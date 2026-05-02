Олег Ваш гид в Сочи Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за человека 6 часов 1-8 человек На автомобиле

Описание экскурсии Горные легенды Сочи Вам предстоит проехать по горной асфальтированной дороге, насладиться великолепными незабываемыми видами на горы и реку Шахе. Экскурсия начнётся с посещения музея-усадьбы Кошмана – родоначальника Краснодарского края. Это небольшая усадьба, превращенная в музей чая. Когда-то в ней жил и работал человек, который смог вырастить самый северный чай в мире. Сегодня дом стал музеем чая прямо посреди плантации, здесь находится большое количество документов, фотографий, бытовых предметов. В музее есть экспозиция чайной утвари: чашек, чайников и т. д. Вас не оставит равнодушным запах свежеиспеченных блинов, где вы сможете ими перекусить в удобной беседке, совмещая с дегустированием Краснодарского края. Далее вы посетите мужской монастырь – уголок Греции и Сербии в Краснодарском крае, построенный в 1997 году. Монастырь со строгим уставом по греческому образцу, много редких икон с частицами мощей святых угодников Божиих. Молитвенный дух святого Афона, дисциплина и порядок во всём. Недалеко от монастыря находится святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. По свидетельствам местных жителей, омовении в святом источнике даёт исцеление от многих заболеваний, именно поэтому он так популярен. В завершении экскурсии вы очутитесь в удивительном, сделанном природой месте – Дагомысские корыта, причудливая форма которых формировалась тысячелетиями. В самом начале вас встретит огромный деревянный медведь, он не кусается, но любит фотографироваться. Потом идут озёра, располагающиеся в небольших скальных ванночках, которые называются – Корытами. Корыт здесь много, и там, где кончается одно, начинается другое. Скалы, окружающие реку покрыты живописным лесом. А в летнее время вы не сможете устоять, не окунувшись в этой кристально чистой воде.

Ежедневно с 8:00 до 12:00. Выбрать дату