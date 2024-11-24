Анна Места красивые, рассказы ни о чем. Три секунды истории на точке и больше ничего. Ожидалось большее от тура

Плюс за транспорт и за красивые места

Данный тур подойдет если вы любите когда молчат Александр Ответ организатора: читать дальше от автобусных экскурсий, где там сидит экскурсовод и все время рассказывает. Здесь чуть по другому: вы доехали до локаций Гид вам рассказали и показал, далее экскурсанты сами идут гулять и фотографироваться. Спасибо за отзыв, сожалеем что у вас осталось такое впечатление. Но позвольте заметить что это джип тур, и он отличается

Н Надежда Просто поездка с одной точки на другую по красивым местам Сочи. Александр Ответ организатора: Спасибо за отзыв. Но не совсем понятна суть вашей претензии.

Н Наталия Комфортная поездка на УАЗ-Патриот. Удобство мини-групп! От поездки останутся приятные впечатления и яркие эмоции.

М Марина читать дальше удобных местах салона авто, а остальные до 4-х человек - в «багажном» пространстве, где ремни безопасности не предусмотрены, а держаться можно только за ручку на задней двери и за переднее сиденье, в то время как сзади нехило трясет и подкидывает на кочках… В целом интересная экскурсия. Но описание частично не соответствует реальному наполнению - водопад, как оказалось, в программу не входит. На счет комфорта тоже не для всех: 4 пассажира размещаются на Александр Ответ организатора: Спасибо за отзыв. Водопад работает в зависимости от погодных условий. По поводу места в джипе, то кому то лучше за водителем, кому то вид сзади интереснее…

Владимир все понравилось очень

В Василиса Ездили с Альбертом, все прошло отлично. Красивые места. Но в Ахштырскую пещеру мы не попали

Д Дарья Ездили бабушка с внуком 10 лет, довольны на миллион процентов! Маршрут крутой, машина класс!! Очень понравился экскурсовод, отдельна благодарность! Советую и рекомендую на 100%

Юлия Спасибо Евгению за прекрасную поездку в такой дождливый день и за прекрасное настроение! Локации очень живописные!

Е Елена Все очень понравилось.

Водитель Альберт, супер. Классная природа. Дегустации. И в целом компания 😊

Виктория Спасибо Евгению, экскурсия прошла отлично. Успели осмотреть всё, что указано и времени для прогулок было достаточно. Видно, что человек любит своё дело и является первоклассным водителем. Советую экскурсию к посещению!

Юлия Итак, наша экскурсия состоялась.

Отрицательных моментов, я не нашла.

Экскурсовод-водитель - Вартан, замечательно провёл экскурсию.

Забрал без опозданий.

Рассказывал кратко (для меня это большой плюс) о месте в котором мы находимся.

Нам было весело, драйвово, мы остались довольны 😊

Е Екатерина Самые чудесные впечатления от этой экскурсии! Первое-это то,что выезд был в 14-00,и этого хватило сполна,для того чтобы посмотреть все места,которые запланировали. Второе- это то, что с погодой повезло,было не жарко. Третье-Водитель профессионал,было не страшно передвигаться на УАЗ Патриот по оврагам и труднодоступных местам. Угостил нас вкусным домашним вином). В целом эта экскурсия по красивым местам. Рекомендую!

И Ирина Отличный тур! У меня был запрос погулять в горах, получить новые впечатления, эмоции и насладиться красотой природы - все выполнено.

М Мария Замечательный тур, приятный водитель