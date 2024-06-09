Приглашаем на курорт Роза Хутор.
По канатной дороге мы поднимемся в горную Олимпийскую деревню на высоту 1170 метров, где жили олимпийские чемпионы.
Вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
По канатной дороге мы поднимемся в горную Олимпийскую деревню на высоту 1170 метров, где жили олимпийские чемпионы.
Вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Греческое подворье (посещение по желанию)
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Горная Олимпийская деревня
- Аллея флагов
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны
Описание экскурсии
Горы манят к себе своей красотой, необычностью и большими размерами. В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров. Здесь вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов. Одним из них считается родельбан. По желанию а нем можно прокатиться за дополнительную плату. Вы проедете на санях с ручным тормозом по специальным рельсовым путям. Во время путешествия вам встретится много природных достопримечательностей и объектов, созданных человеком. Если вы хотите подняться в горы на самый пик — на высоту 2320 метров, то в рамках нашей экскурсии это также возможно, за дополнительную плату. По дороге в Красную Поляну вы увидите вантовый мост — висячее сооружение, которое составлено несколькими пилонами («воротами»). Они присоединены к дорожному полотну с помощью стальных тросов (вантов). Внешний вид вписывается в русле реки и не портит облик гор. Со смотровой площадки «Гнездо совы» можно рассмотреть: Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и всю смотровую Скайпарка. Каньон располагается около селения Казачий Брод и Ахштыря в северо-восточной части от Адлера по дороге к Красной Поляне. С этой дороги открываются потрясающие виды каньона. В долине реки Мзымта расположено ущелье Ахцу. Внешне Ахцу выглядит гигантским сводом, составленным известняковыми пластами. После этого можно зайти в Греческое подворье на обед. Это место знаменито дегустацией краснополянского чая, меда и вина. В нашей экскурсии вы также увидите курорт Красная Поляна. Его спроектировал тот же архитектор, что и Куршевель. Тут мы с вами увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. Здесь находится центр «Галактика», где мы поднимемся на крышу, увидим президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию и панораму на кавказские горы и два русла реки. В конце экскурсии по Горному кластеру посещается Прибрежный кластер. Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Важная информация:
- Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.
- Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере. Ориентировочное время отправления из Сочи — 10:00, из Адлера/Сириуса — 11:00.
- Обратите внимание: если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки на канатную дорогу. Как проходит экскурсия:в зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов, из них 4 часа — ваше свободное время на курортах; основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время; экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды поездка проходит на комфортабельном автобусе.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Дети до 14 лет
|1 900 ₽
|Дети до 6 лет без места
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Греческое подворье (посещение по желанию)
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Горная Олимпийская деревня
- Аллея флагов
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны
Что включено
- Подъем на канатной дороге до горной Олимпийской деревни
- Транспортные расходы
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед - от 600 руб. /чел.
- Родельбан - от 1450 руб. /чел.
- Культурно-этнографический центр «Моя Россия» - от 600 руб. /чел.
- Пача Мама - парк Альпак от 950 руб. /чел.
- За дополнительную плату можно выбрать подъем на канатной дороге: Роза Хутор пик, высота 2320 метров Н.У.М. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия») Роза Хутор пик + родельбан, высота 2320 метров Н.У.М. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи, Адлер КПП отеля или ближайшая остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Организационные детали
- Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна
- Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом
- Как проходит экскурсия?
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа - ваше свободное время на курортах
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Включено в стоимость:
- Подъем в курорте Роза Хутор на канатной дороге Олимпия до Горной Олимпийской деревни 1100 метров
- Транспортные расходы
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации
- Страховка
- Дополнительные расходы (по желанию):
- За дополнительную плату можно выбрать подъем на канатной дороге
- Роза Хутор пик, высота 2320 метров Н. У. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»)
- Роза Хутор пик+родельбан, высота 2320 метров Н. У. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан)
- Гид поможет определиться с выбором подъема, стоимость доплаты уточняйте у менеджера или экскурсовода. Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене
- Обед - от 600 руб. /чел
- Родельбан от 1450 руб. /чел
- Культурно-этнографический центр Моя Россия от 600 руб. /чел
- Пача Мама - парк Альпак от 950 руб. /чел
- Обратите внимание:
- Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки на канатную дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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