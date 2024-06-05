1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
«Под шлемом у вас будет гарнитура, чтобы слушать рассказы водителя-гида — о строительстве Олимпийского парка и тех знаменательных днях в 2014 году»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Олимпийский парк — я покажу самые любопытные спортивные объекты, построенные к Олимпиаде»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В Олимпийском парке все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«Олимпийский парк и шоу фонтанов»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
«Лучшее время для посещения Олимпийского парка — вечер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«После гор вы поедете в Олимпийский парк, к началу шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, кёрлинг-центр и многое другое»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«Побывать в самом центре грандиозных событий и почувствовать масштаб Олимпиады можно только в сердце игр — Олимпийском парке»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«На берегу моря, в Имеретинской низменности, с нуля построили Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«После экскурсии вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке или же отправиться в обратный путь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
«Наш насыщенный маршрут охватит топовые локации Сочи и окрестностей: мы проедем по центральным проспектам, мимо Олимпийского парка и Морского порта»
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«Обзорное знакомство с Олимпийским парком»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Для желающих прогуляться по олимпийскому парку и увидеть потрясающее шоу фонтана на Медальной площади предоставится такая возможность»
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
«После мы поедем в вечерний олимпийский парк на шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Самокаты, велосипеды и другие транспортные средства можно взять в прокат в Олимпийском парке»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
«Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зелёных эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
«Об экскурсии Вы проедетесь на кабриолете по Олимпийскому парку и всей федеральной территории «Сириус»»
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
«на Красной Поляне, В Олимпийском парке, на эл»
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
«Олимпийский парк Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
«Олимпийский парк один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, он расположен в приморском кластере»
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«Под покровом темноты Олимпийский парк превращается в сказочный город»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Живописное Агурское ущелье, гора Ахун, Ахштырский каньон и одноимённая пещера, Скайпарк, Олимпийский парк и много чего ещё — в нашей программе, которая может быть изменена по вашему желанию»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Круиз
30 минут
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
«Что вас ждет Предлагаем вам ознакомиться с Олимпийским парком, восседая на комфортабельном кресле самого лучшего туристического мотоцикла Honda Goldwing»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Первая остановка — Пальмовая аллея в Олимпийском парке с шикарными высокими пальмами»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
«По желанию группы мы объедем вокруг Олимпийского парка и познакомимся с прибрежным кластером Олимпиады 2014»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии
Начало: В Сочи или Адлере
«Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»»
Расписание: ежедневно в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«По возвращении в город мы заедем в Олимпийский парк, где вы увидите шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500₽ за человека
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«Колесим по всему Олимпийскому парку»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Красная поляна + Олимпийские объекты
Начало: Центральный район Сочи и Адлер
«Олимпийский парк — один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи»
Расписание: ежедневно в 9:00, 11:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
400₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка в Олимпийском парке Сочи с персональным фотографом
Запечатлейте свои впечатления от Сочи на профессиональные фотографии с экскурсией по Олимпийскому парку
Начало: На Олимпийском проспекте
«Олимпиада 2014 года подарила нам грандиозные постройки и объекты, и Олимпийский парк по-разному прекрасен в любое время года»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
«Важная информация: Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка на Главной Трибуне Сочи Автодрома»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
«Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900₽ за билет
Олимпийский Парк – отличное место для прогулок и фотосессий. Кроме того, на территории находится множество интерактивных музеев, а гостям предлагаются разные активности: прогулки на велосипедах, катание на электрокарах, спортивные марафоны, мастер-классы в тематических студиях. Вокруг парка находится трасса «Формулы – 1». Сейчас вы можете лично проехаться по ней на личном автомобиле или на арендованным спорткаре, кабриолете, мотоцикле. Для детей на территории функционируют дополнительные зоны отдыха в виде игровых центров, открытых площадок. Рядом находится «Сочи Парк», в состав которого входят современные аттракционы, дельфинарий, совариум, колесо обозрения. Сюда можно смело отправляться на экскурсию на весь день. В самом парке работает фудкорт, а вдоль Имеретинской набережной расположено большое количество заведений на любой вкус: от сетевых столовых до ресторанов авторской кухни
Если вы планируете посетить Олимпийский Парк летом, не забудьте взять головные уборы, защищающие от солнца. Лучшее решение – поездка в вечерние и утренние часы, когда солнце еще не так активно. Территория парка открыта и тени здесь очень мало. В обед может быть очень жарко и некомфортно. Еще один повод отдать предпочтение вечерней прогулки – шоу-поющих фонтанов у чаши Олимпийского огня. Представление начинается в 19:00. По отзывам туристов, шоу на самом деле стоит того, чтобы посетить его лично!
До 2007 года на территории парка находилось сравнительно небольшое поселение староверов - несколько десятков домов. После того, как Сочи был выбран столицей Зимних Игр 2014, на территории начались масштабные строительные работы. Однако, местные жители были крайне возмущены вынужденным переселением и, в частности, остро стоял вопрос о том, что будет с кладбищем. Совместно с властями курорта, было принято решение о том, чтобы оставить его на прежнем месте. Так что сегодня в самом центре Олимпийского парка находится кладбище староверов. От посторонних глаз оно скрыто за зелеными насаждениями, но попасть на его территорию может любой желающий
Олимпийский Парк – прекрасное место для семейного отдыха. Лучшее решение – это визит сюда вместе с экскурсионной группой или гидом, ведь каждый стадион имеет свою собственную увлекательную историю, о которой обязательно нужно знать. Кроме того, в рамках индивидуального тура вы сможете увидеть гораздо больше интересных мест, чем в рамках самостоятельной экскурсии. Например, совместить посещение Олимпийского парка с поездкой в Красную Поляну или однодневным туром в Абхазию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ННаталья5 июня 2024Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ТТатьяна1 июня 2024Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
- ААлександра31 мая 2024Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийский Парк»
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Сейчас в Сочи в категории "Олимпийский Парк" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 350 до 20 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 5541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по Олимпийскому Парку – обязательная часть отдыха в Сочи в 2022 году. Место с богатой историей и позитивной энергетикой, которое отлично подходит для семейного времяпрепровождения и активного отдыха. Неторопливые прогулки или поездки на велосипедах, участие в марафонах и мастер-классах, посещение музеев и объектов Олимпийского наследия – каждый найдет здесь что-то свое