Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Лучшие месяцы для треккинга к водопаду Кейву - с мая по сентябрь. В это время года маршрут наиболее комфортен для прогулок, и водопад полноводен, что делает его особенно живописным.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по буковому лесу Красной Поляны и добраться до водопада Кейву. Путь проходит через густой лес с видами на хребет Аибга. На маршруте вы

узнаете о Кавказском заповеднике и местных эндемиках. Небольшой набор высоты делает прогулку доступной, а в конце пути вас ждет полноводный водопад, который не пересыхает даже летом. Это отличная возможность сделать фотографии и насладиться чашкой травяного чая

Описание экскурсии

Треккинг сквозь леса Красной Поляны

Наш путь к Кейву лежит через заповедный буковый лес — мшистый, густой и абсолютно сказочный. Иногда с тропы вам будут открываться виды на снежные шапки хребта Аибга. Я позабочусь о том, чтобы ваше знакомство с сочинской природой не было поверхностным: в дороге вы услышите о жизни Кавказского заповедника, о растениях-эндемиках и обитателях местных лесов. И конечно, обсудим, в какие уголки Сочи обязательно стоит наведаться, что посетить и что попробовать.

Кейву — один из красивейших водопадов Сочи

Тропа выведет нас к водопаду, названному в честь Эльмара Яновича Кейву, инструктора турбазы Красной Поляны. Дорога пройдет с небольшим набором высоты (300 метров) и местами потребует физической активности: как известно, самые интересные природные уголки труднодоступны. Но наши усилия окупятся с лихвой! На финише вы полюбуетесь полноводным потоком Кейву, который не пересыхает даже летом, сделаете отличные фотографии и отдохнете за чашкой травяного чая.

Организационные детали