1 отзыв оставили туристы

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Чарующие Змейковские водопады

Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Приглашаю провести день вдали от шумного города, в окружении Кавказских гор, чистейшего воздуха, зелени и водопадов! Вы посетите реликтовый лес, познакомитесь с богатой местной флорой, покормите рыбок и попьёте воды из горного источника. За доплату можем заехать на мацестинские чайные плантации. А я расскажу, как образовался и формировался Сочи и кто жил здесь в древности.
5
18 отзывов
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Змейковские водопады очень любят местные жители. И неслучайно: здесь нет толп туристов, всюду тихо, умиротворенно и невероятно живописно! Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы. А также искупаетесь в прозрачной освежающей воде водопадов.

Интересные факты о Сочи

По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил. А также расскажу о современной жизни в Сочи: традициях, культуре, особенностях менталитета и развитии города как курорта.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. Трансфер из Адлера оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты в национальный парк не включены в стоимость — 400 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от местопроживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1285 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Дарья
Искала не супер дорогую экскурсию в мини группе или индивидуально, для своей мамы, чтобы ей было комфортно, и нашла Анну! Получилась индивидуальная экскурсия. Анна рассказала очень много интересных фактов про
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окрестности Сочи, про растения, посоветовала в какие места можно сходить самостоятельно. Мы никуда не торопились, везде останавливалась при необходимости. Мне и маме очень понравилось, все прошло легко и комфортно. Обязательно рекомендую🥰

Искала не супер дорогую экскурсию в мини группе или индивидуально, для своей мамы, чтобы ей было
Искала не супер дорогую экскурсию в мини группе или индивидуально, для своей мамы, чтобы ей было
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Н
В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4 или 5 часов. Поездка к Змейковским водопадам показалась подходящим вариантом, хотя, не скрою, что
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были сомнения, не окажется ли она скучной. В результате никакой скуки, полный восторг! Отличное место с красивыми видами, неспешная прогулка под сенью деревьев, защищающих от солнца, чистый воздух и каскад водопадов. Да, водопады не поражают воображение размерами и мощью, но они совершенно прелестны в своей камерности, точно подошли моему настроению. Удобная обувь и наличие чувства равновесия позволили мне подобраться по камням поближе к потокам воды, рядом с ними приходит ощущение комфорта и гармонии с собой и природой. (Трезво оценивайте свои возможности и степень риска.) Поездка состоялась сразу после недели дождей и водопады раскрылись во всей своей красе.
Отдельно хочу сказать про организацию экскурсии. После заказа идёт быстрая обратная связь, Анна уточняет время и детали предстоящей поездки. Я жила в центральном Сочи, стартовали и финишировали прямо около дома. Машина новая, комфортная, проходимая. Анна отличный водитель, рядом с ней чувствуешь себя безопасно и на трассе, и на сложных горных дорогах.
По ходу экскурсии Анна рассказывает много интересного о Сочи и окрестностях, если возникают вопросы, даёт исчерпывающие пояснения, т. е. информации достаточно. Надо отдавать себе отчёт в том, что данная поездка носит больше развлекательный характер. Для тех, кому важны точные исторические хроники и детали, рекомендую посетить Музей истории города-курорта Сочи.
Анна очень удачно подобрала тайминг экскурсии: за указанное время не устаёшь и получаешь массу впечатлений, подача информации синхронизируется с местом и временем, нет лишних задержек.
Надеюсь, что приеду в Сочи ещё не раз и побываю с Анной в других удивительных местах)
И, напоследок, не забывайте, что у договора две стороны со своими правами и обязанностями: организатор старается по максимуму учесть ваши пожелания и вправе рассчитывать на ответное уважение к себе и своему имуществу.
Всем счастливых путешествий!

В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4
В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4
В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4
В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4
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А
Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала об истории Сочи, о природе, какие места проезжали, ну и конечно - водопады! В
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жаркий день очень приятно войти в тень высоких деревьев под шум водопадов, маршрут несложный и не очень продолжительный, по пути остановки для отдыха, набрали вкусной воды из источника по пути, Спасибо Анне за поездку, за содержательный рассказ, очень понравилось!

Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала
Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала
Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала
Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала
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Е
Замечательная прогулка по прекрасным пригородам Сочи. Спасибо Анне за интересный рассказ, любовь к природе и искренний интерес к месту где она живет.
Замечательная прогулка по прекрасным пригородам Сочи. Спасибо Анне за интересный рассказ, любовь к природе и искренний интерес к месту где она живет.
Замечательная прогулка по прекрасным пригородам Сочи. Спасибо Анне за интересный рассказ, любовь к природе и искренний интерес к месту где она живет.
Замечательная прогулка по прекрасным пригородам Сочи. Спасибо Анне за интересный рассказ, любовь к природе и искренний интерес к месту где она живет.
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Елена
Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
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Т
Экскурсия состоялась 11 октября. Мы остались довольны. Анна встретила нас у нашего места проживания и отвезла обратно после окончания экскурсии. Экскурсия была содержательной. Пока ехали, Анна рассказала про историю возникновения
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Сочи и про народы, которые раньше населяли эту территорию, а по приезду на водопады, наслаждались потрясающими видам, чистейшим воздухом и рассказами Анны про растения и поо сами водопады. Наша экскурсия проходила в дождь, и мы даже сомневались ехать или нет, но нисколько не пожалели, потому что дождь особо не чувствовался, так как вы идете под деревьями. Также по нашей просьбе еще заехали на чайные плантации, где Анна нам рассказала про чай. Всем рекомендуем Анну и ее экскурсии. В следующий раз обязательно поедем с ней в Абхазию) Спасибо

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