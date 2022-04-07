Красная поляна и Олимпийский парк

Смешанная - автомобильная и пешеходная, с подьемом по канатной дороге и прогулкой на гольф-карах

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная, с подьемом по канатной дороге и прогулкой на гольф-карах.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Красная поляна и Олимпийский парк
Красная поляна и Олимпийский парк
Красная поляна и Олимпийский парк
Красная поляна и Олимпийский парк

Что вас ожидает 🤩

  • Красная Поляна
  • Курорт Роза Хутор
  • Чаша Олимпийского огня
  • Стадион Фишт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии в Красную Поляну и Олимпийский парк вы побываете в месте, где в 2014 году произошло значимое событие спортивной истории России — Зимние Олимпийские Игры в Сочи. Вы окажетесь на горнолыжном курорте «Роза Хутор», увидите главные спортивные объекты, где творилась история побед, и посетите знаменитое шоу фонтанов в Сочи.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается подъем по канатной дороге Роза Хутор: взрослые - 1950 руб. /чел. дети (6 -14 лет) - 1200 руб. /чел. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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