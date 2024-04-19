Что вас ждет

Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

По Военно-Сухумской дороге, мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников Нижнего Мерхеула, мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии. Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров. На пути к долине нас ждет еще одна жемчужина Страны Души — Шакуранский водопад. Дорога к нему пролегает сквозь реликтовый самшитовый лес, окутанный мхами, и под стенами обрушившихся древних карстовых пещер, что нависают прямо над головой. Именно здесь, у слияния рек Кодор и Джампал, была обнаружена стоянка древних людей, живших на территории Абхазии более полутора миллионов лет назад. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде есть в горах).