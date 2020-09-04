2 отзыва оставили туристы

Путешествие по Сочинскому национальному парку предлагает уникальную возможность исследовать Царский каньон и таинственные пещеры. В окружении живописного леса, вы сможете насладиться видами с высоты и искупаться в горной реке.



Посещение Пионерской и Партизанской пещер откроет вам подземные тайны и позволит почувствовать себя спелеологом. Узнайте о стоянке древних людей и легендах о Красных партизанах. Экскурсия для физически подготовленных людей, трансфер включен

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и ограниченный доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.