17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Роза Хутор, Олимпийский парк, кавказская кухня и красивые виды в дороге

Александр
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Александр – представитель гидов
В этой экскурсии собраны главные достопримечательности и развлечения Красной Поляны.

Вы побываете там, где местные жители разводят форель, а экстремалы прыгают в «пропасть» с большой высоты, окажетесь в пещере неандертальцев, попробуете воду из минерального источника и настоящий кавказский шашлык.

А после покатаетесь на лучших горнолыжных трассах России и отправитесь на прогулку в Олимпийский парк.
От 10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 10 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча от места вашего проживания
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне

Что вас ожидает

Панорамный вид
Первым делом вы посетите смотровую площадку у реки Мзымта, полюбуетесь видами и понаблюдаете снизу за тем, как в Скайпарке люди гуляют по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (439 метров!), совершают прыжки с вышки и катаются на гигантских качелях. При желании мы заглянем в сам Скайпарк, где вы сможете последовать их примеру.

Форелевое хозяйство
По пути за дополнительную плату вы сможете посетить единственное в мире месте, где удалось вывести уникальный вид — золотистую форель. Если захотите, рыбу можно будет самостоятельно покормить, а также посмотреть шоу стеклодувов.

Ахштырская пещера
Мы заедем в знаменитую Ахштырскую пещеру, где свыше 350000 лет назад существовало одно из самых северных поселений неандертальцев на нашей планете. Согласно местным легендам, именно здесь могла произойти встреча царя Итаки Одиссея с циклопом.

Минеральные источники
Оказавшись у минеральных источников Чвижепсе (в переводе их название означает «бурлящая вода»), вы попробуете вкусную природную газированную воду и даже сможете набрать чуть-чуть с собой в дорогу.

Кавказский обед и дегустация вин
Вы бесплатно попробуете местные вина и множество сортов мёда с Красной Поляны. А сразу после отправитесь на обед в кафе с национальной кавказской кухней: хачапури, хинкали, харчо, хашлама, жареный сулугуни и, конечно, фирменный шашлык из баранины или свинины. Здесь же можно будет продегустировать домашнее вино или настоящую чачу.

Горнолыжные курорты Красной Поляны
Вы побываете на 3 крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: Горки Город, Роза Хутор и Газпром-Лаура. Там вы погуляете, прокатитесь на канатке и, если захотите, опробуете местные снежные трассы, взяв напрокат лыжи или сноуборд. А после отправитесь в Олимпийский парк, чтобы увидеть шоу поющих фонтанов и просто побродить по дорожкам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Длительность экскурсии увеличится, если у вас будет желание покататься на горнолыжных трассах. Доплачивать за это гиду не придётся, но стоит заранее оговорить время, которое вы проведёте на курорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён трансфер
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Скайпарк (1250 руб.), канатка (1150 руб.), ски-пасс любого из горнолыжных курортов и аренда снаряжения, если вы захотите кататься (от 3000 р.), посещение форелевого хозяйства (от 300 р.), обед в кафе
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне
Тур одного дня по Красной Поляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от места вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Организация и маршрут экскурсии очень понравились ! Прогулка по вершинам Роза Хутор запомниться на долго ! Великолепные виды , солнце и прекрасный обед !А вечером была интересная прогулка по Олимпийскому парку и очень красивое шоу музыкальных фонтанов ! Очень хороший день ! Спасибо !
5 января 2020
Очень понравилось! Очень хорошо рассказывает гид Александрр! У него очень глубокие знания истории края! Интересно!
2 января 2020
Спасибо большое за экскурсию! Всё очень понравилось. Всё чётко, пунктуально и познавательно. Будем рекомендовать всем друзьям!
31 декабря 2019
Выдающееся место РФ. Полезно знать родную страну в деталях и посмотреть на российские Альпы!
20 ноября 2019
Программа экскурсии была не точно такой, как в описании, гид был не Александр. Но все понравилось, спасибо.
Мы ездили 9 ноября, в это время канатка работает до Розы Хутора, т.к. готовятся к лыжному сезону. Поскольку погода была ясная, мы увидели великолепные виды гор. Стало понятно, почему Красная поляна называется "красная". Летом такого не увидишь.
Тимур
9 августа 2019
Тур проводил Владимир, отлично провели время забыв о времени слушая интересные рассказы о Сочи и его окрестностях, все наши пожелания учитывались по ходу экскурсии.
4 августа 2019
Мы немного расстроились, т. к. заказывали экскурсию с Александром, прочитав о нем отзывы. Но Владимир нам понравился. Экскурсия интересная, маршрут с учётом наших пожеланий. Рекомендуем!
24 июля 2019
Очень понравился гиб Владимир очень знающий эрудированный и интересный рассказчик знает и природу и Историю очень увлекательно рассказывает . Он сделал нашу экскурсию очень запоминающейся .Так же очень понравилось место для обеда которое он порекомендовап.
4 января 2019
Всё очень-очень хорошо:
6 ноября 2018
Мы небольшой группой из 5 человек ездили в Сочи и забронировали две экскурсии.У нас должен был быть эксурсовод Александр, но приехал Володя. Мы сели и поехали и началась сказка. Очень интересно рассказывал пр город, про олимпийские объекты, мало цифр и много интересного, а горы вообще впечатлили и оставили неизгладимый след в душе. На следующий день мы поехали с Александром в Абхазию на целый день_ это было так же увлекательно и интересно. Огромная благодарность Володе за интересно проведённое время. Всем советую и рекомендую!!!!!
Ещё 7 отзывов

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