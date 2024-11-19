Н Надежда Мы уже вернулись в Москву из Сочи, но душой еще там и все благодаря нашему замечательному гиду Олесе. Она нас просто влюбила в этот город. Ездили с ней в горы и поднимались на подъемниках, очень круто. Ждем теперь весны и снова в Сочи, ведь там столько всего, а Олеся нам обещала много чего еще показать.

А Анна Заказывали на Спутнике экскурсию с данным гидом. Олеся выше всех похвал, грамотная, эрудированная и очень классно водит машину, микроавтобус. Мы в Сочи уже не первый раз, но хотелось чего то нестандартного, все наши запросы Олеся исполнила. Очень вдохновил меня и детей Вольерный комплекс с обитателями Кавказа. Прогулялись по подвесному мосту, Скайпарк, виды от туда величественные. Гид – классный!

С Сергей Спасибо гиду за шикарную экскурсию по Олимпийскому наследию. Много всего знает, видно, что к работе относится с полной отдачей. На авто с ней посетили смотровые площадки и заезжали на Скайпарк. Впечатляет. Хотим с ней в следующий раз посетить Абхазию, уж очень интересно она про нее рассказывала.

В Владимир Только вернулись с экскурсии с гидом Олесей! Все очень понравилось: авто супер, белый салон, гид с микрофоном, голос шикарный. Много информации дает по городу, история, современность, местные нравы. Всем рекомендую…

А Александр Сочи. Заезжали на Скайпарк, прогулялись и посмотрели на смельчаков, которые прыгают, завораживает. Очень понравилась сама дорога на Красную поляну, поднимались в горы и сделали массу фотографий. Будем рекомендовать всем своим друзьям. В следующий отпуск обязательно воспользуемся именно её услугами! Вчера были с Олесей на экскурсии по Олимпийским объектам прибрежного кластера и на Красной поляне. Вся наша команда в восторге. Очень вежливый гид. Автомобиль водит аккуратно. Много рассказала об истории

А Алексей Благодарность за проведение экскурсии по Красной поляне гиду Олеся!! Грамотная, эрудированная речь, очень много знает в разных областях, влюбляет в свой город. Сочи увидели, с другой стороны, благодаря ее подаче. Всем однозначно рекомендуем!

И Игорь Город утопает в роскошных пальмах и магнолиях, Олимпийские объекты с Красной поляной нас потрясли своим масштабом. Гид очень грамотная и эрудированная, на все вопросы получили развернутые ответы и пожелания где и как лучше провести свободное время. Рекомендуем! Только вернулись из Сочи! Решил сразу поделиться впечатлениями об этом прекрасном городе и о гиде Олесе, которая нас просто влюбила в него. В Москве холодина, а тут такой кайф, +22.

С Сергей у Олеси на Красную поляну и по Олимпийским объектам. Масштабы нас впечатлили. Огромная благодарность гиду за эту экскурсию, был дождь, но нам он не помешал. Олеся все четко организовала, распланировала маршрут и мы внимательно ее слушали. Очень понравился Скайпарк. Благодарность гиду за организацию и проведение интересной и познавательной экскурсии, спасибо. Всего 2 дня были в Сочи с женой, но успели очень много посмотреть и познакомиться с городом. Были в Сочи впервые, так как мы из Казахстана. Заказали через сайт экскурсию

Д Дмитрий Отдыхали семьей в Сочи. Заказали частного гида Олесю для посещения скайпарка и олимпийских объектов. Всем очень понравился сам скайпарк и экскурсия прошла очень интересно, много узнали о городе и его особенностях. Дети остались довольны.

В Валерия Остались довольны экскурсией на Красную поляну в сопровождении гида Олеси. Замечательный человек, очень много знает про здешние места, климат, историю Кавказа. Организация на высшем уровне, все четко по времени, вкусное кафе и море эмоций. Всем рекомендуем.

Н Николай Доброго времени суток! Спасибо Олесе за путешествие по Олимпийским объектам города Сочи. Шел дождь, но было тепло и погода нас не смутила. Шикарный горный массив Кавказа завораживает. Узнали много интересного про историю края и возникновения новых объектов. Всем друзьям уже отправил ваши контакты.

Е Евгений Незабываемо прошел наш день на Красной поляне совместно с гидом Олесей! Все было на высоте, Классный авто, потрясающее знание истории края и помощь в прохождении на подъемники и Скайпарк (очень много было народу). Сочи нас поразил своей красотой здешней природы, горы, море и субтропическая растительность, ооооочень круто. Спасибо Олеси.

С Соня Огромная благодарность гиду Олесе. Всем моим коллегам понравилась экскурсия по Красной поляне и Олимпийским объектам. Олеся нам открыла Сочи с другой стороны, очень много было всего интересного и познавательного, хороший гид!!

А Анвар не прокуренный микроавтобус, умелое вождение и дозированная информация по объектам. Отдельное спасибо за лекцию детям о возникновении Кавказских гор и образования Черного моря. Всем приезжающим в Сочи на отдых рекомендуем гида Олесю!! Очень понравилась индивидуальная экскурсия с Олесей на Красную поляну и Скайпарк. Трепетное отношение к нам было с момента переговоров о дне и выбранного маршрута. Все было вовремя и комфортно. Чистый,