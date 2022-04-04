Гончарная мастерская - сделай глину кружкой

Возможно вы мечтали о том, чтобы сотворить своими руками изделие из глины

Мини-группа
Возможно вы мечтали о том, чтобы сотворить своими руками изделие из глины? Сделайте из мечты реальность! Под руководством мастера вы научитесь работать на гончарном круге и изготовите 3 или 4 изделия за 1 час.

Первое изделие делаете вместе с мастером, остальные самостоятельно.
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Гончарная мастерская - сделай глину кружкой
Попробуйте себя в новом творческом деле
Возможно вы мечтали об очень красивой тарелке, но не смогли найти в магазине. А может быть хотели сделать сосуд для хранения ценных вещей? Или чудесную необычную вазу, которой ни у кого нет, в подарок? И вот, вы оказались здесь, в гончарной мастерской. Теперь наслаждайтесь процессом. Под руководством мастера научитесь работать на гончарном круге, изготовите 3 или 4 изделия за 1 час. Привет, необычная ваза, сосуд для хранения ценных вещей, красивая тарелка, ваша личная креативная кружка и много-много всего! Перед походом, запаситесь идеями, чтобы сразу «в бой». Глиняных успехов!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение работе на гончарном круге (1 час).
  • Первое изделие вы сделаете вместе с мастером, остальные самостоятельно
Что не входит
  • Шлифовка и обжиг по желанию — 500 руб.
  • Глазирование по желанию — 1000 руб
Место начала и завершения?
ул. Навагинская, 9Д, мкр. Центральный, Сочи
Когда и сколько длится
Когда: пн, ср с 12:00 до 14:00; вт, чт с 10:00 до 13:00; пт с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн, ср с 12:00 до 14:00; вт, чт с 10:00 до 13:00; пт с 10:00 до 19:00

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