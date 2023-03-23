Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи

Экстрим в Сочи: прокатитесь на километровом зиплайне и посетите чайные плантации

5
4 отзыва
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Отправьтесь в один из живописных уголков природы Сочи.

Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана.

Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Дагомыские корыта
  • Смотровая «На краю земли»
  • Мужской монастырь «Крестовая пустынь»
  • Святые купели мученика и святителя Пантелеймона
  • Парк «Солохаул»
  • Дом «Кошмана»
  • Чайная плантация
  • Молочный водопад (водопад: «Девичья коса»)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Отправьтесь в один из живописных уголков природы Сочи. Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана. Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
В конце путешествия мы отправимся в парк развлечений «Солохаул», где можно активно провести время всей семьей. Прокатитесь на километровом зиплайне и насладитесь уникальностью природы Сочи.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер в обе стороны,
  • услуги гида,
  • дегустация.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • зиплайн (по желанию, оплачивается отдельно),
  • экологический сбор,
  • обед.

Ежедневно в 11:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги гида
  • Дегустация
Что не входит
  • Зиплайн (по желанию, оплачивается отдельно)
  • Экологический сбор
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Доброго времени суток
  • Напишите пожалуйста где вы остановились?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 мар 2023
Просто бомбический тур! Масса позитивных впечатлений! Для тех кто мхом покрылся и в бумагах зарылся в офисе - рекомендую!
З
22 мар 2023
Прекрасные места посетили, очень насыщенная программа, безумно красиво
А
20 фев 2023
Экскурсия отличная, не смотря на то, что начался сильнейший снегопад, наш гид Айк приложил все усилия, чтоб у нас сложились только положительные впечатления.
Из-за погодных условий удалось посмотреть не все, что заявлено в экскурсии, но зато мы насладились сказочной атмосферой снежных гор.

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