2 отзыва оставили туристы

Путешествие по Сочинскому национальному парку предлагает уникальную возможность исследовать Царский каньон и таинственные пещеры. В окружении живописного леса, вы сможете насладиться видами с высоты и искупаться в горной реке.
Посещение Пионерской и Партизанской пещер откроет вам подземные тайны и позволит почувствовать себя спелеологом. Узнайте о стоянке древних людей и легендах о Красных партизанах. Экскурсия для физически подготовленных людей, трансфер включен
Посещение Пионерской и Партизанской пещер откроет вам подземные тайны и позволит почувствовать себя спелеологом. Узнайте о стоянке древних людей и легендах о Красных партизанах. Экскурсия для физически подготовленных людей, трансфер включен
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды каньона
- 🕵️♂️ Тайны древних пещер
- 🏞️ Природа Сочинского парка
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🚌 Включенный трансфер
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Царский каньон
- Пионерская пещера
- Партизанская пещера
Описание экскурсии
Идиллические пейзажи
Царский каньон расположен в потрясающе живописном месте: у реки и в окружении заповедного леса, состоящего из тиса, дуба, каштана, бука и орешника. Вы насладитесь его видами с высоты и, по желанию, искупаетесь в его освежающей горной воде. А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители.
Секреты местных пещер
Вы посетите две пещеры: Пионерскую и Партизанскую. Рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты, прикоснетесь к подземным тайнам планеты и почувствуете себя настоящими спелеологами! А еще узнаете, в какой из пещер была обнаружена стоянка племени первобытных людей эпохи палеолита и неолита и действительно ли во времена Гражданской войны здесь укрывались и спрятали клад Красные партизаны.
Организационные детали
- Трансфер включен в стоимость
- Протяженность маршрута — 6 километров, сложность средняя, маршрут для физически подготовленных людей
- Дополнительно оплачивается вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Как же нам хочется поделиться эмоциями по поводу данной экскурсии!!! 😱😱 Нас было 4 человека, экскурсию вёл Антон)) хочется сказать следующее: это была самая запоминающаяся и невероятная экскурсия в нашей
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О
Нашего гида Александра можно считать образцом проводника по маршруту «Царский каньон». Потомственный спелеолог, обладающий глубокими знаниями, спецификой, нюансами прохождения пути, профессионально погрузил нас в тему спелеологии. Его личные качества: спокойствие,
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Отличный маршрут, именно как предполагали. За красотой нужно пройти, будьте готовы к диким тропкам, лесенкам вверх и преодолению склонов; ну и конечно невероятным видам каньона, где в другие сезоны прямо
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