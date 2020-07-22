1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Змейковские водопады очень любят местные жители. И неслучайно: здесь нет толп туристов, всюду тихо, умиротворенно и невероятно живописно! Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк 🌳, и впечатлитесь красотой южной природы. А также искупаетесь в прозрачной освежающей воде водопадов и по желанию приготовите шашлык в специально оборудованном месте.

Интересные факты о Сочи

По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил. А также расскажу о современной жизни в Сочи: традициях, культуре, особенностях менталитета и развитии города как курорта.

Организационные детали