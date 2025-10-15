Этот маршрут подойдёт тем, кто приехал в Сочи ненадолго, но хочет увидеть Абхазию и по-настоящему прочувствовать её.
В программе — лучшие локации: от набережной Гагры до горных озёр, от колоннады до ущелий и каньонов, где природа раскрывается во всей своей мощи. И конечно, интересные рассказы для полного погружения в культуру и историю Апсны.
Описание экскурсии
За один день вы увидите и почувствуете самое важное:
- Узнаете об истории региона — от древности до 20 века, без лишней теории и академизма.
- Увидите знаковые и потаённые места, которые редко попадают в стандартные маршруты.
- Насладитесь красотой природы: каньоны, водопады, бирюзовые реки и сказочные леса.
- Получите кадры, которые захочется пересматривать — гид поможет с локациями и фотографиями.
- При желании попробуете настоящую абхазскую кухню и домашнее вино.
Маршрут и тайминг поездки
- 9:00 — выезд из Сочи.
- 10:30 — Колоннада и набережная Гагры.
- 11:00 — Бзыбское ущелье.
- 11:30 — «Немецкий» мост.
- 12:00 — Юпшарский каньон.
- 12:30 — Чобгарский карниз / «Прощай, Родина».
- 13:00 — Озеро Рица.
- 14:00 — Стеклянный мост / обед в ресторане (по желанию).
- 15:00 — Голубое озеро.
- 15:30 — самшитовая роща.
- 16:00 — отправление в обратный путь.
Организационные детали
- Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете.
- В стоимость не входит питание и входные билеты в Рицинский национальный парк (700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский от 8 до 12 лет, дети до 8 лет бесплатно).
- Детям бесплатно предоставляем детские кресла.
- Во время поездки оказываем бесплатное фотосопровождение.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 49 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю! О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
15 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно. Организация тоже понравилась: забрали от гостиницы и вернули туда же.
Д
Дарина
21 авг 2025
Впервые ездили всей семьей в Абхазия и решили сразу на экскурсию 😻Все прошло отлично! Гид очень интересно рассказывал, истории интересные, факты о современный и старой Абхазии⛰️Природа 1000/10, виды нереальные! Забрали
