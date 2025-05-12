Горнолыжный тур Откройте для себя великолепие горнолыжного курорта, проведя незабываемый день на лыжах или сноуборде на одном из лучших курортов России. Вместе с опытным гидом-инструктором вы не только освоите мастерство катания, но и окунетесь в захватывающую красоту окружающих трасс. Наш гид расскажет об уникальных чертах трасс, позволяя вам в полной мере насладиться не только подъёмами и спусками, но и величественными пейзажами. Дайте себе возможность преобразить день на горнолыжном курорте в драйв. Роза Хутор «Роза Хутор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. На курорте работают 32 канатные дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км. Это идеальное место для любителей зимних видов спорта. На курорте есть трассы различной сложности, подходящие как для новичков, так и для опытных лыжников, что позволяет насладиться катанием на полную. Важная информация:

Бронируйте даты по согласованию с гидом, так как в горах по прогнозу иногда может быть опасно.