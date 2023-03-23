Что вас ждет

Отправьтесь в один из живописных уголков природы Сочи. Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана. Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.

В конце путешествия мы отправимся в парк развлечений «Солохаул», где можно активно провести время всей семьей. Прокатитесь на километровом зиплайне и насладитесь уникальностью природы Сочи.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер в обе стороны,

услуги гида,

дегустация.

Туристы оплачивают самостоятельно: