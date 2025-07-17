Мои заказы

Хоста: субтропические каньоны и Воронцовская пещера

Эта экскурсия к Воронцовским пещерам и двум каньонам познакомит вас с уникальной природой Сочи: реликтовыми растениями, древними известняковыми глыбами и живописными ущельями. Гид-спелеолог проведет по гротам и тоннелям, рассказывая древние легенды и научные факты.
5
16 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Эта экскурсия — путешествие вглубь веков — познакомит вас с Воронцовской пещерой, уникальной подземной системой, расположенной в глубине биосферного заповедника. Здесь вы увидите сталагмит возрастом 1 миллион лет, а также живописные каньоны Новолишенский и Чертовы Ворота, которые поразят своей красотой. Гид-спелеолог проведет вас по гротам и тоннелям, расскажет древние легенды и познакомит с интересными научными фактами. Благодаря удобному расположению среди гор Большого Кавказского хребта, Сочи может похвастаться уникальными природными зонами. Здесь растет самый северный в мире чай, а в субтропических зарослях встречаются редкие локальные виды растений. Горы же скрывают глыбы известняка, замерзшие реки и каменные колонны. Всё это вы сможете увидеть на экскурсии к Воронцовским пещерам и трем каньонам.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Чертовы ворота
  • Новалишенское ущелье
  • Воронцовская пещера
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Доплата из Красной поляны - 4000 руб. (за группу) в одну сторону
  • Доплата из Адлера - 3000 руб. (за группу) в одну сторону, обратно оплата почасовая 3000 руб. /час
  • Вход в Воронцовскую пещеру - 500 руб.
  • Вход в Хостинский нац. парк - 250 руб.
  • Каждый дополнительный час - 3000 руб.
Место начала и завершения?
Там где вы живете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В
Виктория
17 июл 2025
Экскурсия оставила отличные впечатления! Особенно хотелось бы выделить прекрасное проведение данной индивидуальной экскурсии Александром. Очень интересно рассказывает про историю самого города и показывает просто обалденные места, которые мы обязательно посетим ещё раз. Благодарим всей душой!
А
Андрей
21 июн 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный гид Олеся показала удивительные, уникальные места, которые доводится увидеть не каждому туристу. Рассказ гида был приятен, интересен и информативен.
Особое приятное впечатление оставил шикарный, просторный автомобиль! Отличная шумоизоляция, многозонный климат-контроль, чистота и комфорт сделали поездку особенно приятной! Спасибо!
Л
Людмила
6 июн 2025
Спасибо за экскурсию. Все прошло 👍
О
Ольга
21 окт 2024
С большим желанием оставляем отзыв на этом сайте о гиде Олесе. В Сочи обратились к многим гидам, но вести в Хосту все отказались. Олеся любезно согласилась и показала нам много
читать дальше

интересных мест: почти три часа у нас ушло на посещение каньона Белые скалы, там очень красиво и живописно. Потом мы отправились в Воронцовскую пещеру, дорога до которой отдельная история - это пару км. с подъемом в горочку, но пещера того стоит, все залы с подсветкой и местным гидом-спелеологом, завораживает подземное царство. Олеся все очень правильно спланировала, после Белых скал и Воронцовский пещеры силы были уже на исходе, но каньон Чертовы ворота и Новалишенское ущелье…. полный релакс. Спасибо Олесе за интересную экскурсию, всем рекомендуем, гид проверенный!!

А
Алла
19 окт 2024
Берите только индивидуальную экскурсию!!! Гид Олеся знает все про Сочи, район Хосты просто бомба. На общем семейном собрании выбрали гида и не прогадали. Нас 6 человек и выбор был или
читать дальше

на большом автобусе, а он до пещеры не едет или индивидуально, выбрали последний. Олеся нас встретила прям у входа гос. Жемчужина и мы отправились в хосту. Машина супер, удобная, ухоженная – для меня это важно. Сама экскурсия, подача информации на высоте. Вся семья довольна.

А
Анжелика
12 окт 2024
Благодарны гиду за уделенное нам время в Хосте, целых 7 часов получилось. Хоста – это просто сказка, пещеры, каньоны, красивые речки. Прогулялись по зарослям самшита, завораживает. Очень вкусно нас накормили в Новалищенском ущелье, шашлычок из баранины и хачапур круглый – вкусняшка. Олеся нас угостила своим вином из Абхазии, очень вкусное. Спасибо.
Л
Лилия
2 окт 2024
5 октября брали экскурсию по Хосте с гидом Олесей. Мы были с мужем вдвоем и нам хотелось посмотреть пещеру. Гид приехала за нами вовремя, авто чистое, водит умело. Узнали очень
читать дальше

много о растениях Сочи и немного истории этого края. Внезапно на экскурсии начался дождь и нам Олеся сразу выдала зонтики, промокнуть не успели. В самой пещере экскурсию проводили местные ребята (хозяева пещеры), настоящие знатоки, у самой пещеры организована поляна для перекуса, тут вам и шашлык, чай на дровах из термоса, очень колоритно было и атмосферно. Спасибо Олесе.

О
Олег
21 авг 2024
По рекомендации наших друзей брали гида Олесю. Экскурсия в каньоны с посещением большой пещеры. В каньоне Чертовы ворота мы все искупались, в Навалишенском ущелье у нас был обед с местной кухней и шикарным самшитовым лесом. Мы под впечатлением до сих пор от экскурсии. Гид – мастер своего дела. Рекомендуем однозначно.
А
Андрей
13 авг 2024
Отдыхали в августе в Хосте с детьми. Все вокруг обошли, а вот до пещеры решили взять гида Олесю и не прогадали. Как интересно она рассказывала про эти места, ехать прилично
читать дальше

и потом еще маршбросок до самой пещеры. Там сама дорога завораживает, делали остановку на чайной плантации, вышли из машины и Олеся нам все рассказала про чай. (Мы оказывается так много чего не знали). Там по дороге маленькая кафешка, хачапур был зачетный. Нам все понравилось.

М
Мария
2 авг 2024
Долго искали с кем поехать в Хосту, многие из за дождя гиды нам отказали, но когда обратились к Олесе - нам повезло. Душевный и жизнерадостный гид, очень много всего знает.
читать дальше

Показала нам три каньона и напоследок посетили Воронцовскую пещеру. Заранее нас предупредила, что будет скользко и мы одели удобную обувь. Маршрут интересный и сама пещера вдохновила, сталагмит один миллион лет!!! Олесе респект.

И
Илья
12 июл 2024
Интересная экскурсия в глубь веков. Дети просили пещеру, и Олеся с этой задачей справилась. Маршрут такой себе, 1,5км идти под наклоном в горочку до пещеры, но она того стоит. В самой пещере местные ребята спелеологи нам все рассказали и провели нас. Дети остались довольны. Гида рекомендуем.
Л
Леонид
10 июл 2024
Очень вежливый гид Олеся. Автомобиль водит аккуратно. Много рассказала об истории Сочи, много показала красивых мест. Потрясла пещера, большая и красивая. Будем рекомендовать всем своим друзьям. В следующий отпуск обязательно воспользуемся именно её услугами!
С
Сергей
16 июн 2024
Очень все понравилось, брали семьей экскурсию в Воронцовскую пещеру и каньоны. Дети пищали, мы с женой в восторге. 6 часов пролетели как одно мгновение, получили много новых знаний о Сочи. Спасибо.
В
Вероника
14 июн 2024
Олеся — идеальный гид!! Останавливалась там, где нужно, красивейшие места, фотки получились суперские. Отлично чувствует атмосферу, с ней комфортно общаться и получать ответы на все вопросы. Провели с ней два замечательных дня по Сочи и один день посвятили Абхазии. Теперь будем рекомендовать всем друзьям, которые едут в Сочи.
А
Алла
28 мая 2024
Олеся, замечательный человек, прекрасный экскурсовод, краевед, очень любящий свой город, уважающий при этом мнение экскурсантов, отзывчива к проблемам, у нас были проблемы с гостиницей, она все решила, огромное ей за это спасибо. Душевна, прекрасно водит авто, при этом еще и ведет экскурсию. Огромное ей спасибо.

Входит в следующие категории Сочи

