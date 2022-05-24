Настоящий Абхазский драйв! Дружелюбные Абхазы ждут вас! Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии! Озеро Рица, Гегский водопад, вы увидите лучшие смотровые площадки!
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость включена дегустация
Страховка
Трансфер из Сочи в обе стороны
Что не входит
Экологический сбор в Рицевский заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас с ближайшей к вам остановки, КПП отеля
Завершение: Откуда начали туда же мы вас и вернем
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Доброго времени суток
Искренне благодарим вас за то что выбрали именно нашу команду! Напишите пожалуйста какой у вас точный адрес. Спасибо!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 7:00
Александр — ваш гид в Сочи
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