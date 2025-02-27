17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете там, где местные жители разводят форель, а экстремалы прыгают в «пропасть» с большой высоты, окажетесь в пещере неандертальцев, попробуете воду из минерального источника и настоящий кавказский шашлык.
А после покатаетесь на лучших горнолыжных трассах России и отправитесь на прогулку в Олимпийский парк.
Описание экскурсии
Панорамный вид
Первым делом вы посетите смотровую площадку у реки Мзымта, полюбуетесь видами и понаблюдаете снизу за тем, как в Скайпарке люди гуляют по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (439 метров!), совершают прыжки с вышки и катаются на гигантских качелях. При желании мы заглянем в сам Скайпарк, где вы сможете последовать их примеру.
Форелевое хозяйство
По пути за дополнительную плату вы сможете посетить единственное в мире месте, где удалось вывести уникальный вид — золотистую форель. Если захотите, рыбу можно будет самостоятельно покормить, а также посмотреть шоу стеклодувов.
Ахштырская пещера
Мы заедем в знаменитую Ахштырскую пещеру, где свыше 350000 лет назад существовало одно из самых северных поселений неандертальцев на нашей планете. Согласно местным легендам, именно здесь могла произойти встреча царя Итаки Одиссея с циклопом.
Минеральные источники
Оказавшись у минеральных источников Чвижепсе (в переводе их название означает «бурлящая вода»), вы попробуете вкусную природную газированную воду и даже сможете набрать чуть-чуть с собой в дорогу.
Кавказский обед и дегустация вин
Вы бесплатно попробуете местные вина и множество сортов мёда с Красной Поляны. А сразу после отправитесь на обед в кафе с национальной кавказской кухней: хачапури, хинкали, харчо, хашлама, жареный сулугуни и, конечно, фирменный шашлык из баранины или свинины. Здесь же можно будет продегустировать домашнее вино или настоящую чачу.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Вы побываете на 3 крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Там вы погуляете, прокатитесь на канатке и, если захотите, опробуете местные снежные трассы, взяв напрокат лыжи или сноуборд. А после отправитесь в Олимпийский парк, чтобы увидеть шоу поющих фонтанов и просто побродить по дорожкам.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Длительность экскурсии увеличится, если у вас будет желание покататься на горнолыжных трассах. Доплачивать за это гиду не придётся, но стоит заранее оговорить время, которое вы проведёте на курорте.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включён трансфер
- Дополнительно оплачиваются: вход в Скайпарк (1500 руб.), канатка (1950 руб.), ски-пасс любого из горнолыжных курортов и аренда снаряжения, если вы захотите кататься (от 3000 р.), посещение форелевого хозяйства (от 300 р.), обед в кафе
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Отзывы и рейтинг
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Нашим гидом был не Александр, как указано
Дорога до Красной поляны пролетела незаметно - гид настолько ненавязчиво, тактично и увлекательно рассказывал
Мы ездили 9 ноября, в это время канатка работает до Розы Хутора, т. к. готовятся к лыжному сезону. Поскольку погода была ясная, мы увидели великолепные виды гор. Стало понятно, почему Красная поляна называется "красная". Летом такого не увидишь.