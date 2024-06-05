Что посмотреть в Сочи на экскурсиях? Олимпийский Парк – отличное место для прогулок и фотосессий. Кроме того, на территории находится множество интерактивных музеев, а гостям предлагаются разные активности: прогулки на велосипедах, катание на электрокарах, спортивные марафоны, мастер-классы в тематических студиях. Вокруг парка находится трасса «Формулы – 1». Сейчас вы можете лично проехаться по ней на личном автомобиле или на арендованным спорткаре, кабриолете, мотоцикле. Для детей на территории функционируют дополнительные зоны отдыха в виде игровых центров, открытых площадок. Рядом находится «Сочи Парк», в состав которого входят современные аттракционы, дельфинарий, совариум, колесо обозрения. Сюда можно смело отправляться на экскурсию на весь день. В самом парке работает фудкорт, а вдоль Имеретинской набережной расположено большое количество заведений на любой вкус: от сетевых столовых до ресторанов авторской кухни

Советы к посещению Если вы планируете посетить Олимпийский Парк летом, не забудьте взять головные уборы, защищающие от солнца. Лучшее решение – поездка в вечерние и утренние часы, когда солнце еще не так активно. Территория парка открыта и тени здесь очень мало. В обед может быть очень жарко и некомфортно. Еще один повод отдать предпочтение вечерней прогулки – шоу-поющих фонтанов у чаши Олимпийского огня. Представление начинается в 19:00. По отзывам туристов, шоу на самом деле стоит того, чтобы посетить его лично!

Немного истории До 2007 года на территории парка находилось сравнительно небольшое поселение староверов - несколько десятков домов. После того, как Сочи был выбран столицей Зимних Игр 2014, на территории начались масштабные строительные работы. Однако, местные жители были крайне возмущены вынужденным переселением и, в частности, остро стоял вопрос о том, что будет с кладбищем. Совместно с властями курорта, было принято решение о том, чтобы оставить его на прежнем месте. Так что сегодня в самом центре Олимпийского парка находится кладбище староверов. От посторонних глаз оно скрыто за зелеными насаждениями, но попасть на его территорию может любой желающий