1 отзыв оставили туристы

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Чарующие Змейковские водопады

Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Сочи
Приглашаю провести день вдали от шумного города, в окружении Кавказских гор ⛰️, чистейшего воздуха, зелени и водопадов! Вы посетите реликтовый лес 🌳, познакомитесь с богатой местной флорой, покормите рыбок и попьете воды из горного источника.

А я расскажу, как образовался и формировался Сочи и кто жил здесь в древности.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 2 600 ₽ за экскурсию

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Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Змейковские водопады очень любят местные жители. И неслучайно: здесь нет толп туристов, всюду тихо, умиротворенно и невероятно живописно! Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк 🌳, и впечатлитесь красотой южной природы. А также искупаетесь в прозрачной освежающей воде водопадов и по желанию приготовите шашлык в специально оборудованном месте.

Интересные факты о Сочи
По дороге к водопадам я раскрою, как образовался местный ландшафт, кто жил на этой территории раньше, что такое дольмены и кто их построил. А также расскажу о современной жизни в Сочи: традициях, культуре, особенностях менталитета и развитии города как курорта.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. Трансфер из Адлера оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты 🎫 в национальный парк не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • По желанию можно приготовить шашлык. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от местопроживания
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады
Чарующие Змейковские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Я родилась в этом городе, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И, конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
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1 отзыв оставили туристы

22 июля 2020
Большое спасибо, поездка очень понравилась, отличная возможность окунуться в прохладу водопадов и насладиться природой горного Сочи

Анна проводит ещё 4 экскурсии

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