На этой экскурсии вы посетите красивейшие места Кавказских гор, куда вас не довезет ни один автобус. А с нашими гидами экскурсия станет еще интереснее и красочнее

Что вас ждет

Маршрут начинается от места вашего проживания (Сочи, Адлер, Красная Поляна) и включает в себя посещение:

Ахштырской пещеры

Скайпарка

Ивановского водопада

Мокрого каньона Псахо

каньона Псахо

Тисо-самшитовой рощи

горы Ахун

Продолжительность: 8 - 10 часов

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь. В горах прохладно, поэтому захватите тепелую одежду

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-водителя

трансфер на автомобиле LAND CRUISER от места проживания и обратно

Туристы оплачивают самостоятельно:

• входные билеты в места посещения: