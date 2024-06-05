Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас

Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи

«Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду»