Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух.
Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся. Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге и погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.
По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация чая и мёда.
Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге.
Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.
Организационные детали
Вечером накануне поездки с вами свяжется наш диспетчер и даст всю необходимую информацию по номеру автобуса
Примерное время выезда из Сочи 10:00, из Адлера — 11:00, из Сириуса — 11:30–12:00. Окончание программы — 20:30 в Олимпийском парке, далее трансфер до отеля
В стоимость включено
Трансфер из Сочи/Адлера/Сириуса и обратно
Услуги профессионального гида
Страховка
Дегустации
Обзорное посещение всех горных курортов
Поездка в Олимпийский парк на шоу фонтанов
Дополнительно оплачивается
Подъём на канатной дороге к одному из горных курортов на выбор: — «Роза Хутор». Роза пик + билет в музей «Моя Россия» — 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/детский, 2360 ₽/льготный — «Роза Хутор». Роза пик + 1 круг на родельбане — 3650 ₽/взрослый, 2150 ₽/детский — «Роза Хутор». Олимпийская деревня + парк альпак — 3150 ₽/взрослый, 2100 ₽/детский, 2760 ₽/льготный — Газпром «Альпика». Высота — 2256 м. На выбор — 5 гондольных и кресельных канатных дорог — 2300 ₽/взрослый, 1400 ₽/детский, 1900 ₽/льготный
Обратите внимание: вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог
Стоимость билета на канатную дорогу может меняться, необходимо уточнить при бронировании актуальную стоимость
Если среди участников экскурсии есть льготные категории граждан (возраст 60+, 70+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, участники СВО, многодетные семьи) обязательно возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки на канатную дорогу)
Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
По желанию также можно приобрести обед в горном кафе — от 800 ₽ с чел.
ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 6 лет без места в автобусе
Бесплатно
Пенсионный от 70 лет, канатная дорога бесплатная, оплата только за экскурсию
1300 ₽
Инвалиды 1гр и дети-инвалиды, канатка бесплатно, оплата только за экскурсию
1300 ₽
Дети до 6 лет с местом в автобусе
950 ₽
Дети 7-14 лет
500 ₽
Взрослый от 15 лет
500 ₽
Пенсионный от 60 лет
500 ₽
Экскурсия без подъёма на канатной дороге, взрослый, детский, пенсионный
1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сбор по Мамайке, по Сочи, Адлеру, Сириусу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 526 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Карнаух
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций! Замечательный экскурсовод Яков, материал по экскурсии доносит не только познавательно, но и интересно, и также, что важно, очень четко проговаривает все организационные вопросы, которые могут возникнуть по дороге. Отдельное спасибо водителю Магомеду, позитивный и приветливый человек. Всем привет и наилучшие пожелания из Воронежа! ❤️
+2
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У
Ульяна
Ездили семьёй с экскурсоводом Яковом. Долго выбирали через какие фирмы поехать, и очень остались довольны, что остановились в итоге на этой команде. Организация поездки очень хорошая, все места посетили, эмоций читать дальшеуменьшить
- более чем достаточно. Описания соответствуют действительности. Яков - очень хороший экскурсовод. Всё доступно, интересно, тщательно рассказывает. В автобусе сидели почти в конце, но через микрофон было всё очень хорошо слышно. Автобус удобный, с кондиционером, спасибо водителю, хорошо, безопасно вёз. Спасибо организаторам за оправдание ожидания!
(Отдельно хочу сказать, вдруг, кому эта информация понадобится - подъём по канатной дороге- это очень, ОЧЕНЬ страшно… пишу исключительно свои эмоции, так как муж и четверо детей такого ужаса не испытали, слава Богу… Я в моменте поняла, как может сердце разорваться от страха… хорошо, что с собой были салфетки с нашатырём…)
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Екатерина
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи. Наш гид Дарья была очень информативной и интересной, рассказывала много интересных фактов о регионе, его истории и особенностях. Экскурсия на курорты Красной Поляны оставила у меня массу положительных эмоций и впечатлений.
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Ульяна
Вчера побывали на курортах Красной Поляны и поднялись по канатной дороге Альпика на высоту 2256 метров — впечатления незабываемые! 🏔️
Подъём на такую высоту — уже само по себе приключение. Правда, читать дальшеуменьшить
наверху нас встретил дождь и плотные облака, но даже в такую погоду виды с пика Альпика завораживали: облака клубились вокруг, а когда на мгновение расступались, открывались суровые горные пейзажи. Это было атмосферно и по-своему красиво!
Огромное спасибо экскурсоводу Дарье — она так увлечённо рассказывала, что время пролетело незаметно. И отдельная благодарность водителю Магамеду — на серпантинах чувствовали себя в полной безопасности.
А гвоздём программы стало завершение в Олимпийском парке — шоу поющих фонтанов! Вода танцевала под классику, подсветка переливалась всеми цветами. Идеальный финал насыщенного дня!
Дарья и Магамед, спасибо вам за эту сказку! Ехать сто процентов стоит в любую погоду, а шоу фонтанов — обязательный бонус! ✨⛲️
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Наталья
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно. Отдельное восхищение нашему экскурсоводу Якову. Вёл экскурсию мягко, с отличным чувством юмора, но при этом очень информативно и чётко читать дальшеуменьшить
по времени. Никаких задержек, всё объяснил доступно и интересно.
И обязательно надо сказать спасибо водителю Гарри. У меня по жизни сильная укачиваемость, но здесь я чувствовала себя идеально. Гарри вёл автобус настолько аккуратно и плавно, что я ни разу не испытала дискомфорта.
Считаю, что за такие деньги это просто максимум, который можно получить от экскурсии. Огромное спасибо команде!
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А
Александр
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время! Экскурсовод была очень активная и все время рассказывала и показывала что, где, как и куда идти Была внимательной, мы ей очень благодарны!
Конечно выбились за рамки бюджета, но остались довольны!
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