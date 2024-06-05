Что посмотреть в Сочи на экскурсиях? Здесь находится 36 горнолыжных трасс разного уровня сложности, современные канатные дороги и пункты проката зимнего снаряжения. В летнее время также находится немало желающих отдохнуть в горах Сочи. Прогулки по горным тропам и карнизам, отдых в экстрим-парке, полеты на параплане, пикники и фотосессии на фоне заснеженных вершин и цветущих рододендронов – самые очевидные идеи времяпрепровождения

Советы к посещению В рамках прогулки на Розе Хутор обязательно нужно подняться на самый пик – высоту 2235 метров. Отсюда открывается великолепный вид на весь Кавказский хребет. Также можно прогуляться по Бзерпинскому карнизу, полюбоваться многовековыми ледниками и горными озерами. Авторские туры могут включать в себя поездки на квадроциклах или снегоходах, конные прогулки, медитации в горах. Независимо от того, в какое время года вы планируете посетить Розу Хутор, обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Солнце в горах Сочи особенно активно, поэтому даже зимой здесь можно с легкостью получить ожоги кожи. Отправляясь сюда летним вечером, обязательно возьмите теплые вещи. Разница в температуре между прибрежной полосой и горами может достигать 15 градусов. Также обязательно нужно учитывать и график работы канатной дороги, чтобы успеть вернуться в нижнюю часть курорта до ее остановки

Немного истории История места берет свое начало в XIX столетии. До 2007 года на месте Розы Хутор был маленький поселок, в котором было буквально несколько домов. Всего за 7 лет он превратился в курорт мирового уровня. Во многом этому, конечно же, поспособствовала Олимпиада. В 2014 на территории Розы проходили соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту. Объекты Олимпийского наследия функционируют и по сей день. Часть из них доступна для посещения гостей. Название курорта было выбрано неслучайно. Оно происходит от фамилии местного жителя и уважаемого в поселении лесника – эстонца Адула Роза