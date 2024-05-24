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Никто ничего не навязывал купить в поездке(за что спасибо). Хотите покупаете, хотите нет. Дегустация вино сыр мед бесплатно. Обед отличный. Форель свежайшая! Но организация пока хромает. На ваши вопросы и заявку организатор не спешит отвечать, может ответить через день-два. Так что пишите стучите чаще сами. Собирали всех час и только потом поехали. Имейте ввиду что это не лакшери поездка с мягкими подушками. А джип сафари с неудобствами. И у кого дети (как прошла семья с тремя! Детьми и устроили разборки где кому сидеть) сидеть им возможно придется не в салоне, а в багажнике на запасных местах.