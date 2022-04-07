Во время экскурсии в Красную Поляну и Олимпийский парк вы побываете в месте, где в 2014 году произошло значимое событие спортивной истории России — Зимние Олимпийские Игры в Сочи. Вы окажетесь на горнолыжном курорте «Роза Хутор», увидите главные спортивные объекты, где творилась история побед, и посетите знаменитое шоу фонтанов в Сочи.

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