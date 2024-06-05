1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Здесь находится 36 горнолыжных трасс разного уровня сложности, современные канатные дороги и пункты проката зимнего снаряжения. В летнее время также находится немало желающих отдохнуть в горах Сочи. Прогулки по горным тропам и карнизам, отдых в экстрим-парке, полеты на параплане, пикники и фотосессии на фоне заснеженных вершин и цветущих рододендронов – самые очевидные идеи времяпрепровождения
В рамках прогулки на Розе Хутор обязательно нужно подняться на самый пик – высоту 2235 метров. Отсюда открывается великолепный вид на весь Кавказский хребет. Также можно прогуляться по Бзерпинскому карнизу, полюбоваться многовековыми ледниками и горными озерами. Авторские туры могут включать в себя поездки на квадроциклах или снегоходах, конные прогулки, медитации в горах. Независимо от того, в какое время года вы планируете посетить Розу Хутор, обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Солнце в горах Сочи особенно активно, поэтому даже зимой здесь можно с легкостью получить ожоги кожи. Отправляясь сюда летним вечером, обязательно возьмите теплые вещи. Разница в температуре между прибрежной полосой и горами может достигать 15 градусов. Также обязательно нужно учитывать и график работы канатной дороги, чтобы успеть вернуться в нижнюю часть курорта до ее остановки
История места берет свое начало в XIX столетии. До 2007 года на месте Розы Хутор был маленький поселок, в котором было буквально несколько домов. Всего за 7 лет он превратился в курорт мирового уровня. Во многом этому, конечно же, поспособствовала Олимпиада. В 2014 на территории Розы проходили соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту. Объекты Олимпийского наследия функционируют и по сей день. Часть из них доступна для посещения гостей. Название курорта было выбрано неслучайно. Оно происходит от фамилии местного жителя и уважаемого в поселении лесника – эстонца Адула Роза
Экскурсия на Розу Хутор не оставит равнодушными даже самых искушенных путешественников. Каждый гость здесь сможет найти занятие себе по душе. На нашем сайте вы можете изучить отзывы туристов и абонировать поездку в любой удобный день. К вашим услугам – опытнее гиды и экскурсоводы, которые помогут сделать путешествие действительно незабываемым!
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ННаталья5 июня 2024Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ТТатьяна1 июня 2024Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
- ИИрина1 июня 2024Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Роза Хутор»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Роза Хутор" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 350 до 18 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 6032 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Роза Хутор – популярный всесезонный курорт в горах Красной Поляны. Любой путешественник сможет найти экскурсию по душе: от неторопливых прогулок по горным тропам до активного отдыха, включающего в себя полеты на парапланах и спуску на родельбане. Кроме того, Роза Хутор является уникальной гастрономической площадкой, где можно насладиться кухнями разных народов мира. В нижней части курорта находится большое количество ресторанов на любой вкус!