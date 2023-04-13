Приглашаем вас на базу конного туризма «Фишт» — живописное место, откуда можно верхом на лошадях отправиться на увлекательную экскурсию к Барановским водопадам «Дм Дм Бон».
Ваш путь будет пролегать по реликтовым лесам, берегу реки, а после вам откроется удивительное зрелище — тысячи ручьев, стекающие со скал.
Ваш путь будет пролегать по реликтовым лесам, берегу реки, а после вам откроется удивительное зрелище — тысячи ручьев, стекающие со скал.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Поселок Барановка
- Долина реки Восточный Дагомыс
- Водопады Дм Дм Бон
- Барановское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В Лазаревском районе Сочи, недалеко от курортного Дагомыса, расположено живописное местечко с красивейшими пейзажами — база конного туризма «Фишт». Близость Кавказских гор, легендарного массива Фишт и Черного моря дает возможность круглый год совершать разнообразные прогулочные экскурсии верхом на лошадях. Один из живописнейших маршрутов пролегает к Барановским водопадам «Дм Дм Бон».
Что вас ждетВерхом пройдем путь по фундучным садам, реликтовым лесам и броду реки Восточный Дагомыс к удивительно живописным Барановским водопадам. Он займет около часа. Здесь река образует несколько порогов, а также своеобразные корыта и углубления.
За много веков существования водопады-каскады создали под собой объемную чашу с кристально чистой голубой водой. Они стекают тысячами струек и ручьев с эффектных слоистых скал, поросших мхом и сочной зеленью, — это настоящий вид с открытки. Фото, сделанные здесь, получаются завораживающими, и все же объектив камеры не передает фантастическую красоту заповедных уголков этой части Западного Кавказа. Вам обязательно захочется сделать фото на память, а в теплое время года искупаться, насладиться прохладой горных водоскатов. Недалеко от водопадов расположено уютное летнее кафе.
Обратный путь вы преодолеете отдохнувшими и обновленными.
Важно знать:• в дождливую погоду возьмите с собой дождевик и резиновые сапоги,
- летом вам понадобятся крем от солнца, головной убор и репеллент для защиты от насекомых,
- в стоимость экскурсии не включен прокат экипировки всадника (шлем).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат лошадей и конной амуниции
- Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
- Что не входит
- Трансфер из Дагомыса
- Прокат экипировки всадника (шлем)
- Место начала и завершения?
- с. Барановка, Березовый переулок, 5а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.
- В межсезонье в дождливую погоду лучшая защита от осадков - дождевик и резиновые сапоги.
- Летом вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор. В жаркую погоду также может понадобиться репеллент для защиты от насекомых, которые могут приставать к лошади, а заодно и к всаднику
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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