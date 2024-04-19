Мы отправимся в одно из самых живописных мест в Абхазии — долину реки Кодор.
Проедем мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников, заглянем на Шакуранский водопад, который недаром считается самым необычным водопадом Страны Души.
Здесь поток воды срывается вниз с 30-метровой высоты, а поросшие мхом стены ущелья нависают прямо над головой.
Проедем мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников, заглянем на Шакуранский водопад, который недаром считается самым необычным водопадом Страны Души.
Здесь поток воды срывается вниз с 30-метровой высоты, а поросшие мхом стены ущелья нависают прямо над головой.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Село Мерхеул
- Поселок Макара
- Волчье ущелье
- Известняковые ванны
- Холодный грот
- Богамский каньон
- Кодорское ущелье
- Шакуранский водопад
- Ольгинские водопады
Описание экскурсии
Что вас ждетПо Военно-Сухумской дороге, мимо Ольгинских водопадов и минеральных источников Нижнего Мерхеула, мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии. Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров. На пути к долине нас ждет еще одна жемчужина Страны Души — Шакуранский водопад. Дорога к нему пролегает сквозь реликтовый самшитовый лес, окутанный мхами, и под стенами обрушившихся древних карстовых пещер, что нависают прямо над головой. Именно здесь, у слияния рек Кодор и Джампал, была обнаружена стоянка древних людей, живших на территории Абхазии более полутора миллионов лет назад. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде есть в горах).
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Мерхеул
- Поселок Макара
- Волчье ущелье
- Известняковые ванны
- Холодный грот
- Богамский каньон
- Кодорское ущелье
- Шакуранский водопад
- Ольгинские водопады
Что включено
- Услуги опытного гида-водителя
Что не входит в цену
- Персональные квест-задания (по желанию)
- Фото - и видеосъемка (по желанию)
- Аэросъемка и клип (по желанию)
- Тимбилдинг, корпоративный отдых (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем: наденьте удобную одежду и обувь
- Возьмите бутылку воды
- Накиньте головной убор
- Возьмите наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде в горах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мазур
19 апр 2024
Замечательные водители, потрясающая природа, вкусная еда. Огромное спасибо за поездку
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
от 1 600₽ за человека