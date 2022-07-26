В долинах рек Шахе и Кудепста 15 веков жили «высокие, статные и с контрастными чертами лица» люди, не похожие на горцев. Они сплотили вокруг себя народы Кавказа. Откуда они пришли, как жили и куда пропали? Вы узнаете ответы, увидите сегодняшний день исторического наследия. А попутно позавтракаете «на краю земли», искупаетесь в горной реке и побываете на чайных плантацях.

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Описание

Что вас ожидает

Вы встретитесь с гидом на жд станции Дагомыс и отправитесь в прошлое, в исчезнувшую грозную страну Убыхия. За окном раскинутся завораживающие пейзажи Кавказа, а между ними вас ждут остановки — не все локации связаны с главной темой путешествия, но как не заехать в эти знаковые места!

Обзорная площадка «На краю земли», где чувствуется сила и мощь гор, которые хранят древние тайны. Здесь предлагаем вам насладиться завтраком с видом на русло реки Шахе. Глоток кофе в качающемся гамаке на краю земли — идеально!

Усадьба-музей Иуды Кошмана. Вы откроете историю рождения краснодарского чая, признанного самым северным в мире, и узнаете о человеке, благодаря которому появились эти плантации.

Водопад «Плачущие скалы» и крепость Солохаул. Извилистая дорога от усадьбы приведет к открытому святому источнику двенадцати Апостолов. Вода здесь стекает множеством струек прямо на вас. По желанию вы подниметесь по лесной тропе к остаткам крепости Солохаул, возведенной мастерами-убыхами.

Монастырь Крестовая Пустынь, который создавался по подобию афонских обителей и был посвящен сербско-русскому духовному единению и дружбе. Рядом находится источник Св. великомученика и целителя Пантелеимона с купелью.

Купание в реке Шахе, эко-парк и обед. Пришло время расслабиться и отдохнуть. Вы искупаетесь в чистейшей горной реке, оцените активности «Солохаул-парка» (предлагают прогулку на БТР, зиплайн и подъем на воздушном шаре) и пообедаете блюдами кавказской кухни.

Село Нор Луйс (Альтмец), спрятавшееся в горах. Посетив музей, вы узнаете, как оно стало одним из центров армянской культуры и единственным этнографическим центром амшенских армян.

В путешествии наш гид расскажет об этих загадочных краях, ответит на вопросы. Вы услышите о «людях ущелья», населявших эти земли, об их жизни, войнах, легендах — и поймете влияние той эпохи на современный Сочи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле премиум-класса BMW серии M

Начало и окончание экскурсии на жд станции Дагомыс. Сюда легко добраться на электричке, избежав пробок (ехать не больше 20 минут, стоимость билета — 42 руб.).

Это экскурсия-конструктор: по желанию маршрут можно корректировать до и во время поездки, усилить или уменьшить историческую часть

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Питание (завтрак, обед)

Входной билет в эко-парк — 500 руб. с человека (включено чаепитие с блинами)

Активности в парке по желанию

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