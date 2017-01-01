Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи

Мы отправимся в увлекательное приключение по природным красотам Сочи

Мы отправимся в увлекательное приключение по природным красотам Сочи.

Надышимся чистым горным воздухом, побываем в пещере, прогуляемся по извилистому каньону и увидим водопады.

Интересные истории и легенды о здешних местах станут вишенкой на торте нашего путешествия
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырская пещера
  • Скайпарк
  • Ивановский водопад
  • Мокрый каньон Псахо
  • каньон Псахо
  • Тисо-самшитовая роща
  • гора Ахун
На этой экскурсии вы посетите красивейшие места Кавказских гор, куда вас не довезет ни один автобус. А с нашими гидами экскурсия станет еще интереснее и красочнее

Что вас ждет

Маршрут начинается от места вашего проживания (Сочи, Адлер, Красная Поляна) и включает в себя посещение:

  • Ахштырской пещеры
  • Скайпарка
  • Ивановского водопада
  • Мокрого каньона Псахо
  • каньона Псахо
  • Тисо-самшитовой рощи
  • горы Ахун
Продолжительность: 8 - 10 часов

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В горах прохладно, поэтому захватите тепелую одежду

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида-водителя
  • трансфер на автомобиле LAND CRUISER от места проживания и обратно

Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входные билеты в места посещения:

    • Скайпарк - 1 500 ₽ / чел.
    • Ивановский водопад - 200 ₽ / чел.
    • Мокрый каньон Псахо - 200 ₽ / чел.
    • Тисо-самшитовая роща - 200 ₽ / чел
    • Обед

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    За весь авто
    14 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида-водителя
    • автомобиль LAND CRUISER
    • трансфер от места проживания и обратно
    Что не входит
    • Входные билеты в места посещения:
    • Скайпарк - 1 500 ₽ / чел
    • Ивановский водопад - 200 ₽ / чел
    • Мокрый каньон Псахо - 200 ₽ / чел
    • Тисо-самшитовая роща - 200 ₽ / чел
    • Обед
    Место начала и завершения
    Ваш адрес (Сочи, Адлер, Красная Поляна)
    Важная информация
    • Мы забираем Вас от места Вашего проживания (Сочи, Адлер, Красная Поляна) и возвращаем обратно
    • Возьмите с собой деньги на входные билеты:
    • Скайпарк - 1500 ₽ / чел
    • Ивановский водопад - 200 ₽ / чел
    • Мокрый каньон Псахо - 200 ₽ / чел
    • Тисо-самшитовая роща - 200 ₽ / чел
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    ежедневно в 08:00

    Мария М
    Мария М
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

    🎩Индивидуальные🛣ДжиппингГоры🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На целый день🗽Достопримечательности💧Водопады🪨ПещерыТреккинг и походы#VIP-туры#Домбай

    Еще несколько похожих предложений в Сочи

    Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
    4.6
    19
    2 000
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
    Наверняка вы уже видели фотографии на фоне белых скал, водопадов и других невероятных видов
    Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
    Джип-приключение в окрестностях Сочи
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    109
    17 000
    за 1-6 чел.
    Джип-приключение в окрестностях Сочи
    Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
    Водопады, реки и источники - джип-тур по окрестностям Сочи
    Индивидуальная экскурсия
    16 000
    за 1-6 чел.
    Водопады, реки и источники - джип-тур по окрестностям Сочи
    Везде-везде проехать с комфортом и проникнуться красотой природы
    Джип-тур по долине реки Сочи
    2 750
    за 1 чел.
    Джип-тур по долине реки Сочи
    Поехали в те места, которые выбирают для отдыха сочинцы! Побываем на горе Пикет, знаменитом...
    По субботам в 9:00
    Поход на Агурские водопады и гору Ахун
    Индивидуальная экскурсия
    4
    4
    10 000
    за 1-4 чел.
    Поход на Агурские водопады и гору Ахун
    На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи - гору Ахун
    В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
    Джип-тур по Абхазии
    10ч
    2 600
    за 1 чел.
    Джип-тур по Абхазии
    Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком...
    Ежедневно, кроме понедельника в 06:00
    Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    35
    10ч
    20 000
    за 1-4 чел.
    Джип-тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    Перезагрузиться на природе без толп туристов - на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
    Красота и легенды близлежащих гор
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    40
    9000
    7 650
    за 1-4 чел.
    Красота и легенды близлежащих гор
    Изучить Агурское ущелье и полюбоваться видами с горы Ахун
    Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
    30 000
    за 1 чел.
    Экстрим-тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
    Этот тур в отличие от Ивановского водопада и каньона Псахо требует продвинутый опыт вождения...
    Ежедневно с 10:00
    Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    14
    8000
    6 800
    за 1-6 чел.
    Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
    Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
    Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
    Индивидуальная экскурсия
    10 000
    за 1-4 чел.
    Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
    Посетить Сочинский национальный парк и вдохновиться водопадами, ущельями и чайными плантациями
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    5
    3
    3 500
    за 1 чел.
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Воронцовские пещеры - настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад
    Ежедневно в 10:00, 14:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Сочи
    🇷🇺