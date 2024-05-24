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Мини-группа
6 часов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаис24 мая 2024Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
- ААнна3 мая 2024Экскурсия отличная, очень динамичная. Летом она бы зашла на "ура", т. к. очень много источников для купания)
- ИИван2 мая 2024Все понравилось! Приедем еще покататься!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
- ГГеоргий31 августа 2023Водопады "Фагуа" и знаменитые "Корыта"Были на экскурсии 30.08, гидом был Пётр, остались под большим впечатлением от красот, которые нам показали! Пётр - прекрасный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дагомысские Корыта»
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