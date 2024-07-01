Джип-тур в каньоне Волчья пасть

Волчья пасть — это один самых красивых и захватывающих маршрутов, который пролегает вдоль реки Кудепста. На нем вы посетите два каньона: «Красная Воля» и каньон реки Псахо.

Среди самшитов, мха и
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царственных скал вы найдёте изумрудные заводи и скальные чаши для купания, глубина которых местами достигает 5 метров.

Благодаря опытным водителям и их внедорожникам, вы почувствуете мощь и силу вашего железного коня, а также увидите с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте.

Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает: На маршруте вы попадёте в каньон реки Псахо под названием «Волчья Пасть», где вас ждёт кавказский шашлык и вино. А тем, кому шашлыка будет мало, может заказать в кафе по меню дополнительные блюда кавказской кухни и напитки. После плотного обеда вы можете отдохнуть в тени тисо-самшитовой рощи или потанцевать под музыку в кафе, а также искупаться и позагорать в каньоне. Программа джип-тура:
  • Бархатная поляна.
  • Каштановая яма.
  • Купание в проточной воде с рыбками.
  • Экстремальный проезд между валунами.
  • Живописные места нетронутой природы.
  • Каньон «Волчий хвост».
  • Смотровая площадка «Долина буйволов».
  • Голубая лечебная глина.

• Обед в кафе у Чертовых ворот. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой: полотенце, купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду, водонепроницаемый чехол для телефона.

Ежедневно в 07:30, 13:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)2 400 ₽
Детский (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)2 200 ₽
Взрослый (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)4 000 ₽
Детский (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)3 800 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)5 000 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4 800 ₽
Индивидуальный тур (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)20 000 ₽
Индивидуальный тур (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)24 000 ₽
Индивидуальный тур (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)32 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархатная поляна
  • Каштановая яма
  • Каньон «Волчий хвост»
  • Смотровая площадка «Долина буйволов»
Что включено
  • Дегустации
  • Трансфер (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
  • Трансфер (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
Что не входит в цену
  • Комплексный обед (от 600 до 1000 руб/чел.)
  • Личные расходы
  • Экологический сбор на территорию каньона Волчья пасть (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Завершение: Мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30, 13:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • Обратите внимание! Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • За 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
  • Менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
  • Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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