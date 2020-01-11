От древних святынь до советского наследия
Наш маршрут охватит интереснейшие локации:
Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.
«Абхазский дзен», или всё о жителях страны
«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.