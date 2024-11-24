Путешествие на джипе по окрестностям Сочи - это уникальная возможность увидеть самшитовые леса и каньоны, которые раньше были дном древнего океана Тетис. Участники тура посетят Троице-Георгиевский монастырь и пещеру, где когда-то жили древние люди.
Внедорожники обеспечат комфортное передвижение по бездорожью, позволяя насладиться потрясающими пейзажами и захватывающими остановками. В завершение дня предусмотрено расслабляющее купание в голубой глине
Внедорожники обеспечат комфортное передвижение по бездорожью, позволяя насладиться потрясающими пейзажами и захватывающими остановками. В завершение дня предусмотрено расслабляющее купание в голубой глине
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🌿 Уникальные природные ландшафты
- 🏞 Посещение древних каньонов
- 🕍 Исторические места и монастыри
- 🗺 Захватывающие маршруты
- 🛤 Возможность купания в голубой глине
Что можно увидеть
- Троице-Георгиевский монастырь
- Ахштырская пещера
- Ущелье Ахцу
Описание экскурсии
Приключение на внедорожнике!
- По живописным окрестностям Сочи вы проедете на внедорожнике УАЗ.
- У вас будет достаточно времени, чтобы посетить красивейшие места по пути и насладиться горными пейзажами. От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться в комфорте — дорога сама по себе станет главной изюминкой этой программы.
- Мы сделаем остановки в Ахштырской низине, на смотровой площадке ущелья Ахцу, в лесу, где растут «железные деревья» и в древнем каньоне! Вы сможете прикоснуться к тектоническим плитам, которые раньше украшали дно древнего океана Тетис.
- В конце путешествия выделим время на расслабляющее купание в голубой глине.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ.
- После программы запланирован ужин в одном из кафе по желанию (оплачивается отдельно), до этого остановок на еду нет, поэтому рекомендуем брать перекус.
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы:
— древний каньон (200 руб.)
— Ахштырская пещера (200 руб., по желанию и при хороших погодных условиях)
— вход на водопад высотой 60 метров +200 руб. (по желанию и при хороших погодных условиях).
ежедневно в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1620 ₽
|Дети 6-12 лет
|1530 ₽
|Дети до 5 лет
|1485 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 9889 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
24 ноя 2024
Места красивые, рассказы ни о чем. Три секунды истории на точке и больше ничего. Ожидалось большее от тура
Плюс за транспорт и за красивые места
Данный тур подойдет если вы любите когда молчат
Плюс за транспорт и за красивые места
Данный тур подойдет если вы любите когда молчат
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, сожалеем что у вас осталось такое впечатление. Но позвольте заметить что это джип тур, и он отличается
Н
Надежда
28 окт 2024
Просто поездка с одной точки на другую по красивым местам Сочи.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Но не совсем понятна суть вашей претензии.
Н
Наталия
28 окт 2024
Комфортная поездка на УАЗ-Патриот. Удобство мини-групп! От поездки останутся приятные впечатления и яркие эмоции.
М
Марина
26 окт 2024
В целом интересная экскурсия. Но описание частично не соответствует реальному наполнению - водопад, как оказалось, в программу не входит. На счет комфорта тоже не для всех: 4 пассажира размещаются на
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Водопад работает в зависимости от погодных условий. По поводу места в джипе, то кому то лучше за водителем, кому то вид сзади интереснее…
Владимир
24 окт 2024
все понравилось очень
В
Василиса
21 окт 2024
Ездили с Альбертом, все прошло отлично. Красивые места. Но в Ахштырскую пещеру мы не попали
Д
Дарья
8 окт 2024
Ездили бабушка с внуком 10 лет, довольны на миллион процентов! Маршрут крутой, машина класс!! Очень понравился экскурсовод, отдельна благодарность! Советую и рекомендую на 100%
Юлия
13 сен 2024
Спасибо Евгению за прекрасную поездку в такой дождливый день и за прекрасное настроение! Локации очень живописные!
Е
Елена
24 авг 2024
Все очень понравилось.
Водитель Альберт, супер. Классная природа. Дегустации. И в целом компания 😊
Водитель Альберт, супер. Классная природа. Дегустации. И в целом компания 😊
Виктория
13 авг 2024
Спасибо Евгению, экскурсия прошла отлично. Успели осмотреть всё, что указано и времени для прогулок было достаточно. Видно, что человек любит своё дело и является первоклассным водителем. Советую экскурсию к посещению!
Юлия
28 июл 2024
Итак, наша экскурсия состоялась.
Отрицательных моментов, я не нашла.
Экскурсовод-водитель - Вартан, замечательно провёл экскурсию.
Забрал без опозданий.
Рассказывал кратко (для меня это большой плюс) о месте в котором мы находимся.
Нам было весело, драйвово, мы остались довольны 😊
Отрицательных моментов, я не нашла.
Экскурсовод-водитель - Вартан, замечательно провёл экскурсию.
Забрал без опозданий.
Рассказывал кратко (для меня это большой плюс) о месте в котором мы находимся.
Нам было весело, драйвово, мы остались довольны 😊
Е
Екатерина
6 июл 2024
Самые чудесные впечатления от этой экскурсии! Первое-это то,что выезд был в 14-00,и этого хватило сполна,для того чтобы посмотреть все места,которые запланировали. Второе- это то, что с погодой повезло,было не жарко. Третье-Водитель профессионал,было не страшно передвигаться на УАЗ Патриот по оврагам и труднодоступных местам. Угостил нас вкусным домашним вином). В целом эта экскурсия по красивым местам. Рекомендую!
И
Ирина
30 июн 2024
Отличный тур! У меня был запрос погулять в горах, получить новые впечатления, эмоции и насладиться красотой природы - все выполнено.
М
Мария
7 июн 2024
Замечательный тур, приятный водитель
Ольга
26 мая 2024
Отличная, активная, весёлая экскурсия! Замечательный гид и водитель в одном лице, Аркадий, провел незабываемую экскурсию на джипе! Он смог не только заинтересовать, но и объединить наш небольшой коллектив в этой поездке! Места, которые мы посетили, неописуемо красивы, потрясающая природа. Всем рекомендую!
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