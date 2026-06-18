Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Насладитесь прогулкой к водопаду Кейву через заповедный лес Красной Поляны. Откройте для себя редкие растения и полюбуйтесь белоснежными вершинами
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по буковому лесу Красной Поляны и добраться до водопада Кейву. Путь проходит через густой лес с видами на хребет Аибга. На маршруте вы читать дальшеуменьшить
узнаете о Кавказском заповеднике и местных эндемиках.
Небольшой набор высоты делает прогулку доступной, а в конце пути вас ждет полноводный водопад, который не пересыхает даже летом. Это отличная возможность сделать фотографии и насладиться чашкой травяного чая
Лучшие месяцы для треккинга к водопаду Кейву - с мая по сентябрь. В это время года маршрут наиболее комфортен для прогулок, и водопад полноводен, что делает его особенно живописным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Кейву
Хребет Аибга
Описание экскурсии
Треккинг сквозь леса Красной Поляны
Наш путь к Кейву лежит через заповедный буковый лес — мшистый, густой и абсолютно сказочный. Иногда с тропы вам будут открываться виды на снежные шапки хребта Аибга. Я позабочусь о том, чтобы ваше знакомство с сочинской природой не было поверхностным: в дороге вы услышите о жизни Кавказского заповедника, о растениях-эндемиках и обитателях местных лесов. И конечно, обсудим, в какие уголки Сочи обязательно стоит наведаться, что посетить и что попробовать.
Кейву — один из красивейших водопадов Сочи
Тропа выведет нас к водопаду, названному в честь Эльмара Яновича Кейву, инструктора турбазы Красной Поляны. Дорога пройдет с небольшим набором высоты (300 метров) и местами потребует физической активности: как известно, самые интересные природные уголки труднодоступны. Но наши усилия окупятся с лихвой! На финише вы полюбуетесь полноводным потоком Кейву, который не пересыхает даже летом, сделаете отличные фотографии и отдохнете за чашкой травяного чая.
Организационные детали
Наш маршрут начинается из посёлка Красная поляна (от домов «сорокоряток»). Дополнительно можно организовать трансфер из/в Адлер.
Для прохождения маршрута я выдам вам треккинговые палки, которые отлично работают как дополнительная точка опоры. По запросу также предоставлю дождевики.
С собой рекомендую взять легкий перекус и обязательно воду (даже зимой), надеть удобную спортивную обувь и одежду, которую не жалко испачкать
Водопад доступен практически в любое время года (исключение составляют дни после затяжных дождей или больших снегопадов — тропа будет скользкой)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 290 туристов
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Люблю как раз такие экскурсии, где не нужно преодолевать, а можно идти в своем темпе, рассматривать лес, горы и растения. Выдают палки для ходьбы, которые очень помогают. Обувь лучше трекинговую, обычные кроссовки на спуске могут скользить
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А
Алла
Очень понравился трекинг, были с ребёнком 7 лет. Наша встреча была перенесена из-за погодных условий, был дождь и мы встретились на следующее утро. Марта отличный собеседник, рассказала дочке о местных читать дальшеуменьшить
животных, об особенностях их пребывания на данной территории. Тропа нелегкая, но нам далась без чрезмерных усилий. Главное идти в правильной обуви не на гладкой подошве и в сухую погоду. После такой прогулки около часа- полтора нас ждало прекрасное зрелище мощного водопада. Потом мы остановились на небольшой отдых и Марта сделала нам травяной чай, прям все по походному!!!! По дороге обратно пошёл небольшой дождь и на этот случай у Марты есть дождевики, они нас очень выручили. Палки для трекинга были тоже очень кстати, Марта ими нас тоже снабдила. Вообщем нам понравилось и другим мы тоже бы рекомендовали такое маленькое путешествие!!!
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ксения
Это был прекрасный поход! Погода была солнечная и теплая. Мы с детьми в восторге. Спасибо. 🙏 Водопад красивый, дорога не сложная.
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Ольга
Однозначно рекомендую: все очень гибко, с учетом погоды пришлось пересмотреть маршрут, время, поменялся гид и нисколько не пожалели. Очень хорошо прогулялись, с Анной даже добрались туда, куда сами бы просто не пошли:) Спасибо! В следующий раз пойдем еще!
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В
Валерия
В первый раз ходили в горы. Офигенно! Маршрут не сложный, хоть и в гору. Треккинговые палки, которые выдала гид, ооочень помогли. + узнали много нового. Однозначно рекомендую)
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А
Алина
Отличный гид, расскажет про каждую пролетевшую птичку или растение, любит свое дело. Свежий чай у водопада с печеньками - отдельное удовольствие)
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Входит в следующие категории Сочи
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