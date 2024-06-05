Экскурсии по Тисо-Самшитовой роще в Сочи

Найдено 14 экскурсий в категории «Тисо-самшитовая роща» в Сочи, цены от 1 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600 за всё до 6 чел.
Дивное ущелье реки Хоста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Увидеть разлом возрастом 30 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО
Начало: На ул. Самшитовая в Хосте
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600 за всё до 3 чел.
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Загадки древней Хосты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800 за всё до 2 чел.
Белые скалы Навалишинского ущелья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
По следам динозавров в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000 за всё до 7 чел.
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ...
Расписание: в четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 июня в 13:00
1 800 за человека
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
    👌🏻😀
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
    Это была самая лучшая экскурсия в Сочи, да и вообще, пожалуй, одна из самых лучших из тех, где мы были.
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    Во время этой экскурсии мы получили очень много информации как о природе, так и об исторических фактах Сочи. Образование Максима очень отличает его подачу материала. Максим прекрасный рассказчик! И просто приятный человек)) всем рекомендую к посещению эту экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Море эмоций и адреналина. Отличное было приключение по каньону. Всем советую 🙌🏻
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Фантастические растения Сочи и где они обитают
    Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Тисо-самшитовая роща»

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  1. Каньонинг - лучшее приключение лета
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  3. Дивное ущелье реки Хоста
  4. Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
  5. Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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