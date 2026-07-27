Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух. Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся. Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге и погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация чая и мёда.

Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге.

Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

Вечером накануне поездки с вами свяжется наш диспетчер и даст всю необходимую информацию по номеру автобуса

Примерное время выезда из Сочи 10:00, из Адлера — 11:00, из Сириуса — 11:30–12:00. Окончание программы — 20:30 в Олимпийском парке, далее трансфер до отеля

В стоимость включено

Трансфер из Сочи/Адлера/Сириуса и обратно

Услуги профессионального гида

Страховка

Дегустации

Обзорное посещение всех горных курортов

Поездка в Олимпийский парк на шоу фонтанов

Дополнительно оплачивается

Подъём на канатной дороге к одному из горных курортов на выбор:

— «Роза Хутор». Роза пик + билет в музей «Моя Россия» — 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/детский, 2360 ₽/льготный

— «Роза Хутор». Роза пик + 1 круг на родельбане — 3650 ₽/взрослый, 2150 ₽/детский

— «Роза Хутор». Олимпийская деревня + парк альпак — 3150 ₽/взрослый, 2100 ₽/детский, 2760 ₽/льготный

— Газпром «Альпика». Высота — 2256 м. На выбор — 5 гондольных и кресельных канатных дорог — 2300 ₽/взрослый, 1400 ₽/детский, 1900 ₽/льготный

Обратите внимание: вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог

Стоимость билета на канатную дорогу может меняться, необходимо уточнить при бронировании актуальную стоимость

Если среди участников экскурсии есть льготные категории граждан (возраст 60+, 70+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, участники СВО, многодетные семьи) обязательно возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки на канатную дорогу)

Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги