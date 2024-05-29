Джиппинг в Вардане – экскурсии в Сочи

Найдено 10 экскурсий в категории «Джиппинг в Вардане» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
559 отзывов
Экскурсия на джипе: Абхазия, Гагра, Рица
Получите незабываемые впечатления от поездки по Абхазии, посетив её живописные уголки на внедорожнике
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
от 1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
Расписание: Время согласуется
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 16 000 за всё до 8 чел.
Квадроциклы по горам
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
23 отзыва
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за человека
Джип-тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
49 отзывов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400 за человека
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
61 отзыв
На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
Начало: От остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 650 за человека
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
16 отзывов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600 за человека
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
10 часов
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Начало: КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
    Спасибо огромное за такую увлекательную экскурсию и водителю Артуру на красной машине 😉 Красота мест просто захватывает дух. Обязательно всем рекомендую. Отличная компания и веселый водитель. Также спасибо менеджеру Марии!!! 🤗🤗🤗
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
    читать дальше

    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
    читать дальше

    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
  • Т
    Таис
    24 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
    читать дальше

    Никто ничего не навязывал купить в поездке(за что спасибо). Хотите покупаете, хотите нет. Дегустация вино сыр мед бесплатно. Обед отличный. Форель свежайшая! Но организация пока хромает. На ваши вопросы и заявку организатор не спешит отвечать, может ответить через день-два. Так что пишите стучите чаще сами. Собирали всех час и только потом поехали. Имейте ввиду что это не лакшери поездка с мягкими подушками. А джип сафари с неудобствами. И у кого дети (как прошла семья с тремя! Детьми и устроили разборки где кому сидеть) сидеть им возможно придется не в салоне, а в багажнике на запасных местах.

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Я уже писала, что всё отлично! Спасибо что есть джип тур!
  • В
    Варфоломеева
    23 мая 2024
    Квадроциклы по горам
    Отлично покатались
  • Л
    Луиджи
    22 мая 2024
    На внедорожнике по горам Сочи в мини группе
    Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые, природа тоже. Бодрое вождение добавило остринку!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джиппинг в Вардане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  2. Джип-тур по Абхазии: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
  3. Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
  4. Квадроциклы по горам
  5. Джип-тур в Солохаул
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Джиппинг в Вардане" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 600 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1640 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Джиппинг в Вардане», 1640 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам