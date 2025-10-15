Мои заказы

Из Сочи в Абхазию - за яркими впечатлениями

Насладиться пейзажами и атмосферой черноморского юга
Этот маршрут подойдёт тем, кто приехал в Сочи ненадолго, но хочет увидеть Абхазию и по-настоящему прочувствовать её.

В программе — лучшие локации: от набережной Гагры до горных озёр, от колоннады до ущелий и каньонов, где природа раскрывается во всей своей мощи. И конечно, интересные рассказы для полного погружения в культуру и историю Апсны.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

За один день вы увидите и почувствуете самое важное:

  • Узнаете об истории региона — от древности до 20 века, без лишней теории и академизма.
  • Увидите знаковые и потаённые места, которые редко попадают в стандартные маршруты.
  • Насладитесь красотой природы: каньоны, водопады, бирюзовые реки и сказочные леса.
  • Получите кадры, которые захочется пересматривать — гид поможет с локациями и фотографиями.
  • При желании попробуете настоящую абхазскую кухню и домашнее вино.

Маршрут и тайминг поездки

  • 9:00 — выезд из Сочи.
  • 10:30 — Колоннада и набережная Гагры.
  • 11:00 — Бзыбское ущелье.
  • 11:30 — «Немецкий» мост.
  • 12:00 — Юпшарский каньон.
  • 12:30 — Чобгарский карниз / «Прощай, Родина».
  • 13:00 — Озеро Рица.
  • 14:00 — Стеклянный мост / обед в ресторане (по желанию).
  • 15:00 — Голубое озеро.
  • 15:30 — самшитовая роща.
  • 16:00 — отправление в обратный путь.

Организационные детали

  • Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете.
  • В стоимость не входит питание и входные билеты в Рицинский национальный парк (700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский от 8 до 12 лет, дети до 8 лет бесплатно).
  • Детям бесплатно предоставляем детские кресла.
  • Во время поездки оказываем бесплатное фотосопровождение.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 49 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю! О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города
и множество уникальных мест в Сочи и Абхазии. Вместе с командой таких же опытных и увлечённых своим делом гидов готов с радостью показать необычные локации города и окрестностей. Также могу устроить фотосессию или провести винный тур по югу России.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
15 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно. Организация тоже понравилась: забрали от гостиницы и вернули туда же.
Д
Дарина
21 авг 2025
Впервые ездили всей семьей в Абхазия и решили сразу на экскурсию 😻Все прошло отлично! Гид очень интересно рассказывал, истории интересные, факты о современный и старой Абхазии⛰️Природа 1000/10, виды нереальные! Забрали
нас с жд, заранее обговорили время нашего приезда для удобства, машина была очень комфортная, привезли нас четко по времени на жд. Спасибо за отличную организацию и прекрасную экскурсию мы влюбились в Абхазию 🫶🏻

Входит в следующие категории Сочи

