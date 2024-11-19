Одним днем мы сможем посмотреть Олимпийский парк с аттракционами и стадионами, прогуляемся по самому длинному в мире подвесному мосту и поднимемся в горы на Красной поляне, посмотрим Эстосадок и Роза хутор, вольерный комплекс с животными Кавказа и узнаете много интересных фактов об этих местах.
Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30
Описание экскурсииЧто вас ожидает:В этом путешествии мы посетим наследие Зимних Олимпийских игр 2014 года, которые сыграли большую роль в преобразовании города Сочи. В Имеретинской низменности, на месте болот, появились ледовые дворцы, парки, трасса автогонок Формулы-1, детские развлекательные города и оборудованные пляжи. В поселке Красная Поляна были построены лыжные и биатлонные трассы, канатно-кресельные дороги, культурные центры, сеть гостиниц, ресторанов и казино. По желанию можно насладиться вкусным и сытным обедом с блюдами кавказской кухни. Также мы посетим Скай-парк — самый длинный в мире мост для джампинга. Вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и сможете полюбоваться великолепными горными панорамами. В программе экскурсии — курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна. У вас будет возможность прокатиться по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с гидом. Все объекты прибрежного и горного кластеров можно увидеть за один день. Важная информация:
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная поляна
- Эстосадок
- Роза хутор
- Лаура
- Вольерный комплекс с животными
- Нарзанный источник Чвижепсе
- Скайпарк
- Прибрежный кластер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Подъемники в горы - от 3000 руб.
- Вход в Скайпарк - 2500 руб.
- Вольерный комплекс - 350 руб.
- Каждый дополнительный час - 3000 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
19 ноя 2024
Мы уже вернулись в Москву из Сочи, но душой еще там и все благодаря нашему замечательному гиду Олесе. Она нас просто влюбила в этот город. Ездили с ней в горы и поднимались на подъемниках, очень круто. Ждем теперь весны и снова в Сочи, ведь там столько всего, а Олеся нам обещала много чего еще показать.
А
Анна
14 ноя 2024
Заказывали на Спутнике экскурсию с данным гидом. Олеся выше всех похвал, грамотная, эрудированная и очень классно водит машину, микроавтобус. Мы в Сочи уже не первый раз, но хотелось чего то нестандартного, все наши запросы Олеся исполнила. Очень вдохновил меня и детей Вольерный комплекс с обитателями Кавказа. Прогулялись по подвесному мосту, Скайпарк, виды от туда величественные. Гид – классный!
С
Сергей
9 ноя 2024
Спасибо гиду за шикарную экскурсию по Олимпийскому наследию. Много всего знает, видно, что к работе относится с полной отдачей. На авто с ней посетили смотровые площадки и заезжали на Скайпарк. Впечатляет. Хотим с ней в следующий раз посетить Абхазию, уж очень интересно она про нее рассказывала.
В
Владимир
6 ноя 2024
Только вернулись с экскурсии с гидом Олесей! Все очень понравилось: авто супер, белый салон, гид с микрофоном, голос шикарный. Много информации дает по городу, история, современность, местные нравы. Всем рекомендую…
А
Александр
19 окт 2024
Вчера были с Олесей на экскурсии по Олимпийским объектам прибрежного кластера и на Красной поляне. Вся наша команда в восторге. Очень вежливый гид. Автомобиль водит аккуратно. Много рассказала об истории
А
Алексей
18 окт 2024
Благодарность за проведение экскурсии по Красной поляне гиду Олеся!! Грамотная, эрудированная речь, очень много знает в разных областях, влюбляет в свой город. Сочи увидели, с другой стороны, благодаря ее подаче. Всем однозначно рекомендуем!
И
Игорь
16 окт 2024
Только вернулись из Сочи! Решил сразу поделиться впечатлениями об этом прекрасном городе и о гиде Олесе, которая нас просто влюбила в него. В Москве холодина, а тут такой кайф, +22.
С
Сергей
13 окт 2024
Всего 2 дня были в Сочи с женой, но успели очень много посмотреть и познакомиться с городом. Были в Сочи впервые, так как мы из Казахстана. Заказали через сайт экскурсию
Д
Дмитрий
11 окт 2024
Отдыхали семьей в Сочи. Заказали частного гида Олесю для посещения скайпарка и олимпийских объектов. Всем очень понравился сам скайпарк и экскурсия прошла очень интересно, много узнали о городе и его особенностях. Дети остались довольны.
В
Валерия
19 сен 2024
Остались довольны экскурсией на Красную поляну в сопровождении гида Олеси. Замечательный человек, очень много знает про здешние места, климат, историю Кавказа. Организация на высшем уровне, все четко по времени, вкусное кафе и море эмоций. Всем рекомендуем.
Н
Николай
16 сен 2024
Доброго времени суток! Спасибо Олесе за путешествие по Олимпийским объектам города Сочи. Шел дождь, но было тепло и погода нас не смутила. Шикарный горный массив Кавказа завораживает. Узнали много интересного про историю края и возникновения новых объектов. Всем друзьям уже отправил ваши контакты.
Е
Евгений
13 сен 2024
Незабываемо прошел наш день на Красной поляне совместно с гидом Олесей! Все было на высоте, Классный авто, потрясающее знание истории края и помощь в прохождении на подъемники и Скайпарк (очень много было народу). Сочи нас поразил своей красотой здешней природы, горы, море и субтропическая растительность, ооооочень круто. Спасибо Олеси.
С
Соня
30 авг 2024
Огромная благодарность гиду Олесе. Всем моим коллегам понравилась экскурсия по Красной поляне и Олимпийским объектам. Олеся нам открыла Сочи с другой стороны, очень много было всего интересного и познавательного, хороший гид!!
А
Анвар
23 авг 2024
Очень понравилась индивидуальная экскурсия с Олесей на Красную поляну и Скайпарк. Трепетное отношение к нам было с момента переговоров о дне и выбранного маршрута. Все было вовремя и комфортно. Чистый,
И
Ильнур
18 авг 2024
Первый раз приехали в Сочи на 2 дня. Один день сами погуляли по центру, на второй день заказали гида на Красную поляну и Олимпийские объекты. Экскурсию нам проводила Олеся. Очень
Входит в следующие категории Сочи
