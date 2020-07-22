1 отзыв оставили туристы

Путешествие в мир природы Змейковские водопады очень любят местные жители. И неслучайно: здесь нет толп туристов, всюду тихо, умиротворенно и невероятно живописно! Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк 🌳, и впечатлитесь красотой южной природы. А также искупаетесь в прозрачной освежающей воде водопадов и по желанию приготовите шашлык в специально оборудованном месте.
Интересные факты о Сочи По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил. А также расскажу о современной жизни в Сочи: традициях, культуре, особенностях менталитета и развитии города как курорта.
Организационные детали
Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. Трансфер из Адлера оплачивается дополнительно.
Входные билеты 🎫 в национальный парк не включены в стоимость — 100 рублей с человека
По желанию можно приготовить шашлык. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от местопроживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.