Экстрим в Сочи: прокатитесь на километровом зиплайне и посетите чайные плантации
Отправьтесь в один из живописных уголков природы Сочи.
Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана.
Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана.
Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
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Что вас ожидает:
- Дагомыские корыта
- Смотровая «На краю земли»
- Мужской монастырь «Крестовая пустынь»
- Святые купели мученика и святителя Пантелеймона
- Парк «Солохаул»
- Дом «Кошмана»
- Чайная плантация
- Молочный водопад (водопад: «Девичья коса»)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Отправьтесь в один из живописных уголков природы Сочи. Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана. Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
В конце путешествия мы отправимся в парк развлечений «Солохаул», где можно активно провести время всей семьей. Прокатитесь на километровом зиплайне и насладитесь уникальностью природы Сочи.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер в обе стороны,
- услуги гида,
- дегустация.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- зиплайн (по желанию, оплачивается отдельно),
- экологический сбор,
- обед.
Ежедневно в 11:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Дегустация
- Что не входит
- Зиплайн (по желанию, оплачивается отдельно)
- Экологический сбор
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:30Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Доброго времени суток
- Напишите пожалуйста где вы остановились?
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга Шестакова
23 мар 2023
Просто бомбический тур! Масса позитивных впечатлений! Для тех кто мхом покрылся и в бумагах зарылся в офисе - рекомендую!
З
Захаваева Анна
22 мар 2023
Прекрасные места посетили, очень насыщенная программа, безумно красиво
А
Анна Теленкова
20 фев 2023
Экскурсия отличная, не смотря на то, что начался сильнейший снегопад, наш гид Айк приложил все усилия, чтоб у нас сложились только положительные впечатления.
Из-за погодных условий удалось посмотреть не все, что заявлено в экскурсии, но зато мы насладились сказочной атмосферой снежных гор.
Из-за погодных условий удалось посмотреть не все, что заявлено в экскурсии, но зато мы насладились сказочной атмосферой снежных гор.
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