Курорт «Роза Хутор». Ратуша с часами на «Площади Роза»
Курорт «Газпром»
Общественно-культурный центр «Галактика»
Топиари парк «Зелёная планета»
Комплекс трамплинов «Русские горки»
Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. 3в1
Получить массу новых впечатлений от посещения трёх современных горнолыжных курортов мирового уровня.
Эта экскурсия ⛳ позволит ознакомиться с историей 📖 и архитектурой Красной Поляны, полюбоваться ее красотами прекрасных горных пейзажей, увидеть своими глазами объекты олимпийского наследия горного кластера, подняться по канатной дороге и с высоты увидеть настоящую природную красоту этого места. Получить массу новых впечатлений от посещения современного горнолыжного курорта мирового уровня и просто душевно отдохнуть в одном из самых красивых 🤩 мест Черноморского побережья.
Что Вас ожидает?
Вы побываете на трех крупнейших и красивейших горнолыжных курортах наследия зимней Олимпиады в Сочи 2014 года:
«Красная Поляна» (бывш. «Горки Город») – курорт расположен в предгорье Главного Кавказского хребта, на территории знаменитой Красной Поляны Большого Сочи. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.
«Роза Хутор» — одно из красивейших мест, превратившееся в целый курортный комплекс невероятной архитектуры, где чувствуешь, будто попал в один из городов Европы, который оснащён 29 современными подъёмниками, 102 км трасс и множеством развлечений, такими как: концертный комплекс «Роза Холл», культурно-этнографический центр "Моя Россия", этно-хутор «Шишин двор» и площадь Роза, которая является визитной карточкой горнолыжного комплекса «Роза Хутор», а также его главной достопримечательностью 🏛️. На площади расположена Ратуша с часами, где регулярно проводятся различные мероприятия: фестивали, форумы, ярмарки и др., она является наиболее популярным местом для прогулок гостей курорта. О достоинствах этого курорта можно рассказывать бесконечно, а можно просто сказать, что «Роза Хутор» признан лучшим горнолыжным курортом по версии World Ski Awards с 2013 года.
ГТЦ «Газпром» – самый старый курорт Красной Поляны и представляет собой прекрасное место как для зимнего, так и летнего отдыха всей семьей. Курорт Газпром круглогодичный. В «высокий» зимний сезон работает как горнолыжный центр мирового уровня, в «низкий» сезон – как оздоровительный курорт, который оснащён: СПА-центром, спортивно-тренировочной базой для спортсменов, центром туризма и отдыха, в том числе и для детей, центром проведения деловых и корпоративных событий, форумов, съездов и развлекательных мероприятий, фестивалей, концертов, спортивных событий.
Красная Поляна, как и любая горная местность привлекательна своими великолепными пейзажами. И для того, чтобы насладиться ими в полной мере, рекомендуем подняться на канатной дороге на одну из предложенных вершин.
На ваш выбор вы сможете подняться на вершину Роза Пик высотой 2320 метров по канатной дороге, где во время подъема вы увидите и посетите Олимпийскую деревню и объекты на которых спортсмены со всего мира боролись за золотые медали. Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы ⛰️ Фишт, в честь которой построен стадион 🏟️ в Олимпийском парке 🌳, гору Оштен и гору Пшехо-Су.
А также увидите и по желанию посетите комплекс олимпийских трамплинов «Русские Горки». Во время Олимпиады 2014 на объекте проходили соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина, а сейчас на нем проводятся соревнования и тренировки. По комплексу проводится экскурсия, в ходе которой можно подняться на стартовую башню трамплина, к которой ведут две канатные дороги открытого и закрытого типа, сделать панорамные фотографии 📸 и посетить спортивный музей 🖼 дороге в Красную Поляну будет сделано несколько остановок. Первая – в Ахштырской теснине, где вы сможете сфотографироваться у «корабельных» скал и увидите подвесной мост парка «Скайпарк» на высоте 207 метров. Следующая остановка – на видовой площадке, откуда открывается чудесный вид ущелья Ахцу.
Далее, заедем на нарзанный источник Чвижепсе, в местечке Медвежий угол.
После чего вы остановитесь в горном кафе поселка Красная Поляна, где вас не просто бесплатно угостят настоящим краснополянским мёдом, но и расскажут, как правильно мёд хранить, как отличить настоящий мёд от подделки, какие бывают виды мёда и согреют натуральными горячительными напитками. После чего у вас будет возможность отобедать знаменитой национальной кавказской кухней.
В завершении экскурсии 🧭 вы отправитесь в «сердце» олимпийского Сочи - Олимпийский парк и полюбуетесь красочным освещением спортивных объектов. Дорога лежит через знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-1». По желанию вы сможете остаться и посмотреть знаменитое шоу «Поющих фонтанов».
Что входит
Включено в стоимость экскурсии:
Трансфер
Гид-экскурсовод
Дегустации
Страховка
Что не входит
Дополнительно оплачиваются по желанию:
Подъем на канатных дорогах Роза Хутор (Роза Пик 2320 метров)
Взрослый - 1490/чел., детский (7-14) - 900/чел.
или
Подъем на канатных дорогах в комплексе олимпийских трамплинов «Русские Горки» (1000 метров)
Взрослый – 350/чел., детский (7-14) - 300/чел.
Обед
Минеральный источник Чвижепсе
Начало и место завершения
🚩 Сочи и Адлер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.