1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Дикий Сочи: Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРита13 июня 2024Безумно понравилось! Борис - невероятно энергичный и солнечный гид, создал нам атмосферу радостного приключения! Место очень красивое, и полюбоваться, и фотографии сделать! Освоить сапы не сложно, у большинства группы с первого раза получилось. День релакса, радости и удовольствий. Очень рекомендую!
- ББуркова4 августа 2020Лучшие смотровые площадки Сочи: от Лазаревского до Красной ПоляныЭкскурсия объемная и содержательная
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньон «Чёртовы ворота»»
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