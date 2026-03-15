1 отзыв оставили туристы

читать дальше уменьшить

были сомнения, не окажется ли она скучной. В результате никакой скуки, полный восторг! Отличное место с красивыми видами, неспешная прогулка под сенью деревьев, защищающих от солнца, чистый воздух и каскад водопадов. Да, водопады не поражают воображение размерами и мощью, но они совершенно прелестны в своей камерности, точно подошли моему настроению. Удобная обувь и наличие чувства равновесия позволили мне подобраться по камням поближе к потокам воды, рядом с ними приходит ощущение комфорта и гармонии с собой и природой. (Трезво оценивайте свои возможности и степень риска.) Поездка состоялась сразу после недели дождей и водопады раскрылись во всей своей красе.

Отдельно хочу сказать про организацию экскурсии. После заказа идёт быстрая обратная связь, Анна уточняет время и детали предстоящей поездки. Я жила в центральном Сочи, стартовали и финишировали прямо около дома. Машина новая, комфортная, проходимая. Анна отличный водитель, рядом с ней чувствуешь себя безопасно и на трассе, и на сложных горных дорогах.

По ходу экскурсии Анна рассказывает много интересного о Сочи и окрестностях, если возникают вопросы, даёт исчерпывающие пояснения, т. е. информации достаточно. Надо отдавать себе отчёт в том, что данная поездка носит больше развлекательный характер. Для тех, кому важны точные исторические хроники и детали, рекомендую посетить Музей истории города-курорта Сочи.

Анна очень удачно подобрала тайминг экскурсии: за указанное время не устаёшь и получаешь массу впечатлений, подача информации синхронизируется с местом и временем, нет лишних задержек.

Надеюсь, что приеду в Сочи ещё не раз и побываю с Анной в других удивительных местах)

И, напоследок, не забывайте, что у договора две стороны со своими правами и обязанностями: организатор старается по максимуму учесть ваши пожелания и вправе рассчитывать на ответное уважение к себе и своему имуществу.

Всем счастливых путешествий!