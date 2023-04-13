В Лазаревском районе Сочи, недалеко от курортного Дагомыса, расположено живописное местечко с красивейшими пейзажами — база конного туризма «Фишт». Близость Кавказских гор, легендарного массива Фишт и Черного моря дает возможность круглый год совершать разнообразные прогулочные экскурсии верхом на лошадях. Один из живописнейших маршрутов пролегает к Барановским водопадам «Дм Дм Бон».

Что вас ждетВерхом пройдем путь по фундучным садам, реликтовым лесам и броду реки Восточный Дагомыс к удивительно живописным Барановским водопадам. Он займет около часа. Здесь река образует несколько порогов, а также своеобразные корыта и углубления.

За много веков существования водопады-каскады создали под собой объемную чашу с кристально чистой голубой водой. Они стекают тысячами струек и ручьев с эффектных слоистых скал, поросших мхом и сочной зеленью, — это настоящий вид с открытки. Фото, сделанные здесь, получаются завораживающими, и все же объектив камеры не передает фантастическую красоту заповедных уголков этой части Западного Кавказа. Вам обязательно захочется сделать фото на память, а в теплое время года искупаться, насладиться прохладой горных водоскатов. Недалеко от водопадов расположено уютное летнее кафе.

Обратный путь вы преодолеете отдохнувшими и обновленными.

Важно знать:• в дождливую погоду возьмите с собой дождевик и резиновые сапоги,