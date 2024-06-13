Р Рита

Безумно понравилось! Борис - невероятно энергичный и солнечный гид, создал нам атмосферу радостного приключения! Место очень красивое, и полюбоваться, и фотографии сделать! Освоить сапы не сложно, у большинства группы с первого раза получилось. День релакса, радости и удовольствий. Очень рекомендую!