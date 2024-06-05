Экскурсии по паркам Сочи

Найдено 59 экскурсий в категории «Парки» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500 за всё до 4 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион Фишт, где проходило открытие Олимпиады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
«Прогулка по тенистым аллеям и паркам»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В Олимпийском парке все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Большая поездка в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
62 отзыва
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
«Дополнительные расходы: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 руб»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с гостеприимной Абхазией
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
38 отзывов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
«А чуть позже в Рицинском реликтовом национальном парке оцените впечатляющий Юпшарский каньон, или Каменный мешок»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700 за человека
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🦁Следующая остановка — парк львов»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Посмотрим на храм Архангела Михаила, навестим памятник Высоцкому и погуляем в Приморском парке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«Увидите музей ретро-автомобилей Нико Панули и современный парк аттракционов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«На берегу моря, в Имеретинской низменности, с нуля построили Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
«В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк, железнодорожную станцию и, конечно, великолепный мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600 за человека
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
«Дендрарий — старейший парк Сочи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600 за всё до 3 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«А после вас ждёт прогулка по одному из самых популярных парков времён царского правительства и СССР»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Три водопада за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
«Дополнительные расходы: вход в Сочинский национальный парк — 200 руб»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Чарующие Змейковские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Чарующие Змейковские водопады
Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться каскадом лесных водопадов
Начало: Экскурсия начинается в центральном Сочи. Заберу от...
«Вы узнаете о программах заповедника, частью которых является Сочинский национальный парк, и впечатлитесь красотой южной природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Природа Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Природа Сочи
Живописные леса, водопады и реки - незабываемая прогулка по природным памятникам города
Начало: С. Пластунка
«Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.
Белые скалы Навалишинского ущелья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
«Наш кольцевой маршрут лежит через часть территории Сочинского национального парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
«У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000 за всё до 3 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
«Парк Солохаул — вы пройдете по подвесному мосту через реку Шахе, полюбуетесь чайными плантациями и попробуете высокогорный мед»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
«Отсюда открывается великолепный вид на побережье и Приморский парк — «кавказскую Ниццу», где вы встретите более 250 видов растений, привезенных принцем Ольденбургским из разных уголков мира»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000 за всё до 6 чел.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Олимпийский парк: здесь всё пропитано духом спортивных побед, о которых мы обязательно вспомним»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«), вход в Рицинский реликтовый национальный парк (350 руб»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Мы минуем концертный зал «Фестивальный», памятник Владимиру Высоцкому, Приморский парк, Пушкинскую библиотеку в стиле модерн и питьевой бювет, и подойдем к Собору Михаила Архангела»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«Под покровом темноты Олимпийский парк превращается в сказочный город»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Комфортабельный автобус, удобное место и время отправления — мы продумали всё, чтобы вы добрались до парка и провели время на высоте»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700 за человека
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Проедем по Ривьерскому виадуку мимо парка Ривьера, известных здравниц района Нового Сочи, храма Святого Владимира, райнов Донской и Мамайка»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Абхазия для путешественников с детьми
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Абхазия для путешественников с детьми
Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Парк львов и форелевое хозяйство»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Круиз
30 минут
4 отзыва
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
«Мы покажем Олимпийский Парк и олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
«Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
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    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Большая поездка в Абхазию
    Прекрасная экскурсия!
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Отличная экскурсия, все понравилось
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
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    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
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    разных объектах. За время экскурсии Сергей рекомендовал и подсказывал на что обратить внимание и что пользуется спросом у посетителей. Большое спасибо. Рекомендую организатора.

    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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    которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парки»

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