Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы сможете ощутить всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Очень удобное врем выезда, Вам не придется просыпаться в 4 утра. Комфортное пересечение границы без очередей и в сопровождении специально обученного человека, который подскажет Вам все тонкости и особенности прохождения границы, а так же проконтролирует, чтобы Вы не попали под "тщательный досмотр".

Наша экскурсия навсегда останется в Вашем сердце, так как Абхазия-это страна, которая славится своим добродушием и гостеприимством.

Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а так же продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно.

Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями.