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справиться с волнениями и сомнениями. Поднялись на 2200 и прокатились на Эдельвейсе. Так что - вперёд к новым вершинам всем без ограничений. Корректировали маршрут, не все что заявлено посмотрели, но это было просто не возможно из-за времени и специфики группы))) Дорого? Да, не дёшево, но индивидуальный подход того стоит. Вперед! Денису спасибо