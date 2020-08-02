2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи

Царский каньон расположен в потрясающе живописном месте: у реки и в окружении заповедного леса, состоящего из тиса, дуба, каштана, бука и орешника. Вы насладитесь его видами с высоты и, по желанию, искупаетесь в его освежающей горной воде. А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители.

Секреты местных пещер

Вы посетите две пещеры: Пионерскую и Партизанскую. Рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты, прикоснетесь к подземным тайнам планеты и почувствуете себя настоящими спелеологами! А еще узнаете, в какой из пещер была обнаружена стоянка племени первобытных людей эпохи палеолита и неолита и действительно ли во времена Гражданской войны здесь укрывались и спрятали клад Красные партизаны.

Организационные детали