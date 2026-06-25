В союзе старинных сооружений и природы есть своя эстетика. Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места.
Железнодорожная станция СССР Псырцха, превратившаяся в кафе, византийский храм Амбара, пансионат «Скала» и парк дворца князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны Души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
Железнодорожная станция СССР Псырцха, превратившаяся в кафе, византийский храм Амбара, пансионат «Скала» и парк дворца князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны Души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
Описание экскурсии
От древних святынь до советского наследия
Наш маршрут охватит интереснейшие локации:
- Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители. Она поразит энергетикой и умиротворённостью. Здесь же прокатимся на самых фотогеничных качелях Абхазии.
- Беслетский мост. В тени столетнего ореха вы услышите древнюю легенду о том, почему построили этот 800-летний мост, самый старый на Кавказе, и как он смог пережить несколько эпох.
- Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь видом на постройку в стиле модерн. Узнаете любовную легенду о том, как Николай Николаевич Смецкой построил для своей супруги дворец из 365 комнат. Прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.
- Первая гидроэлектростанция — вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии.
- Пансионат «Скала», утопающий в зелени пуэрарии. Он объединил в себе дореволюционные замки царских вельмож и советские корпуса. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке. А также сфотографируетесь на уже ставшем знаменитом балконе Джульетты в особняке самарского врача Эриха Эрна.
- Смотровая на Сухумской горе. Здесь посмотрим на город в закатном свете. Вы услышите историю, почему местные называют эту гору фуникулёром.
- Набережная Сухума. Погрузитесь историю древнейшего города Абхазии, узнаете о предназначении строений на набережной Махаджиров. Сфотографируетесь на фоне скульптур героев Фазиля Искандера и обнимете самый большой эвкалипт Абхазии.
- Отреставрированная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.
Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.
«Абхазский дзен», или всё о жителях страны
«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): обед ~ 1000 ₽ с чел., кофе в «Брехаловке» — 50 ₽/чашка, посещение Беслетской ГЭС — 100 ₽ с чел.
- Экскурсия проходит на автомобиле. Я заберу вас из отеля в Сочи и привезу обратно
- Все локации осматриваются с безопасного расстояния
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2524 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия «Необычная Абхазия» стала для нашей семьи настоящим открытием. На экскурсии мы были втроём — я, супруг и дочь, и у каждого были свои ожидания: нам с мужем хотелось узнать
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Были на экскурсии 22 января… поездка очень понравилась, поразила особая атмосфера и непредсказуемая энергия каждого места. Вместо привычных экскурсионных маршрутов, мы как будто попали в прошлое. Сильно развалившееся, но с историей… Интересно было, рассматривая эти объекты, представлять, как кипела жизнь в них в моменты расцвета…
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О
Огромная благодарность нашему гиду Антону за интереснейшую экскурсию. Не пожалели, что не поехали по известным маршрутам. Отличный знаток, отвечал на любые наши вопросы, организация была на высоте. Кроме того, очень хороший водитель, это тоже немаловажно на дорогах Абхазии. Советуем, не задумываясь!
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Экскурсия прошла великолепно. Изначально обратила на нее внимание из-за необычного маршрута, половину мест из него мы не посещали. Заранее списалась с гидом и обсудили, что остальные места по маршруту (где
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Мы были с маленькими детьми 4 и 6 лет) Экскурсия понравилась и им, и нам! Антон очень образованный, деликатный человек и очень интересный и квалифицированный гид. Места интересные, даже если вы первый раз в Абхазию, даже если с детьми-рекомендую, эмоции гарантированы 💯
+2
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E
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Путешествуем с Антоном не первый раз.
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