Дагомысские Корыта – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дагомысские Корыта» в Сочи, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
Джип-тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
49 отзывов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400 за человека
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таис
    24 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
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    Никто ничего не навязывал купить в поездке(за что спасибо). Хотите покупаете, хотите нет. Дегустация вино сыр мед бесплатно. Обед отличный. Форель свежайшая! Но организация пока хромает. На ваши вопросы и заявку организатор не спешит отвечать, может ответить через день-два. Так что пишите стучите чаще сами. Собирали всех час и только потом поехали. Имейте ввиду что это не лакшери поездка с мягкими подушками. А джип сафари с неудобствами. И у кого дети (как прошла семья с тремя! Детьми и устроили разборки где кому сидеть) сидеть им возможно придется не в салоне, а в багажнике на запасных местах.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Экскурсия отличная, очень динамичная. Летом она бы зашла на "ура", т. к. очень много источников для купания)
  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Все понравилось! Приедем еще покататься!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
  • Г
    Георгий
    31 августа 2023
    Водопады "Фагуа" и знаменитые "Корыта"
    Были на экскурсии 30.08, гидом был Пётр, остались под большим впечатлением от красот, которые нам показали! Пётр - прекрасный гид,
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    сразу объяснил, куда лучше поехать, показал самые примечательные места, по пути рассказывал истории, связанные с городом. Даже посоветовал нам место для ужина по приезде с экскурсии! В общем, остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дагомысские Корыта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
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  3. Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Дагомысские Корыта" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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