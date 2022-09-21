Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"

Джип тур

5
4 отзыва
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
Джип тур: "Абхазский вираж" Гегский водопад и озеро Рица"
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Что вас ожидает 🤩

  • Вы отправитесь к у Гегскому водопаду — уникальному природному явлению на территории Абхазии. Он стал одним из символов Рицинского заповедника, который посещают множество туристов. Добраться к нему не просто из-за особенностей ландшафта, поэтому мы используем транспорт высокой проходимости. По дороге посетим другие культурные и природные достопримечательности, познакомимся с традициями местных: заглянем в винокурни, сыроварни, на пасеку.
  • Наша первая остановка будет в городе Гагра. Мы увидим уникальный ресторан Гагрипш, построенный без единого гвоздя. Он считается одним из символов города. Его купил В 1902 году на парижской выставке принц Александр Ольденбургский — основатель курорта. Понадобилось время, чтобы доставить его сюда и собрать. Несмотря на многочисленные ремонты, здесь сохранилась атмосфера и интерьер начала 20 века, когда его посещала элита страны.
  • Другим объектом, с которым ассоциируется город, считается Гагрская колоннада, расположенная у Приморского парка. Строительство было начато после Великой Отечественной войны, а завершилось в середине 50-х. Архитекторы воплотили ее в мавританском стиле: белые башни соединены между собой арочными конструкциями. В центре ансамбля находится фонтан, откуда открывается вид на море. Колоннада стала известна по советским фильмам, например «Бриллиантовая рука» или «Зимний вечер в Гаграх».
  • Мы продолжим свое путешествие и направимся в сторону Рицинского заповедника. По дороге увидим много природных чудес, о которых местные придумали не одну легенду. Например, Голубое озеро, чей цвет не уступает воде на Мальдивах. Оно никогда не замерзает, а поверхность остается гладкой, несмотря на бурные потоки, которые его питают. По преданию, человек, умывшийся здесь, молодеет на несколько лет.
  • Юпшарский каньон образовался много лет назад в результате землятресения, расколовшего скалу, через которую позже река проточила себе дорогу. Отвесные стены, поднимающиеся на высоту нескольких сотен метров, увиты мхом и самшитом. Даже в самый жаркий день здесь стоит прохлада: солнце заглядывает сюда на 2-2,5 часа в день. Каньон может быть опасен для неопытного водителя: громкие звуки способны вызвать камнепад, а ширина самого узкого места когда-то не превышала трех метров.
  • Озеро Рица — одно из самых живописных мест в Абхазии. Расположенное на высоте почти в километр над уровнем моря оно питается водой с окружающих его гор. Обладает способностью менять свой цвет в зависимости от времени года. Озеро привлекало многих знаменитых людей: на его берегу построил дачу Сталин. С берега можно сделать фотографии, которые станут гордостью инстаграма и будут напоминать о поездке.
  • На маршруте остановимся у нескольких смотровых площадок, с которых открывается изумительный пейзаж. Вы увидите покрытые деревьями склоны, озера и речки, расположенные внизу. На высоте в несколько сотен метров небо кажется таким близким, что можно дотронуться рукой. Самым смелым предложат прыгнуть с тарзанкой над ущельем.
  • Гегский водопад - один из самых высоких водопадов в Абхазии. Он расположен на высоте 530 метров над уровнем моря в северной части Гагрского хребта. У его подножия находится грот с кристально чистой питьевой водой, которой приписывают волшебные свойства. Некоторые пробуют купаться, но температура воды минимальная. Солнце не успевает прогреть этот кусочек местности, и снег здесь иногда не тает до середины лета. На его фоне снимали дуэль Шерлока Холмса и Мориарти в советской экранизации
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы сможете ощутить всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Очень удобное врем выезда, Вам не придется просыпаться в 4 утра. Комфортное пересечение границы без очередей и в сопровождении специально обученного человека, который подскажет Вам все тонкости и особенности прохождения границы, а так же проконтролирует, чтобы Вы не попали под "тщательный досмотр".
Наша экскурсия навсегда останется в Вашем сердце, так как Абхазия-это страна, которая славится своим добродушием и гостеприимством.
Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а так же продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно.
Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями.

Ежедневно, 7-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до Российско-Абхазской границы
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустации
  • Страхование
Что не входит
  • Экологический сбор в рицинский национальный парк 700 рублей. Питание - средний чек 600 рублей
Место начала и завершения?
Урожайная 112
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 7-30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • С собой необходимо взять:
  • 1. Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля:
  • 2. Купальные принадлежности и удобную обувь
  • 3. Солнцезащитный крем
  • 4. Наличные деньги
  • 5. Заряженые гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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