2 отзыва оставили туристы

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Царский каньон и таинственные пещеры

Впечатлиться природной красотой Краснодарского края и услышать местные легенды

5
2 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Приглашаю в путешествие по заповедному миру Сочинского национального парка! Вас ждут покрытые мхом отвесные скалы каньона, заросли папоротника, укутанная туманной дымкой ледяная река и древние пещеры.

А также увлекательные рассказы о прошлом и настоящем этих невероятных мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 6 500 ₽ за экскурсию

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Царский каньон и таинственные пещеры
Царский каньон и таинственные пещеры

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи
Царский каньон расположен в потрясающе живописном месте: у реки и в окружении заповедного леса, состоящего из тиса, дуба, каштана, бука и орешника. Вы насладитесь его видами с высоты и, по желанию, искупаетесь в его освежающей горной воде. А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители.

Секреты местных пещер
Вы посетите две пещеры: Пионерскую и Партизанскую. Рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты, прикоснетесь к подземным тайнам планеты и почувствуете себя настоящими спелеологами! А еще узнаете, в какой из пещер была обнаружена стоянка племени первобытных людей эпохи палеолита и неолита и действительно ли во времена Гражданской войны здесь укрывались и спрятали клад Красные партизаны.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Протяженность маршрута — 6 километров, сложность средняя, маршрут для физически подготовленных людей
  • Дополнительно оплачивается вход в Сочинский национальный парк 🌳 — 100 руб. /чел
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Царский каньон и таинственные пещеры
Царский каньон и таинственные пещеры
Царский каньон и таинственные пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
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2 отзыва оставили туристы

2 августа 2020
Нашего гида Александра можно считать образцом проводника по маршруту «Царский каньон». Потомственный спелеолог, обладающий глубокими знаниями, спецификой, нюансами прохождения пути, профессионально погрузил нас в тему спелеологии. Его личные качества: спокойствие, уравновешенность, взвешенные и продуманные решения, эмпатия, доброта и отзывчивость помогли нам уверенно от начала и до конца пройти этот интересный и непростой для нас маршрут. Александр подробно инструктировал нас, как преодолевать то или иное препятствие, проговаривал пошагово прохождение препятствий, контролировал наше самочувствие, настрой, оказывал необходимую помощь буквально на каждом отрезке нашего пути. Александр также, как и мы, с мужем, любит природу и относится к ней с огромным уважением. Его сюрпризы на пути следования - послушать голос пещеры или искупаться в горной речке- были для нас неожиданными открытиями красоты и тайны окружающего нас мира. Будем рады новой встрече с Александром. Готовы покорять вместе любые маршруты!!!
30 июня 2020
Отличный маршрут, именно как предполагали. За красотой нужно пройти, будьте готовы к диким тропкам, лесенкам вверх и преодолению склонов; ну и конечно невероятным видам каньона, где в другие сезоны прямо по вашему маршруту течёт бурная река, гулким пещерам, где без фонарика не видно собственной руки, к тишине и одновременно шуму природы, где человек только гость, а не владелец. Спасибо Сергею, был прекрасным проводником по тайным тропкам - если бы он не говорил, что вот тут можно пройти - никогда бы не увидела там путь. До этого в такие пешие мини-походы не ходили, но было вполне по силам. Под конец, конечно, мышцы гудят, но это скорее приятная усталость. Очень советую, красота природы того стоит

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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