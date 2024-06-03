Экскурсии на 8 марта

Найдено 14 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конная прогулка по окрестностям Сочи
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
12 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и лугам
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 100 за человека
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
9 часов
20 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350 за человека
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Гончарный мастер-класс и мастер-класс по лепке
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 76
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
5 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
Интерактивное пространство «Формула VR»
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700 за билет
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Начало: на улице Пасечная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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    которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Отличный гид!
  • В
    Валерия
    27 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, была насыщенная программа и дегустации. Больше всего запомнилось покорение горных вершин. В рамках экскурсии мы посетили наивысшую
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    точку Розы хутор - Роза Пик высотой 2320 метров. Хочу поблагодарить экскурсовода Дарью за чудесное проведение экскурсии, эти впечатления останутся надолго🏔️☀️

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Всё прошло великолепно! Проводил экскурсию замечательной гид по имени Батал. Не смотря на наше опоздание, по объективным причинам, практически на
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    час, он терпиливо даждался нас, на месте встречи, на Абхазской стороне границы. Очень много интересного рассказывал про свой родной край. Приводил исторические факты о достопримечательностях и памятниках архитектуры. С удивлением и огромным интересом мы с супругой открыли для себя потрясающие факты об истории республики, наслаждаясь красатой и величием молодых зелёных гор, чистейших рек и реликтовых деревьев. Сказать с каким радушием и теплотой, как родных людей, принимали нас в каждом пункте намечанной программы, это ничего не сказать. Великолепная природа! Великолепная погода! Добродушные и гостеприимные люди! Вкусная местная кухня! Благодарю от всей души Батала, и всех тех, кто с радушием и гостипреимством встретили нас в солнечной Абхазии! Мы обязательно вернемся сюда ещё, и не раз.

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Сегодня была на экскурсии конная прогулка по тиссо самшитовой роще. Нас тепло встретили, рассказали и показали, сопровождали и направляли. Прогулка
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    проходила в теплой атмосфере. Прекрасный вид, чистый воздух, отличное настроение. Спасибо хозяйке конному двору Кони у Светланы. Приезжайте и зарядитесь прекрасной обстановкой.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Фототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все это в одном приключение. Я
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    выбрала маршрут классический с озером Рица. По дороге Виктор нам добавил еще разные локации, фотосъемка была без всякого напряга. Мы ездили с мужем, и он даже не успел устать от нашей прогулки. Захотелось кофе на песке, пожалуйста))) пауза насладиться и погулять по месту тоже без вопросов. Ни кто не следил за временем, не контролировал. А это огромный плюс, в итоге наше поездка заняла 10 часов) Мы просто наслаждались классной организацией. Хотела фото на закате) и они тоже были, да и еще с шикарной локацией. Описать можно очень много. Полный восторг и огромное желание вернуться по совсем новому маршруту, может еще увидеть какие заброшенки и надеюсь замок принца будет уже готов принимать гостей. До встречи в Сочи))))

    Фототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все это
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
    Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.
  • А
    Алёна
    13 апреля 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Очень много положительных эмоций! Спасибо Георгию, все было восхитительно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии на 8 марта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
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  3. Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
  4. Конная прогулка по окрестностям Сочи
  5. Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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