осмотрите храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого открывается красивый вид на город»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Групповая
14 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
«Вы посетите храм, возведенный в месте погребения Симона Кананита, одного из 12 апостолов Христа»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«⛪️ Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»Эдакая частичка Афона на Кавказе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Это одно из великолепных зданий в неовизантийском стиле и важный центр религиозной жизни»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ЕЕлена2 июня 2024Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
- ААнгелина2 июня 2024Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
- ННаталья1 июня 2024Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ИИрина1 июня 2024Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Святые места»
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