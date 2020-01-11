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  4. Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи

Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей

Антон
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Антон – ваш гид
В союзе полуразрушенных сооружений и природы есть своя эстетика.

Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места.

Заброшенная станция Псырцха на берегу реки, византийский храм Амбара, пансионат «Грузия» и дворец князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля.
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи

Что вас ожидает

От древних святынь до советского наследия
Наш маршрут охватит интереснейшие локации:

  • Храм Амбара — полуразрушенная византийская базилика поразит энергетикой и умиротворённостью.
  • Беслетский мост — вы узнаете, сколько веков существует это сооружение, и сможете сделать красивые фотографии.
  • Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь постройкой в стиле модерн, поймёте, что было в ней в советские времена, и прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.
  • Первую гидроэлектростанцию — вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии.
  • Пансионат «Грузия» — образец архитектуры хрущевского периода. Вы полюбуетесь видом с террасы и услышите о судьбе этой постройки.
  • Золотой берег — это живописные пляжи в Гудаутском районе, которые в советскую эпоху считались элитными. Вы совершите променад у моря и отдохнёте, созерцая абхазские красоты.
  • Заброшенная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.

Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.

«Абхазский дзен», или всё о жителях страны
«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед ~ 600 рублей с человека, кофе в «Брехаловке» — 25 рублей/чашка.
  • Экскурсия проходит на автомобиле. Я заберу вас из отеля в Сочи и привезу обратно.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
В Абхазии мы уже были ранее: в составе большой группы проехались по общеизвестным местам - колоннада Гагры, Пицунда, Афон, Псырцха и, конечно, всякие пасеки-дегустации. Страна очень понравилась, но хотелось менее попсовых достопримечательностей без толпы людей вокруг и впаривания мёда и чачи. Такой запрос и озвучили Антону перед экскурсией.
Антон учёл наши пожелания, провез по таким местам, куда мы сами не попали бы. Озвучивать не буду, т.к., возможно, это его ноу-хау) Показал и прекрасную природу, и красоту пост-советского урбанистического упадка, как мы и просили. Рассказал интересные факты и истории из личной практики. Кроме того, отмечу пунктуальность и водительскую аккуратность (для меня важно).
Поездка очень понравилась, немного омрачила ее погода - весь день накрапывал дождь, было сыро и зябко, но тут уж ничего не поделаешь - начало января. В следующий раз приедем тёплой весной, хочется увидеть Страну души в цвету.
Спасибо, Антон!
24 ноября 2019
Большое спасибо Антону за потрясающую экскурсию по Абхазии! Рекомендуем гида для тех, кто любит нестандартный подход к путешествиям и «непопсовые» места.
Антон рассказал много интересных историй о прошлом и настоящем этой страны, угостил вкусным кофе, помог купить сезонные фрукты по хорошей цене. Но самое главное, он смог подстроиться под все наши пожелания, потому что были мы в Абхазии не первый раз.
P.S. А ещё у Антона очень приятный тембр голоса, что важно при длительных поездках)
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид учел все пожелания. Самое неприятное было на границе - очередь на паспортный контроль. Но это от гида не зависит.
Sergey
3 ноября 2019
Благодарим Антона за великолепную экскурсию! Антон встретил нас в 7 утра у гостиницы, без проблем согласился к нам двоим добавить ещё одного человечка, и после прохождения границы ближе к 8 утра мы были уже в Абхазии. Погода весь день пыталась преподносить нам дождливые сюрпризы, но Антон настолько грамотно варьировал маршрут, что где-то мы убегали от дождя, а где-то этот дождь добавлял антуража экскурсии. Помимо обязательного посещения озера Рица мы побывали на одном из местных рынков, посетили пансионат "Грузия", дачу Лакобы, вдоволь налюбовались природными красотами, порой очень неожиданными, посмотрели на древние храмы, увидели заброшенную станцию Псырцха. Естественно, попробовали местные вкусности и получили от Антона ответа на все заданные нами вопросы по истории Абхазии, местному менталитету и текущей ситуации в стране.
Ещё раз огромное спасибо Антону! С удовольствием вернёмся в Абхазию, так как за один день посмотреть даже половину интересных мест здесь не представляется возможным, а рассказы Антона позволяют проникнуться атмосферой в полной мере

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