1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
«Прогулка по тенистым аллеям и паркам»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В Олимпийском парке все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
«Дополнительные расходы: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 руб»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
«А чуть позже в Рицинском реликтовом национальном парке оцените впечатляющий Юпшарский каньон, или Каменный мешок»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🦁Следующая остановка — парк львов»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Посмотрим на храм Архангела Михаила, навестим памятник Высоцкому и погуляем в Приморском парке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«Увидите музей ретро-автомобилей Нико Панули и современный парк аттракционов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«На берегу моря, в Имеретинской низменности, с нуля построили Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
«В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк, железнодорожную станцию и, конечно, великолепный мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
«Дендрарий — старейший парк Сочи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
«Дополнительные расходы: вход в Сочинский национальный парк — 200 руб»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природа Сочи
Живописные леса, водопады и реки - незабываемая прогулка по природным памятникам города
Начало: С. Пластунка
«Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
«Наш кольцевой маршрут лежит через часть территории Сочинского национального парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
«У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
«Парк Солохаул — вы пройдете по подвесному мосту через реку Шахе, полюбуетесь чайными плантациями и попробуете высокогорный мед»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
«Отсюда открывается великолепный вид на побережье и Приморский парк — «кавказскую Ниццу», где вы встретите более 250 видов растений, привезенных принцем Ольденбургским из разных уголков мира»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«), вход в Рицинский реликтовый национальный парк (350 руб»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Мы минуем концертный зал «Фестивальный», памятник Владимиру Высоцкому, Приморский парк, Пушкинскую библиотеку в стиле модерн и питьевой бювет, и подойдем к Собору Михаила Архангела»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«Под покровом темноты Олимпийский парк превращается в сказочный город»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Комфортабельный автобус, удобное место и время отправления — мы продумали всё, чтобы вы добрались до парка и провели время на высоте»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Проедем по Ривьерскому виадуку мимо парка Ривьера, известных здравниц района Нового Сочи, храма Святого Владимира, райнов Донской и Мамайка»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия для путешественников с детьми
Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Парк львов и форелевое хозяйство»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Круиз
30 минут
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
«Мы покажем Олимпийский Парк и олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
«Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ЕЕлена5 июня 2024Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ЕЕлена2 июня 2024Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
- ИИрина1 июня 2024Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
- ЛЛидия29 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
- ЕЕлена29 мая 2024Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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