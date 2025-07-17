В Виктория Экскурсия оставила отличные впечатления! Особенно хотелось бы выделить прекрасное проведение данной индивидуальной экскурсии Александром. Очень интересно рассказывает про историю самого города и показывает просто обалденные места, которые мы обязательно посетим ещё раз. Благодарим всей душой!

А Андрей Замечательная экскурсия! Прекрасный гид Олеся показала удивительные, уникальные места, которые доводится увидеть не каждому туристу. Рассказ гида был приятен, интересен и информативен.

Особое приятное впечатление оставил шикарный, просторный автомобиль! Отличная шумоизоляция, многозонный климат-контроль, чистота и комфорт сделали поездку особенно приятной! Спасибо!

Л Людмила Спасибо за экскурсию. Все прошло 👍

О Ольга читать дальше интересных мест: почти три часа у нас ушло на посещение каньона Белые скалы, там очень красиво и живописно. Потом мы отправились в Воронцовскую пещеру, дорога до которой отдельная история - это пару км. с подъемом в горочку, но пещера того стоит, все залы с подсветкой и местным гидом-спелеологом, завораживает подземное царство. Олеся все очень правильно спланировала, после Белых скал и Воронцовский пещеры силы были уже на исходе, но каньон Чертовы ворота и Новалишенское ущелье…. полный релакс. Спасибо Олесе за интересную экскурсию, всем рекомендуем, гид проверенный!! С большим желанием оставляем отзыв на этом сайте о гиде Олесе. В Сочи обратились к многим гидам, но вести в Хосту все отказались. Олеся любезно согласилась и показала нам много

А Алла читать дальше на большом автобусе, а он до пещеры не едет или индивидуально, выбрали последний. Олеся нас встретила прям у входа гос. Жемчужина и мы отправились в хосту. Машина супер, удобная, ухоженная – для меня это важно. Сама экскурсия, подача информации на высоте. Вся семья довольна. Берите только индивидуальную экскурсию!!! Гид Олеся знает все про Сочи, район Хосты просто бомба. На общем семейном собрании выбрали гида и не прогадали. Нас 6 человек и выбор был или

А Анжелика Благодарны гиду за уделенное нам время в Хосте, целых 7 часов получилось. Хоста – это просто сказка, пещеры, каньоны, красивые речки. Прогулялись по зарослям самшита, завораживает. Очень вкусно нас накормили в Новалищенском ущелье, шашлычок из баранины и хачапур круглый – вкусняшка. Олеся нас угостила своим вином из Абхазии, очень вкусное. Спасибо.

Л Лилия читать дальше много о растениях Сочи и немного истории этого края. Внезапно на экскурсии начался дождь и нам Олеся сразу выдала зонтики, промокнуть не успели. В самой пещере экскурсию проводили местные ребята (хозяева пещеры), настоящие знатоки, у самой пещеры организована поляна для перекуса, тут вам и шашлык, чай на дровах из термоса, очень колоритно было и атмосферно. Спасибо Олесе. 5 октября брали экскурсию по Хосте с гидом Олесей. Мы были с мужем вдвоем и нам хотелось посмотреть пещеру. Гид приехала за нами вовремя, авто чистое, водит умело. Узнали очень

О Олег По рекомендации наших друзей брали гида Олесю. Экскурсия в каньоны с посещением большой пещеры. В каньоне Чертовы ворота мы все искупались, в Навалишенском ущелье у нас был обед с местной кухней и шикарным самшитовым лесом. Мы под впечатлением до сих пор от экскурсии. Гид – мастер своего дела. Рекомендуем однозначно.

А Андрей читать дальше и потом еще маршбросок до самой пещеры. Там сама дорога завораживает, делали остановку на чайной плантации, вышли из машины и Олеся нам все рассказала про чай. (Мы оказывается так много чего не знали). Там по дороге маленькая кафешка, хачапур был зачетный. Нам все понравилось. Отдыхали в августе в Хосте с детьми. Все вокруг обошли, а вот до пещеры решили взять гида Олесю и не прогадали. Как интересно она рассказывала про эти места, ехать прилично

М Мария читать дальше Показала нам три каньона и напоследок посетили Воронцовскую пещеру. Заранее нас предупредила, что будет скользко и мы одели удобную обувь. Маршрут интересный и сама пещера вдохновила, сталагмит один миллион лет!!! Олесе респект. Долго искали с кем поехать в Хосту, многие из за дождя гиды нам отказали, но когда обратились к Олесе - нам повезло. Душевный и жизнерадостный гид, очень много всего знает.

И Илья Интересная экскурсия в глубь веков. Дети просили пещеру, и Олеся с этой задачей справилась. Маршрут такой себе, 1,5км идти под наклоном в горочку до пещеры, но она того стоит. В самой пещере местные ребята спелеологи нам все рассказали и провели нас. Дети остались довольны. Гида рекомендуем.

Л Леонид Очень вежливый гид Олеся. Автомобиль водит аккуратно. Много рассказала об истории Сочи, много показала красивых мест. Потрясла пещера, большая и красивая. Будем рекомендовать всем своим друзьям. В следующий отпуск обязательно воспользуемся именно её услугами!

С Сергей Очень все понравилось, брали семьей экскурсию в Воронцовскую пещеру и каньоны. Дети пищали, мы с женой в восторге. 6 часов пролетели как одно мгновение, получили много новых знаний о Сочи. Спасибо.

В Вероника Олеся — идеальный гид!! Останавливалась там, где нужно, красивейшие места, фотки получились суперские. Отлично чувствует атмосферу, с ней комфортно общаться и получать ответы на все вопросы. Провели с ней два замечательных дня по Сочи и один день посвятили Абхазии. Теперь будем рекомендовать всем друзьям, которые едут в Сочи.