На этой экскурсии вы посетите красивейшие места Кавказских гор, куда вас не довезет ни один автобус. А с нашими гидами экскурсия станет еще интереснее и красочнее
Что вас ждет
Маршрут начинается от места вашего проживания (Сочи, Адлер, Красная Поляна) и включает в себя посещение:
- Ахштырской пещеры
- Скайпарка
- Ивановского водопада
- Мокрого каньона Псахо
- каньона Псахо
- Тисо-самшитовой рощи
- горы Ахун
Продолжительность: 8 - 10 часов
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В горах прохладно, поэтому захватите тепелую одежду
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида-водителя
- трансфер на автомобиле LAND CRUISER от места проживания и обратно
Туристы оплачивают самостоятельно:
• входные билеты в места посещения:
- Скайпарк - 1 500 ₽ / чел.
- Ивановский водопад - 200 ₽ / чел.
- Мокрый каньон Псахо - 200 ₽ / чел.
- Тисо-самшитовая роща - 200 ₽ / чел
- Обед