17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие одного дня по Красной Поляне

Роза Хутор, Олимпийский парк, кавказская кухня и красивые виды в дороге
В этой экскурсии собраны главные достопримечательности и развлечения Красной Поляны.

Вы побываете там, где местные жители разводят форель, а экстремалы прыгают в «пропасть» с большой высоты, окажетесь в пещере неандертальцев, попробуете воду из минерального источника и настоящий кавказский шашлык.

А после покатаетесь на лучших горнолыжных трассах России и отправитесь на прогулку в Олимпийский парк.
4.6
32 отзыва
Путешествие одного дня по Красной Поляне
Путешествие одного дня по Красной Поляне
Путешествие одного дня по Красной Поляне

Описание экскурсии

Панорамный вид

Первым делом вы посетите смотровую площадку у реки Мзымта, полюбуетесь видами и понаблюдаете снизу за тем, как в Скайпарке люди гуляют по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (439 метров!), совершают прыжки с вышки и катаются на гигантских качелях. При желании мы заглянем в сам Скайпарк, где вы сможете последовать их примеру.

Форелевое хозяйство

По пути за дополнительную плату вы сможете посетить единственное в мире месте, где удалось вывести уникальный вид — золотистую форель. Если захотите, рыбу можно будет самостоятельно покормить, а также посмотреть шоу стеклодувов.

Ахштырская пещера

Мы заедем в знаменитую Ахштырскую пещеру, где свыше 350000 лет назад существовало одно из самых северных поселений неандертальцев на нашей планете. Согласно местным легендам, именно здесь могла произойти встреча царя Итаки Одиссея с циклопом.

Минеральные источники

Оказавшись у минеральных источников Чвижепсе (в переводе их название означает «бурлящая вода»), вы попробуете вкусную природную газированную воду и даже сможете набрать чуть-чуть с собой в дорогу.

Кавказский обед и дегустация вин

Вы бесплатно попробуете местные вина и множество сортов мёда с Красной Поляны. А сразу после отправитесь на обед в кафе с национальной кавказской кухней: хачапури, хинкали, харчо, хашлама, жареный сулугуни и, конечно, фирменный шашлык из баранины или свинины. Здесь же можно будет продегустировать домашнее вино или настоящую чачу.

Горнолыжные курорты Красной Поляны

Вы побываете на 3 крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Там вы погуляете, прокатитесь на канатке и, если захотите, опробуете местные снежные трассы, взяв напрокат лыжи или сноуборд. А после отправитесь в Олимпийский парк, чтобы увидеть шоу поющих фонтанов и просто побродить по дорожкам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Длительность экскурсии увеличится, если у вас будет желание покататься на горнолыжных трассах. Доплачивать за это гиду не придётся, но стоит заранее оговорить время, которое вы проведёте на курорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён трансфер
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Скайпарк (1500 руб.), канатка (1950 руб.), ски-пасс любого из горнолыжных курортов и аренда снаряжения, если вы захотите кататься (от 3000 р.), посещение форелевого хозяйства (от 300 р.), обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1723 туристов
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели день. Спасибо гиду Дмитрию!
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели+2
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
Нам понравилось! Проехались по местным достопримечательностям, побывали на знаменитых курортах, вкусно поели. В общем отлично провели
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Е
Добрый день!
Этот отзыв обязателен к прочтению всем тем, кто сомневается выбрать эту экскурсию или воспользоваться услугами другого гида. Забегая вперед - однозначно выбрать эту.

Нашим гидом был не Александр, как указано
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в топике, а замечательный мужчина Петрос. Очень многих в отзывах смущает, что вроде-как обращались к одному, а приехал совсем другой, но в этом нет никакой проблемы, ведь мы выбираем экскурсионную программу с профессиональным гидом, ребята держат эту планку и подбирают людей соответствующего уровня.
Петрос был очень вежливым, коммуникабельным, все 10 часов история сменялось другой историй, а факты о мытных достопримечательностях становились все интереснее и интереснее. На все наши вопросы всегда были готовы развернутые, интересные ответы, короче говоря, очень приятно было слушать грамотную, культурную речь от образованного человека.

Что касается трансфера, в других объявлениях везде было указано, что экскурсии проходят из города Адлер, и если нужен пик-ап из гостиницы в Сочи- еще плюс 1000-2000р. В данном случае ничего доплачивать не пришлось, водитель был как по будильнику на ресепшене нашего отеля в Сочи. Мелочь? Вроде и мелочь, но приятно что есть цена и она фиксирована.

Сама экскурсия проходила в комфортном минивэне volkswagen, хотя нас было всего два человека =).
Маршрут экскурсии мы меняли по ходу движения и в этом не было никаких проблем. На каких-то точках гид сам перелагал ускориться или наоборот задержаться, тем самым мы обгоняли огромные автобусы других экскурсионных групп. В результате мы посмотрели все то, что действительно хотелось посмотреть, что-то добавили, что-то убрали, в этом не было никаких ограничений и тп. Ну действительно, зачем ехать смотреть то, что самому не хочется, если тебе на выбор предлагают еще 10 альтернатив по тому же маршруту.

Подведя итог - мы чудесно провели день в отличной компании, получили тонну ценной информации и позитивных эмоций. Погуляли, посмотрели, вкусно поели, провели дегустации, и тд и тп.
Разве для этого все и подбирают себе экскурсию?

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M
Утро, 10:00. Мы садимся в машину обаятельного Александром, полные сил и энергии и открытые для новых впечатлений.
Дорога до Красной поляны пролетела незаметно - гид настолько ненавязчиво, тактично и увлекательно рассказывал
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интереснейшие вещи, что не успели мы оглянуться, как въехали в облака и перед нами открылись шикарные вида на горы.
Александр предусмотрительно завёз нас в ресторан, чтобы мы смогли оценить заведение и заказать обиде заранее. Мелочь, да. Но как эта мелочь важна когда ты уставший и голодный спускаешь с гор, садишься за стол и тут же он наполняется горячей вкуснейшей едой, приготовленной с душой!
Далее сама красная поляна. Гид отдаёт нам все своё внимание, невероятно заботлив и внимателен. Не успевали мы оглянуться, как он уже побежал покупать для нас билеты на подъёмник, в то время как местная жительница угощает вином и мёдом..
Далее следуют 3 подъема в кабинках, максимально до высоты 2,2 км. Потрясающие, фантастические виды!
Спустя 2 часа по возвращению в поляну Александр отвёз нас в тот самый ресторан и горячий суп харчо, а также шашлык из баранины пошли на ура.
Форелевое хозяйство пропустили по нашей инициативе - слишком замёрзли в горах (там была низкая облачность и шёл сильный снег) - не хотелось выходить из тёплой машины.
Далее проехали в Олимпийский парк в Адлере.
Тут словами описать сложно - это нужно видеть:)
После Александр довёз нас до дома, скрасив путь своими увлекательными рассказами о Сочи и вообще обл всем на свете. Казалось, что какой вопрос ему ни задай - поддержит любую тему и беседу.
Вечер, 19:00. Мы выходим из машины обаятельного Александра, без сил и энергии, невероятно счастливые и довольные.
Итог - с удовольствием рекомендуем и данную экскурсию в целом, и гида в частности. Обязательно поедем с ним в другие места при следующих поездках в Сочи.
Александр, спасибо!!! Вы сделали наш день:)

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С
Мы небольшой группой из 5 человек ездили в Сочи и забронировали две экскурсии. У нас должен был быть эксурсовод Александр, но приехал Володя. Мы сели и поехали и началась сказка.
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Очень интересно рассказывал пр город, про олимпийские объекты, мало цифр и много интересного, а горы вообще впечатлили и оставили неизгладимый след в душе. На следующий день мы поехали с Александром в Абхазию на целый день_ это было так же увлекательно и интересно. Огромная благодарность Володе за интересно проведённое время. Всем советую и рекомендую!!!!!

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а
Обязательно буду рекомендовать гида Александра. В Сочи была несколько раз на групповых экскурсиях,но индивидуальная,конечно,на порядок выше. Александр провез нас по планируемому маршруту,комментируя по дороге все достопримечательности и интересные для нас места,не ограничил время гуляний на Красной Поляне,посоветовал приятный ресторанчик с отличным шашлыком и, по моей просьбе, отвез в олимпийскую деревню сверх плана. Спасибо.
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Ю
Программа экскурсии была не точно такой, как в описании, гид был не Александр. Но все понравилось, спасибо.
Мы ездили 9 ноября, в это время канатка работает до Розы Хутора, т. к. готовятся к лыжному сезону. Поскольку погода была ясная, мы увидели великолепные виды гор. Стало понятно, почему Красная поляна называется "красная". Летом такого не увидишь.
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