Мини-группа 6 часов 43 отзыва Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас Начало: На Курортном проспекте в Сочи Расписание: ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 6 часов 45 отзывов Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы Начало: Сочи 17000 13 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 70 отзывов Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ Начало: Из отеля 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Групповая 1.5 часа 20 отзывов Конная прогулка по тисо-самшитовой роще Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле... Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 9 отзывов По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом Увидеть разлом возрастом 30 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО Начало: На ул. Самшитовая в Хосте от 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур... 11 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем Начало: Возле ул. Самшитовой от 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Фантастические растения Сочи и где они обитают Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей Начало: На Платановой аллее Сочи 8 145 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Загадки древней Хосты Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост» 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Белые скалы Навалишинского ущелья Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва По следам динозавров в окрестностях Сочи Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста Начало: В поселке Хоста 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 2 отзыва Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ... Расписание: в четверг и субботу в 13:00 1 800 ₽ за человека