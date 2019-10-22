Что вас ожидает

Чайная церемония

Наше путешествие начнется с погружения в мир сочинского чая. В легендарной деревушке Солохаул вы выпьете по чашечке горячего напитка в тени вековой липы и цветущего сада, познакомитесь с первыми чаеводами города и увидите старинную плантацию. А после, если возникнет желание, окунетесь в горную реку Шахе.

Сочинская вода: целебные свойства

Следующей остановкой станет знаменитый Ореховский водопад, один из самых красивых в Сочи. По дороге мы заедем в грузинское селение Пластунка, где вы отведаете горячих хачапури прямо из печки и попробуете местную лечебную минеральную воду. На этом оздоровительные процедуры не закончатся: впереди ждёт прогулка по территории парка санатория им. Орджоникидзе. Я расскажу об истории курорта, сталинской неоклассике и целебных источниках, обогащенных сероводородом.

Живописные панорамы

Орлиные скалы, пожалуй, самая фотогеничная локация города. Насладившись великолепным видом и сделав на память яркие снимки, мы отправимся к морю, изящным аркам на берегу и «даче с привидениями» — прекрасному образцу дореволюционной архитектуры.

Последним пунктом маршрута станет смотровая площадка на башне горы Ахун, построенной по специальному приказу Сталина.