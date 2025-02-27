17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этой экскурсии собраны главные достопримечательности и развлечения Красной Поляны. Вы побываете там, где местные жители разводят форель, а экстремалы прыгают в «пропасть» с большой высоты, окажетесь в пещере неандертальцев, попробуете воду из минерального источника и настоящий кавказский шашлык. А после покатаетесь на лучших горнолыжных трассах России и отправитесь на прогулку в Олимпийский парк.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Панорамный вид

Первым делом вы посетите смотровую площадку у реки Мзымта, полюбуетесь видами и понаблюдаете снизу за тем, как в Скайпарке люди гуляют по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (439 метров!), совершают прыжки с вышки и катаются на гигантских качелях. При желании мы заглянем в сам Скайпарк, где вы сможете последовать их примеру.

Форелевое хозяйство

По пути за дополнительную плату вы сможете посетить единственное в мире месте, где удалось вывести уникальный вид — золотистую форель. Если захотите, рыбу можно будет самостоятельно покормить, а также посмотреть шоу стеклодувов.

Ахштырская пещера

Мы заедем в знаменитую Ахштырскую пещеру, где свыше 350000 лет назад существовало одно из самых северных поселений неандертальцев на нашей планете. Согласно местным легендам, именно здесь могла произойти встреча царя Итаки Одиссея с циклопом.

Минеральные источники

Оказавшись у минеральных источников Чвижепсе (в переводе их название означает «бурлящая вода»), вы попробуете вкусную природную газированную воду и даже сможете набрать чуть-чуть с собой в дорогу.

Кавказский обед и дегустация вин

Вы бесплатно попробуете местные вина и множество сортов мёда с Красной Поляны. А сразу после отправитесь на обед в кафе с национальной кавказской кухней: хачапури, хинкали, харчо, хашлама, жареный сулугуни и, конечно, фирменный шашлык из баранины или свинины. Здесь же можно будет продегустировать домашнее вино или настоящую чачу.

Горнолыжные курорты Красной Поляны

Вы побываете на 3 крупнейших и красивейших горнолыжных курортах: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Там вы погуляете, прокатитесь на канатке и, если захотите, опробуете местные снежные трассы, взяв напрокат лыжи или сноуборд. А после отправитесь в Олимпийский парк, чтобы увидеть шоу поющих фонтанов и просто побродить по дорожкам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Длительность экскурсии увеличится, если у вас будет желание покататься на горнолыжных трассах. Доплачивать за это гиду не придётся, но стоит заранее оговорить время, которое вы проведёте на курорте.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет