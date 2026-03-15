1 отзыв оставили туристы

Приглашаю провести день вдали от шумного города, в окружении Кавказских гор, чистейшего воздуха, зелени и водопадов! Вы посетите реликтовый лес, познакомитесь с богатой местной флорой, покормите рыбок и попьёте воды из горного источника. За доплату можем заехать на мацестинские чайные плантации. А я расскажу, как образовался и формировался Сочи и кто жил здесь в древности.
Описание экскурсии
Путешествие в мир природы
Змейковские водопады очень любят местные жители. И неслучайно: здесь нет толп туристов, всюду тихо, умиротворенно и невероятно живописно! Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы. А также искупаетесь в прозрачной освежающей воде водопадов.
Интересные факты о Сочи
По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил. А также расскажу о современной жизни в Сочи: традициях, культуре, особенностях менталитета и развитии города как курорта.
Организационные детали
- Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. Трансфер из Адлера оплачивается дополнительно.
- Входные билеты в национальный парк не включены в стоимость — 400 ₽ с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от местопроживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1285 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Искала не супер дорогую экскурсию в мини группе или индивидуально, для своей мамы, чтобы ей было комфортно, и нашла Анну! Получилась индивидуальная экскурсия. Анна рассказала очень много интересных фактов про
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Н
В моём распоряжении оказался свободным неполный день, поэтому целенаправленно искала экскурсию, которая бы уложилась в 4 или 5 часов. Поездка к Змейковским водопадам показалась подходящим вариантом, хотя, не скрою, что
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А
Отличная поездка на водопады - рекомендую! Очень комфортная поездка, трансфер от/до отеля, Анна по пути рассказывала об истории Сочи, о природе, какие места проезжали, ну и конечно - водопады! В
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Е
Замечательная прогулка по прекрасным пригородам Сочи. Спасибо Анне за интересный рассказ, любовь к природе и искренний интерес к месту где она живет.
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Анна спасибо! Красиво, не пишу отзвы, но Анна грамотный гид!!! Спасибо!!! Рада знакомству с ней!!! Экскурсию рекомендую! Еще раз Анна спасибо
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Т
Экскурсия состоялась 11 октября. Мы остались довольны. Анна встретила нас у нашего места проживания и отвезла обратно после окончания экскурсии. Экскурсия была содержательной. Пока ехали, Анна рассказала про историю возникновения
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