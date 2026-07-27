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Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)

Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух.

Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся. Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге и погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.
4.9
526 отзывов
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)

Описание экскурсии

По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация чая и мёда.

Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге.

Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

  • Вечером накануне поездки с вами свяжется наш диспетчер и даст всю необходимую информацию по номеру автобуса
  • Примерное время выезда из Сочи 10:00, из Адлера — 11:00, из Сириуса — 11:30–12:00. Окончание программы — 20:30 в Олимпийском парке, далее трансфер до отеля

В стоимость включено

  • Трансфер из Сочи/Адлера/Сириуса и обратно
  • Услуги профессионального гида
  • Страховка
  • Дегустации
  • Обзорное посещение всех горных курортов
  • Поездка в Олимпийский парк на шоу фонтанов

Дополнительно оплачивается

Подъём на канатной дороге к одному из горных курортов на выбор:
— «Роза Хутор». Роза пик + билет в музей «Моя Россия» — 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/детский, 2360 ₽/льготный
— «Роза Хутор». Роза пик + 1 круг на родельбане — 3650 ₽/взрослый, 2150 ₽/детский
— «Роза Хутор». Олимпийская деревня + парк альпак — 3150 ₽/взрослый, 2100 ₽/детский, 2760 ₽/льготный
— Газпром «Альпика». Высота — 2256 м. На выбор — 5 гондольных и кресельных канатных дорог — 2300 ₽/взрослый, 1400 ₽/детский, 1900 ₽/льготный

  • Обратите внимание: вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог
  • Стоимость билета на канатную дорогу может меняться, необходимо уточнить при бронировании актуальную стоимость
  • Если среди участников экскурсии есть льготные категории граждан (возраст 60+, 70+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, участники СВО, многодетные семьи) обязательно возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки на канатную дорогу)
  • Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
  • По желанию также можно приобрести обед в горном кафе — от 800 ₽ с чел.

ежедневно в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 6 лет без места в автобусеБесплатно
Пенсионный от 70 лет, канатная дорога бесплатная, оплата только за экскурсию1300 ₽
Инвалиды 1гр и дети-инвалиды, канатка бесплатно, оплата только за экскурсию1300 ₽
Дети до 6 лет с местом в автобусе950 ₽
Дети 7-14 лет500 ₽
Взрослый от 15 лет500 ₽
Пенсионный от 60 лет500 ₽
Экскурсия без подъёма на канатной дороге, взрослый, детский, пенсионный1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сбор по Мамайке, по Сочи, Адлеру, Сириусу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 526 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
479
4
23
3
16
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2
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6
Карнаух
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций! Замечательный экскурсовод Яков, материал по экскурсии доносит не только познавательно, но и интересно, и также, что важно, очень четко проговаривает все организационные вопросы, которые могут возникнуть по дороге. Отдельное спасибо водителю Магомеду, позитивный и приветливый человек. Всем привет и наилучшие пожелания из Воронежа! ❤️
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!+2
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
Прекрасная экскурсия, узнала много нового даже об уже известных мне местах, масса положительных впечатлений и эмоций!
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У
Ездили семьёй с экскурсоводом Яковом. Долго выбирали через какие фирмы поехать, и очень остались довольны, что остановились в итоге на этой команде. Организация поездки очень хорошая, все места посетили, эмоций
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- более чем достаточно. Описания соответствуют действительности. Яков - очень хороший экскурсовод. Всё доступно, интересно, тщательно рассказывает. В автобусе сидели почти в конце, но через микрофон было всё очень хорошо слышно. Автобус удобный, с кондиционером, спасибо водителю, хорошо, безопасно вёз. Спасибо организаторам за оправдание ожидания!

(Отдельно хочу сказать, вдруг, кому эта информация понадобится - подъём по канатной дороге- это очень, ОЧЕНЬ страшно… пишу исключительно свои эмоции, так как муж и четверо детей такого ужаса не испытали, слава Богу… Я в моменте поняла, как может сердце разорваться от страха… хорошо, что с собой были салфетки с нашатырём…)

Ездили семьёй с экскурсоводом Яковом. Долго выбирали через какие фирмы поехать, и очень остались довольны, что
Ездили семьёй с экскурсоводом Яковом. Долго выбирали через какие фирмы поехать, и очень остались довольны, что
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Екатерина
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
Наш гид Дарья была очень информативной и интересной, рассказывала много интересных фактов о регионе, его истории и особенностях.
Экскурсия на курорты Красной Поляны оставила у меня массу положительных эмоций и впечатлений.
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
Потрясающие виды природы. Горы, покрытые снегом, чистый горный воздух и живописные пейзажи.
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Ульяна
Вчера побывали на курортах Красной Поляны и поднялись по канатной дороге Альпика на высоту 2256 метров — впечатления незабываемые! 🏔️

Подъём на такую высоту — уже само по себе приключение. Правда,
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наверху нас встретил дождь и плотные облака, но даже в такую погоду виды с пика Альпика завораживали: облака клубились вокруг, а когда на мгновение расступались, открывались суровые горные пейзажи. Это было атмосферно и по-своему красиво!

Огромное спасибо экскурсоводу Дарье — она так увлечённо рассказывала, что время пролетело незаметно. И отдельная благодарность водителю Магамеду — на серпантинах чувствовали себя в полной безопасности.

А гвоздём программы стало завершение в Олимпийском парке — шоу поющих фонтанов! Вода танцевала под классику, подсветка переливалась всеми цветами. Идеальный финал насыщенного дня!

Дарья и Магамед, спасибо вам за эту сказку! Ехать сто процентов стоит в любую погоду, а шоу фонтанов — обязательный бонус! ✨⛲️

Вчера побывали на курортах Красной Поляны и поднялись по канатной дороге Альпика на высоту 2256 метров — впечатления незабываемые! 🏔️
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Наталья
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Отдельное восхищение нашему экскурсоводу Якову. Вёл экскурсию мягко, с отличным чувством юмора, но при этом очень информативно и чётко
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по времени. Никаких задержек, всё объяснил доступно и интересно.

И обязательно надо сказать спасибо водителю Гарри. У меня по жизни сильная укачиваемость, но здесь я чувствовала себя идеально. Гарри вёл автобус настолько аккуратно и плавно, что я ни разу не испытала дискомфорта.

Считаю, что за такие деньги это просто максимум, который можно получить от экскурсии. Огромное спасибо команде!

Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
Хочу поблагодарить за потрясающую экскурсию в Красную Поляну! Всё прошло просто замечательно.
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А
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Экскурсовод была очень активная и все время рассказывала и показывала что, где, как и куда идти Была внимательной, мы ей очень благодарны!

Конечно выбились за рамки бюджета, но остались довольны!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
Все прошло отлично! Мы очень устали, но считаем что попали на вершину в самое удачное время!
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