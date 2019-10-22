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  4. Многоликий Сочи: главное за день!

Посетить селение Солохаул и санаторий Орджоникидзе, увидеть шумные водопады и подняться к вершинам

Антон
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Антон – ваш гид
Всего за несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности черноморского курорта, познакомитесь с историей города, местными традициями и особенностями здешней жизни.

Я поделюсь интересными фактами, легендами и любовью к Сочи!
8100 ₽
6480 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — место вашего проживания
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!

Что вас ожидает

Чайная церемония
Наше путешествие начнется с погружения в мир сочинского чая. В легендарной деревушке Солохаул вы выпьете по чашечке горячего напитка в тени вековой липы и цветущего сада, познакомитесь с первыми чаеводами города и увидите старинную плантацию. А после, если возникнет желание, окунетесь в горную реку Шахе.

Сочинская вода: целебные свойства
Следующей остановкой станет знаменитый Ореховский водопад, один из самых красивых в Сочи. По дороге мы заедем в грузинское селение Пластунка, где вы отведаете горячих хачапури прямо из печки и попробуете местную лечебную минеральную воду. На этом оздоровительные процедуры не закончатся: впереди ждёт прогулка по территории парка санатория им. Орджоникидзе. Я расскажу об истории курорта, сталинской неоклассике и целебных источниках, обогащенных сероводородом.

Живописные панорамы
Орлиные скалы, пожалуй, самая фотогеничная локация города. Насладившись великолепным видом и сделав на память яркие снимки, мы отправимся к морю, изящным аркам на берегу и «даче с привидениями» — прекрасному образцу дореволюционной архитектуры.
Последним пунктом маршрута станет смотровая площадка на башне горы Ахун, построенной по специальному приказу Сталина.

Организационные детали

  • В пути мы можем немного менять маршрут в зависимости от ваших предпочтений.
  • Дополнительные расходы: питание, напитки.
  • Я заберу вас из места вашего проживания в Сочи или Адлере. Если вы проживаете в другом районе, стоимость экскурсии изменится.
  • Смотровая площадка башни на горе Ахун временно закрыта на ремонт.
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!
Многоликий Сочи: главное за день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 октября 2019
Мы отдыхали в Сочи с детьми 8 лет и 8 мес. Поэтому решили взять только 1 экскурсию, но зато на весь день. Договорились о времени ,когда Антон нас встретил у дома, заехали за автолюлькой в прокат и наше путешествие началось. Экскурсионный маршрут удачно построен. Было много остановок (внучка насчитала 9). Останавливались на красивых обзорных площадках, на Чайной плантации и пасеке попила чая с блинами и мёдом. Сколько мы увидели водопадов я даже сейчас и не вспомню. Очень яркие впечатления от Корыт, от подвесного мостика. Понравился Ореховый водопад и естественная купель св.Пантелеймона. Ярким завершением путешествия был заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и фото на закате. На всём маршруте Антон помогал нам в передвижениях с детьми. Одна лестница у Орехового водопада более 200 ступеней! Комфортно и чисто в машине. Антон хороший водитель и интересный рассказчик. Очень рекомендую эту экскурсию. Большое спасибо.

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