Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе

Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула

В долинах рек Шахе и Кудепста 15 веков жили «высокие, статные и с контрастными чертами лица» люди, не похожие на горцев. Они сплотили вокруг себя народы Кавказа.

Откуда они пришли, как жили и куда пропали? Вы узнаете ответы, увидите сегодняшний день исторического наследия. А попутно позавтракаете «на краю земли», искупаетесь в горной реке и побываете на чайных плантацях.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
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Описание

Что вас ожидает

Вы встретитесь с гидом на жд станции Дагомыс и отправитесь в прошлое, в исчезнувшую грозную страну Убыхия. За окном раскинутся завораживающие пейзажи Кавказа, а между ними вас ждут остановки — не все локации связаны с главной темой путешествия, но как не заехать в эти знаковые места!

Обзорная площадка «На краю земли», где чувствуется сила и мощь гор, которые хранят древние тайны. Здесь предлагаем вам насладиться завтраком с видом на русло реки Шахе. Глоток кофе в качающемся гамаке на краю земли — идеально!

Усадьба-музей Иуды Кошмана. Вы откроете историю рождения краснодарского чая, признанного самым северным в мире, и узнаете о человеке, благодаря которому появились эти плантации.

Водопад «Плачущие скалы» и крепость Солохаул. Извилистая дорога от усадьбы приведет к открытому святому источнику двенадцати Апостолов. Вода здесь стекает множеством струек прямо на вас. По желанию вы подниметесь по лесной тропе к остаткам крепости Солохаул, возведенной мастерами-убыхами.

Монастырь Крестовая Пустынь, который создавался по подобию афонских обителей и был посвящен сербско-русскому духовному единению и дружбе. Рядом находится источник Св. великомученика и целителя Пантелеимона с купелью.

Купание в реке Шахе, эко-парк и обед. Пришло время расслабиться и отдохнуть. Вы искупаетесь в чистейшей горной реке, оцените активности «Солохаул-парка» (предлагают прогулку на БТР, зиплайн и подъем на воздушном шаре) и пообедаете блюдами кавказской кухни.

Село Нор Луйс (Альтмец), спрятавшееся в горах. Посетив музей, вы узнаете, как оно стало одним из центров армянской культуры и единственным этнографическим центром амшенских армян.

В путешествии наш гид расскажет об этих загадочных краях, ответит на вопросы. Вы услышите о «людях ущелья», населявших эти земли, об их жизни, войнах, легендах — и поймете влияние той эпохи на современный Сочи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле премиум-класса BMW серии M
  • Начало и окончание экскурсии на жд станции Дагомыс. Сюда легко добраться на электричке, избежав пробок (ехать не больше 20 минут, стоимость билета — 42 руб.).
  • Это экскурсия-конструктор: по желанию маршрут можно корректировать до и во время поездки, усилить или уменьшить историческую часть
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание (завтрак, обед)
  • Входной билет в эко-парк — 500 руб. с человека (включено чаепитие с блинами)
  • Активности в парке по желанию

Дополнительные опции

  • По запросу и за доплату мы можем организовать трансфер из Сочи или Адлера
  • Возможно фотосопровождение на протяжении маршрута

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
жд Дагомыс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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