Вы встретитесь с гидом на жд станции Дагомыс и отправитесь в прошлое, в исчезнувшую грозную страну Убыхия. За окном раскинутся завораживающие пейзажи Кавказа, а между ними вас ждут остановки — не все локации связаны с главной темой путешествия, но как не заехать в эти знаковые места!
Обзорная площадка «На краю земли», где чувствуется сила и мощь гор, которые хранят древние тайны. Здесь предлагаем вам насладиться завтраком с видом на русло реки Шахе. Глоток кофе в качающемся гамаке на краю земли — идеально!
Усадьба-музей Иуды Кошмана. Вы откроете историю рождения краснодарского чая, признанного самым северным в мире, и узнаете о человеке, благодаря которому появились эти плантации.
Водопад «Плачущие скалы» и крепость Солохаул. Извилистая дорога от усадьбы приведет к открытому святому источнику двенадцати Апостолов. Вода здесь стекает множеством струек прямо на вас. По желанию вы подниметесь по лесной тропе к остаткам крепости Солохаул, возведенной мастерами-убыхами.
Монастырь Крестовая Пустынь, который создавался по подобию афонских обителей и был посвящен сербско-русскому духовному единению и дружбе. Рядом находится источник Св. великомученика и целителя Пантелеимона с купелью.
Купание в реке Шахе, эко-парк и обед. Пришло время расслабиться и отдохнуть. Вы искупаетесь в чистейшей горной реке, оцените активности «Солохаул-парка» (предлагают прогулку на БТР, зиплайн и подъем на воздушном шаре) и пообедаете блюдами кавказской кухни.
Село Нор Луйс (Альтмец), спрятавшееся в горах. Посетив музей, вы узнаете, как оно стало одним из центров армянской культуры и единственным этнографическим центром амшенских армян.
В путешествии наш гид расскажет об этих загадочных краях, ответит на вопросы. Вы услышите о «людях ущелья», населявших эти земли, об их жизни, войнах, легендах — и поймете влияние той эпохи на современный Сочи.