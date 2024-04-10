Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Окрестности Сочи — это перекресток стихий, здесь не нужно выбирать что-то одно.
Вы отправитесь в путешествие по четырём природным элементам: к воде и рыбкам — на Форелевое хозяйство, к огню — в мастерскую стеклодувов, в Ахтырскую пещеру — ближе к земле и в Скайпарк — самое воздушное место в округе.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.
Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.
Стихия земли. Далее вас ждёт Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).
Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии
Мы заберём вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезём обратно после экскурсии
Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.
В низкий сезон Шоу стеклодувов и мастер-классы в выходные дни не проводятся. Просим учитывать при заказе экскурсии.
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты
Форелевое хозяйство: взрослые — 300 руб. /чел., дети 7-14 лет — 250 руб. /чел., дети до 6 лет — бесплатно
Шоу стеклодувов: 400 руб. /чел., мастер-класс 500 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 2921 туриста
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
10 апр 2024
Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами о Сочи, распределив их по всему заготовленному для этой экскурсии читать дальше
материалу. Хорошо поставленная речь, прекрасный выбор локаций экскурсии, сочетающийся с мастерством Анны не только как рассказчика и историка, но и как человека, не отпускал нас всю нашу встречу. Мы очень благодарны Анне за такую потрясающую экскурсию.
Наталья
14 мая 2023
Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️ Детей покорило шоу стеклодувов и узи рыбам, которое мы увидели. А взрослым рассказ о пещере.