1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
Расписание: Время согласуется
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Групповая
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса29 мая 2024Спасибо огромное за такую увлекательную экскурсию и водителю Артуру на красной машине 😉 Красота мест просто захватывает дух. Обязательно всем рекомендую. Отличная компания и веселый водитель. Также спасибо менеджеру Марии!!! 🤗🤗🤗
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ЖЖанна27 мая 2024Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
- РРадик26 мая 2024Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
- ММадина25 мая 2024Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
- ТТаис24 мая 2024Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
- ААнна23 мая 2024Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
- ВВарфоломеева23 мая 2024Отлично покатались
- ЛЛуиджи22 мая 2024Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые, природа тоже. Бодрое вождение добавило остринку!
- ААнастасия22 мая 2024Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джиппинг в Вардане»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Джиппинг в Вардане" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 600 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1640 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Джиппинг в Вардане», 1640 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август