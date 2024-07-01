Что вас ожидает: На маршруте вы попадёте в каньон реки Псахо под названием «Волчья Пасть», где вас ждёт кавказский шашлык и вино. А тем, кому шашлыка будет мало, может заказать в кафе по меню дополнительные блюда кавказской кухни и напитки. После плотного обеда вы можете отдохнуть в тени тисо-самшитовой рощи или потанцевать под музыку в кафе, а также искупаться и позагорать в каньоне. Программа джип-тура:

Бархатная поляна.

Каштановая яма.

Купание в проточной воде с рыбками.

Экстремальный проезд между валунами.

Живописные места нетронутой природы.

Каньон «Волчий хвост».

Смотровая площадка «Долина буйволов».

Голубая лечебная глина.

• Обед в кафе у Чертовых ворот. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой: полотенце, купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду, водонепроницаемый чехол для телефона.