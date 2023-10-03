1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«В Хаски-центре, расположенном на высоте 1100 метров у Верхнего озера на горнолыжном курорте «Роза Хутор», можно будет пообщаться и сфотографироваться с дружелюбными собаками севера, а также прокатиться с ними вокруг озера»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
«Что вас ожидает: Горнолыжный спорт — это не только увлекательная активность, но и отличный способ провести время в горах на природе и поддержать физическую форму»
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
«Как освоить катание на лыжах или сноуборде за 2 часа тренировки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 октября 2023Великолепные дольмены и горнолыжные курорты Красной поляныУвидели все, что хотели и даже не много больше! Отличная поездка
- ООльга3 июля 2023Экскурсия для малоподвижной группы с бабушкой 76 лет и ребёнком 7 лет) Содержательно, дозировано, интересно. Денис помогал на наиболее сложных этапах
- PPospelova29 июня 2023Просто восторг:)) Ездила с детьми, 17 и 10 лет. Первый раз в Адлере и Красной Поляне, поэтому конечно хотелось охватить
- ММария9 февраля 2023Необыкновенно познавательно. Время пролетело очень быстро. И очень содержательно: Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Горнолыжные туры»
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