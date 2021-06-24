Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны

Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи

4.5
2 отзыва
Эта неторопливая прогулка откроет для вас мощный Кейву — один из самых труднодоступных, малолюдных и атмосферных водопадов в окрестностях Красной Поляны.

Приготовьтесь перезагрузиться в чаще букового леса, встретить по пути редкие растения-эндемики и полюбоваться белоснежными вершинами хребта Аибга.

А затем — ненадолго остановить время, слушая голос горного водопада.
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны

Что вас ожидает

Треккинг сквозь леса Красной Поляны

Наш путь к Кейву лежит через заповедный буковый лес — мшистый, густой и абсолютно сказочный. Иногда с тропы вам будут открываться виды на снежные шапки хребта Аибга. Я позабочусь о том, чтобы ваше знакомство с сочинской природой не было поверхностным: в дороге вы услышите о жизни Кавказского заповедника, о растениях-эндемиках и обитателях местных лесов. И конечно, обсудим, в какие уголки Сочи обязательно стоит наведаться, что посетить и что попробовать.

Кейву — один из красивейших водопадов Сочи

Тропа выведет нас к водопаду, названному в честь Эльмара Яновича Кейву, инструктора турбазы Красной Поляны. Дорога пройдет с небольшим набором высоты (300 метров) и местами потребует физической активности: как известно, самые интересные природные уголки труднодоступны. Но наши усилия окупятся с лихвой! На финише вы полюбуетесь полноводным потоком Кейву, который не пересыхает даже летом, сделаете отличные фотографии и отдохнете за чашкой травяного чая.

Организационные детали

  • Наш маршрут начинается из посёлка Красная поляна (от домов «сорокоряток»). Дополнительно можно организовать трансфер из/в Адлер.
  • Для прохождения маршрута я выдам вам треккинговые палки, которые отлично работают как дополнительная точка опоры. По запросу также предоставлю дождевики.
  • С собой рекомендую взять легкий перекус и обязательно воду (даже зимой), надеть удобную спортивную обувь и одежду, которую не жалко испачкать
  • Водопад доступен практически в любое время года (исключение составляют дни после затяжных дождей или больших снегопадов — тропа будет скользкой)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марта
Марта
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
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2 настоящих отзыва от туристов

Ольга
24 июня 2021
Однозначно рекомендую: все очень гибко, с учетом погоды пришлось пересмотреть маршрут, время, поменялся гид и нисколько не пожалели. Очень хорошо прогулялись, с Анной даже добрались туда, куда сами бы просто не пошли:) Спасибо! В следующий раз пойдем еще!
А
23 июня 2021
В целом нам понравился несложный маршрут, как раз подходит для первой прогулки в горы. Маршрут идёт по лесу, поэтому комфортно идти в жару. Возле водопада может быть скользко, надо идти в удобной обуви.

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