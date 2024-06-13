Каньон «Чёртовы ворота» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон «Чёртовы ворота»» в Сочи, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дикий Сочи: Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дикий Сочи: Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
Джип-тур в каньоне Волчья пасть
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    13 июня 2024
    «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
    Безумно понравилось! Борис - невероятно энергичный и солнечный гид, создал нам атмосферу радостного приключения! Место очень красивое, и полюбоваться, и фотографии сделать! Освоить сапы не сложно, у большинства группы с первого раза получилось. День релакса, радости и удовольствий. Очень рекомендую!
  • Б
    Буркова
    4 августа 2020
    Лучшие смотровые площадки Сочи: от Лазаревского до Красной Поляны
    Экскурсия объемная и содержательная

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньон «Чёртовы ворота»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дикий Сочи: Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
  2. «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
  3. Джип-тур в каньоне Волчья пасть
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Озеро Рица
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Каньон «Чёртовы ворота»" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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