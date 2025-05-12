Откройте для себя великолепие горнолыжного курорта, проведя незабываемый день на лыжах или сноуборде на одном из лучших курортов России.
Вместе с опытным гидом-инструктором вы не только освоите мастерство катания, но и окунетесь в захватывающую красоту окружающих трасс. Идеальное место для любителей зимних видов спорта!
Вместе с опытным гидом-инструктором вы не только освоите мастерство катания, но и окунетесь в захватывающую красоту окружающих трасс. Идеальное место для любителей зимних видов спорта!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Горнолыжный тур Откройте для себя великолепие горнолыжного курорта, проведя незабываемый день на лыжах или сноуборде на одном из лучших курортов России. Вместе с опытным гидом-инструктором вы не только освоите мастерство катания, но и окунетесь в захватывающую красоту окружающих трасс. Наш гид расскажет об уникальных чертах трасс, позволяя вам в полной мере насладиться не только подъёмами и спусками, но и величественными пейзажами. Дайте себе возможность преобразить день на горнолыжном курорте в драйв. Роза Хутор «Роза Хутор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. На курорте работают 32 канатные дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км. Это идеальное место для любителей зимних видов спорта. На курорте есть трассы различной сложности, подходящие как для новичков, так и для опытных лыжников, что позволяет насладиться катанием на полную. Важная информация:
Бронируйте даты по согласованию с гидом, так как в горах по прогнозу иногда может быть опасно.
Экскурсия в определённые даты и время по согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт «Роза Хутор»
- Красная Поляна
Что включено
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Скипасс
- Оборудование
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: С. Эстосадок, Ул. Олимпийская 35 к
Завершение: С. Эстосадок, Ул. Олимпийская 35 к1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты и время по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Бронируйте даты по согласованию с гидом
- Так как в горах по прогнозу иногда может быть опасно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
12 мая 2025
Это профессионал на все 100%. Приехал из СПб на NewStar, в горах ни разу не катал, взял с собой снарягу. Естественно было много вопросов. Предварительно нашел аккредитованного инструктора по отзывам
О
Ольга
28 мар 2025
Ребенок остался в восторге от 2х дней катания с Дмитрием. Рекомендую!
О
Ольга
21 мар 2025
Замечательный инструктор, очень довольна занятием с ним. Доступно все объясняет, много упражнений успели сделать. Поправил технику, как и просила
В
Владислав
4 мар 2025
Дмитрий, большое спасибо за тренировку. Кристи была в восторге! Большой от неё привет!
Ю
Юрий
28 фев 2025
За одно занятие все детально объяснил, поправил технику. Мои рекомендации
П
Полина
26 фев 2025
Хочу поблагодарить вас за профессионализм, внимательность, терпение и доброту. Мне все очень понравилось, не пожалела, что обратилась именно к вам😊
Н
Наталья
25 фев 2025
Все хорошо, Дмитрий приятный и ответственный человек 👍 рекомендую 😁
Ю
Юлия
21 фев 2025
Лучший инструктор из всех возможных! Первый раз встала с лыжи и поехала! Тренировка очень продуктивной была. Рекомендую)
А
Алина
21 фев 2025
Дмитрий замечательный инструктор, спасибо большое!!! Нам очень понравилось, время пролетело незаметно. Даже не ожидали, что сможем так улучшить навыки катания. Очень эффективные занятия, и Дмитрий супер позитивный и очень доступно объясняет, все легко схватывали. Обязательно вернёмся на будущий год к Дмитрию!
А
Анна
14 фев 2025
Дмитрию удалось поставить меня на лыжи - это успех. Мягко, на чилле на расслабоне, без достижений. Тренировки были в удовольствие, глаза и мозг отдыхали. В итоге на пятый день катались на красной трассе. Спасибо-спасибо-спасибо! Вернусь 🙏🏻
Я
Ян
11 фев 2025
Мой первый опыт был с горе-инструктором в Москве, который при первом спуске с горы упустил меня при спуске вниз и я, не сумев затормозить, снесла сноубордиста. Хорошо, что все целы-здоровы,
И
Ирина
11 фев 2025
После занятий с Дмитрием на курорте Роза Хутор, мой опыт катания на лыжах значительно улучшился. Дмитрий профессионально подошёл к выбору трасс, благодаря чему мы без труда осваивали как синие, так
М
Максим
8 фев 2025
Дмитрий классный компетентный дружелюбный тренер На второй день уже катали по красным Очень доволен,буду рекомендовать и приеду ещё:)
М
Михаил
3 фев 2025
Отличный инструктор, за два часа дочка поехала самостоятельно. Рекомендую
Д
Дарья
30 янв 2025
Одна тренировка оказалась очень эффективной на мои некоторые навыки самоучки. Поборола страх и научилась правильно распределять вес, чего самой сделать не получалось. Теперь могу кататься, кантоваться и кайфовать)) наконец познала это чувство
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Групповая
Лучший выбор3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Сочи, Адлера, Сириуса
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Индивидуальная экскурсия по горным курортам Сочи: Красная Поляна и Роза Хутор. Откройте для себя захватывающие виды и историю Олимпиады 2014
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
11 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
14 700 ₽ за всё до 6 чел.
-
50%
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром и Олимпийский парк
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
500 ₽
1000 ₽ за человека