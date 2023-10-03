Горнолыжные туры – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Сочи, цены от 5 375 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«В Хаски-центре, расположенном на высоте 1100 метров у Верхнего озера на горнолыжном курорте «Роза Хутор», можно будет пообщаться и сфотографироваться с дружелюбными собаками севера, а также прокатиться с ними вокруг озера»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Индивидуальная
2 часа
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
«Что вас ожидает: Горнолыжный спорт — это не только увлекательная активность, но и отличный способ провести время в горах на природе и поддержать физическую форму»
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 090 за человека
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Мини-группа
2 часа
Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Начало: Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
«Как освоить катание на лыжах или сноуборде за 2 часа тренировки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Великолепные дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
    Увидели все, что хотели и даже не много больше! Отличная поездка
  • О
    Ольга
    3 июля 2023
    Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
    Экскурсия для малоподвижной группы с бабушкой 76 лет и ребёнком 7 лет) Содержательно, дозировано, интересно. Денис помогал на наиболее сложных этапах
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    справиться с волнениями и сомнениями. Поднялись на 2200 и прокатились на Эдельвейсе. Так что - вперёд к новым вершинам всем без ограничений. Корректировали маршрут, не все что заявлено посмотрели, но это было просто не возможно из-за времени и специфики группы))) Дорого? Да, не дёшево, но индивидуальный подход того стоит. Вперед! Денису спасибо

  • P
    Pospelova
    29 июня 2023
    Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
    Просто восторг:)) Ездила с детьми, 17 и 10 лет. Первый раз в Адлере и Красной Поляне, поэтому конечно хотелось охватить
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    максимально) Денис отлично услышал запрос и подстроил под нас экскурсию - обзорно посетили локации Красной Поляны, а вот больше времени уделили волшебным природным местам. Обед у водопада, прогулка по лесной тропе, подъёмник Эдельвейс, Родельбан👍 А в заключении пляж с белым песком в Сириусе👍 И конечно много деталей и легенд) Благодарю и рекомендую)

  • М
    Мария
    9 февраля 2023
    Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
    Необыкновенно познавательно. Время пролетело очень быстро. И очень содержательно: Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Горнолыжные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
  2. Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
  3. Всего за 2 часа научим кататься на лыжах или сноуборде. Групповой мастер-класс. От VIP инструкторов
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 375 до 12 090. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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