2 отзыва оставили туристы

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Царский каньон и таинственные пещеры

Увлекательное путешествие по Сочинскому парку: каньоны, пещеры и легенды. Подходит для активных и любознательных
Путешествие по Сочинскому национальному парку предлагает уникальную возможность исследовать Царский каньон и таинственные пещеры. В окружении живописного леса, вы сможете насладиться видами с высоты и искупаться в горной реке.

Посещение Пионерской и Партизанской пещер откроет вам подземные тайны и позволит почувствовать себя спелеологом. Узнайте о стоянке древних людей и легендах о Красных партизанах. Экскурсия для физически подготовленных людей, трансфер включен
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды каньона
  • 🕵️‍♂️ Тайны древних пещер
  • 🏞️ Природа Сочинского парка
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 🚌 Включенный трансфер

Лучшее время для посещения

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мар
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май
июн
июл
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сен
окт
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Царский каньон и таинственные пещеры
Царский каньон и таинственные пещеры
Царский каньон и таинственные пещеры

Что можно увидеть

  • Царский каньон
  • Пионерская пещера
  • Партизанская пещера

Описание экскурсии

Идиллические пейзажи

Царский каньон расположен в потрясающе живописном месте: у реки и в окружении заповедного леса, состоящего из тиса, дуба, каштана, бука и орешника. Вы насладитесь его видами с высоты и, по желанию, искупаетесь в его освежающей горной воде. А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители.

Секреты местных пещер

Вы посетите две пещеры: Пионерскую и Партизанскую. Рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты, прикоснетесь к подземным тайнам планеты и почувствуете себя настоящими спелеологами! А еще узнаете, в какой из пещер была обнаружена стоянка племени первобытных людей эпохи палеолита и неолита и действительно ли во времена Гражданской войны здесь укрывались и спрятали клад Красные партизаны.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Протяженность маршрута — 6 километров, сложность средняя, маршрут для физически подготовленных людей
  • Дополнительно оплачивается вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Как же нам хочется поделиться эмоциями по поводу данной экскурсии!!! 😱😱 Нас было 4 человека, экскурсию вёл Антон)) хочется сказать следующее: это была самая запоминающаяся и невероятная экскурсия в нашей
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жизни! Спасибо огромное Сергею и Антону за полное описание предстоящего, а именно: какие нужно взять приспособления с собой, как одеться, к чему быть готовыми.
Экскурсия было достаточно сложная, подъемы и спуски по горам, водные преграды, подъемы и спуски при помощи веревки… все это по-началу приводило нас в шок 😱 но это того стоило! Нам открывались такие нереальные виды, такие шикарные ландшафты!
Целый день мы провели в горах, лазили в пещеры и, не без помощи Антона, преодолевали свои страхи, за что ему отдельное огромнейшее спасибо!! 🙏🙏 В конце экскурсии Антон напоил нас горячим чаем, угостил бутербродами и все это «не отходя от кассы», то есть прямо у Царских Ворот! Просто великолепно!!! 🙈 Я очень советую всем набраться сил и посетить, по возможности, данную экскурсию, не пожалеете!!!

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О
Нашего гида Александра можно считать образцом проводника по маршруту «Царский каньон». Потомственный спелеолог, обладающий глубокими знаниями, спецификой, нюансами прохождения пути, профессионально погрузил нас в тему спелеологии. Его личные качества: спокойствие,
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уравновешенность, взвешенные и продуманные решения, эмпатия, доброта и отзывчивость помогли нам уверенно от начала и до конца пройти этот интересный и непростой для нас маршрут. Александр подробно инструктировал нас, как преодолевать то или иное препятствие, проговаривал пошагово прохождение препятствий, контролировал наше самочувствие, настрой, оказывал необходимую помощь буквально на каждом отрезке нашего пути. Александр также, как и мы, с мужем, любит природу и относится к ней с огромным уважением. Его сюрпризы на пути следования - послушать голос пещеры или искупаться в горной речке- были для нас неожиданными открытиями красоты и тайны окружающего нас мира. Будем рады новой встрече с Александром. Готовы покорять вместе любые маршруты!!!

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Анастасия
Отличный маршрут, именно как предполагали. За красотой нужно пройти, будьте готовы к диким тропкам, лесенкам вверх и преодолению склонов; ну и конечно невероятным видам каньона, где в другие сезоны прямо
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по вашему маршруту течёт бурная река, гулким пещерам, где без фонарика не видно собственной руки, к тишине и одновременно шуму природы, где человек только гость, а не владелец.
Спасибо Сергею, был прекрасным проводником по тайным тропкам - если бы он не говорил, что вот тут можно пройти - никогда бы не увидела там путь. До этого в такие пешие мини-походы не ходили, но было вполне по силам. Под конец, конечно, мышцы гудят, но это скорее приятная усталость. Очень советую, красота природы того стоит

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