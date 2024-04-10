Окрестности Сочи — это перекресток стихий, здесь не нужно выбирать что-то одно. Вы отправитесь в путешествие по четырём природным элементам: к воде и рыбкам — на Форелевое хозяйство, к огню — в мастерскую стеклодувов, в Ахтырскую пещеру — ближе к земле и в Скайпарк — самое воздушное место в округе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.

Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.

Стихия земли. Далее вас ждёт Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).

Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

Мы заберём вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезём обратно после экскурсии

Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.

В низкий сезон Шоу стеклодувов и мастер-классы в выходные дни не проводятся. Просим учитывать при заказе экскурсии.

Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты