1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Увидеть разлом возрастом 30 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО
Начало: На ул. Самшитовая в Хосте
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ...
Расписание: в четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 июня в 13:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- ААнастасия5 июня 2024Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.
- ННаталья27 мая 2024👌🏻😀
- ВВиктория26 мая 2024Это была самая лучшая экскурсия в Сочи, да и вообще, пожалуй, одна из самых лучших из тех, где мы были.
- ТТатьяна24 мая 2024Море эмоций и адреналина. Отличное было приключение по каньону. Всем советую 🙌🏻
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
- ЮЮлия19 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Тисо-самшитовая роща»
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