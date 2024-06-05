Экскурсии на Роза Хутор из Сочи

Найдено 57 экскурсий в категории «Роза Хутор» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Курорты Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800 за всё до 6 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
73 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200 за человека
Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
610 отзывов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000 за всё до 4 чел.
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
34 отзыва
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Сочи на экскурсиях?

Здесь находится 36 горнолыжных трасс разного уровня сложности, современные канатные дороги и пункты проката зимнего снаряжения. В летнее время также находится немало желающих отдохнуть в горах Сочи. Прогулки по горным тропам и карнизам, отдых в экстрим-парке, полеты на параплане, пикники и фотосессии на фоне заснеженных вершин и цветущих рододендронов – самые очевидные идеи времяпрепровождения

Советы к посещению

В рамках прогулки на Розе Хутор обязательно нужно подняться на самый пик – высоту 2235 метров. Отсюда открывается великолепный вид на весь Кавказский хребет. Также можно прогуляться по Бзерпинскому карнизу, полюбоваться многовековыми ледниками и горными озерами. Авторские туры могут включать в себя поездки на квадроциклах или снегоходах, конные прогулки, медитации в горах. Независимо от того, в какое время года вы планируете посетить Розу Хутор, обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Солнце в горах Сочи особенно активно, поэтому даже зимой здесь можно с легкостью получить ожоги кожи. Отправляясь сюда летним вечером, обязательно возьмите теплые вещи. Разница в температуре между прибрежной полосой и горами может достигать 15 градусов. Также обязательно нужно учитывать и график работы канатной дороги, чтобы успеть вернуться в нижнюю часть курорта до ее остановки

Немного истории

История места берет свое начало в XIX столетии. До 2007 года на месте Розы Хутор был маленький поселок, в котором было буквально несколько домов. Всего за 7 лет он превратился в курорт мирового уровня. Во многом этому, конечно же, поспособствовала Олимпиада. В 2014 на территории Розы проходили соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту. Объекты Олимпийского наследия функционируют и по сей день. Часть из них доступна для посещения гостей. Название курорта было выбрано неслучайно. Оно происходит от фамилии местного жителя и уважаемого в поселении лесника – эстонца Адула Роза

Местные экскурсоводы

Экскурсия на Розу Хутор не оставит равнодушными даже самых искушенных путешественников. Каждый гость здесь сможет найти занятие себе по душе. На нашем сайте вы можете изучить отзывы туристов и абонировать поездку в любой удобный день. К вашим услугам – опытнее гиды и экскурсоводы, которые помогут сделать путешествие действительно незабываемым!

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
    Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
    читать дальше

    и т. д. Побывали на источнике Нарзана, насладились видами гор, поднялись на Роза Пик… Мы задержались и Светлана с пониманием отнеслась к нам, т. к. мы были впервые в Сочи. Светлана легкая в общении, отлично владеет автомобилем, время в поездке пролетело незаметно за интересными рассказами и мы остались довольны! Мы благодарны Светлане за приятно проведанное время и хорошие впечатления! Рекомендую Светлану всем путешественникам, кто любит индивидуальные экскурсии или в кругу семьи, в кругу друзей.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Отличная экскурсия, все понравилось
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
    читать дальше

    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
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    всё время экскурсии. Автобус удобный и чистый. Забрали на остановке в указанное время, туда же и вернулись через 10 часов. Впечатлений масса. Ребенок тоже в восторге. Мы даже на родельбане с ней прокатились)) Рекомендую. И небольшой совет-берите с собой деньги: обед, подъемники и пр развлечения стоят много… Некоторые люди из нашей группы сильно удивлялись, что у них вдруг дополнительные расходы.

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
    Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Роза Хутор»

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  7. Юпшарский каньон
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  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Роза Хутор" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 350 до 18 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 6032 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Роза Хутор – популярный всесезонный курорт в горах Красной Поляны. Любой путешественник сможет найти экскурсию по душе: от неторопливых прогулок по горным тропам до активного отдыха, включающего в себя полеты на парапланах и спуску на родельбане. Кроме того, Роза Хутор является уникальной гастрономической площадкой, где можно насладиться кухнями разных народов мира. В нижней части курорта находится большое количество ресторанов на любой вкус!
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